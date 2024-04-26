Варламов сменил Сорокина после третьего гола «Каролины»

«Айлендерс» сменили вратаря в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

На 8-й минуте второго периода российский голкипер Илья Сорокин покинул ворота после того, как «Харрикейнз» забросили третью шайбу. Его заменил соотечественник Семен Варламов.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины».