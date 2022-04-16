Бобровский вышел на второе место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей

Сорокин повторил российский рекорд по играм на ноль.

Победа «Флориды» над «Виннипегом» стала для голкипера «Пантер» Сергея Бобровского 36-й в нынешнем регулярном чемпионате. В списке самых побеждающих вратарей НХЛ россиянин делит первое место с Юусе Саросом из «Нэшвилла». Правда, финн провел аж на 13 матчей больше.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Результат Бобровского — лучший в истории «Флориды». Предыдущий рекорд — 35 побед — в сезоне-2005/06 установил, а десять лет спустя повторил канадец Роберто Люонго. Кроме них до отметки в 30 выигрышей добирался только чех Томаш Вокоун в сезоне-2007/08.

Лидеры по победам за сезон в истории «Флориды». Фото «СЭ»

За всю свою заокеанскую карьеру Бобровский выиграл 333 матча, повторив второй результат среди российских вратарей. Сергей сравнялся с Николаем Хабибулиным, который провел на 212 матчей больше. Рекорд принадлежит Евгению Набокову, на счету которого 353 победы в 697 встречах.

Лидеры по победам среди российских вратарей. Фото «СЭ»

По числу побед с начала дебютного для себя сезона-2010/11 Бобровский идет в НХЛ вторым, проигрывая только Марку-Андре Флери. Помимо них отметку в 300 выигрышей преодолели Пекка Ринне и Кэри Прайс, вплотную к ней подобрался Брэйден Холтби.

Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2010/11. Фото «СЭ»

«Айлендерс» на выезде обыграли «Монреаль» (3:0), а Илья Сорокин в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль. Российский вратарь отразил все 44 броска «Канадиенс» и повторил лучший российский результат чемпионата-2021/22, который принадлежал Александру Георгиеву из «Рейнджерс». Рекорд сезона удерживают Дарси Кемпер из «Колорадо», Карел Веймелка из «Аризоны» и Алекс Неделькович из «Детройта».

Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

В истории «Айлендерс» было только четыре сухих матча с большим количеством вратарских спасений. До результатов Евгения Набокова и Томаса Грайсса Сорокину не хватило всего одного сейва, Ярослав Галак выиграл нью-йоркское дерби с 50 отраженными бросками, Гленн Хили победил «Ванкувер», спася ворота «Островитян» 51 раз.

Сухие матчи с наибольшим количеством спасений в истории «Айлендерс». Фото «СЭ»

В сезоне-2021/22 «сухари» оформляли семь российских вратарей. На счету Сорокина семь матчей на ноль — второй результат в сезоне. Четырежды обходился без пропущенных шайб Игорь Шестеркин, по три раза Илья Самсонов и Сергей Бобровский, дважды — Семен Варламов, Александр Георгиев и Андрей Василевский.

Российские вратари в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Интересно, что российская бригада сильно отстающих от зоны плей-офф «Айлендерс» занимает второе место по числу сухих матчей. Пара Сорокин — Варламов с девятью сухими матчами уступает только «Калгари», где помощь лидеру сезона Якобу Маркстрему (девять «сухарей») оказывает Дан Владарж (два).