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Сегодня, 15:45

Бобровский — в нескольких шагах от легендарного рекорда. Скоро он официально станет лучшим российским вратарем в истории НХЛ

Бобровский вышел на второе место по числу побед в НХЛ среди российских вратарей
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press
Лидеры по победам в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Лидеры по победам за сезон в истории «Флориды».
Фото «СЭ»
Лидеры по победам среди российских вратарей.
Фото «СЭ»
Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2010/11.
Фото «СЭ»
Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Сухие матчи с наибольшим количеством спасений в истории «Айлендерс».
Фото «СЭ»
Российские вратари в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Команды, лидирующие по числу сухих матчей в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
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Сорокин повторил российский рекорд по играм на ноль.

Победа «Флориды» над «Виннипегом» стала для голкипера «Пантер» Сергея Бобровского 36-й в нынешнем регулярном чемпионате. В списке самых побеждающих вратарей НХЛ россиянин делит первое место с Юусе Саросом из «Нэшвилла». Правда, финн провел аж на 13 матчей больше.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Лидеры по победам в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»

Результат Бобровского — лучший в истории «Флориды». Предыдущий рекорд — 35 побед — в сезоне-2005/06 установил, а десять лет спустя повторил канадец Роберто Люонго. Кроме них до отметки в 30 выигрышей добирался только чех Томаш Вокоун в сезоне-2007/08.

Лидеры по победам за сезон в истории «Флориды». Фото "СЭ"
Лидеры по победам за сезон в истории «Флориды».
Фото «СЭ»

За всю свою заокеанскую карьеру Бобровский выиграл 333 матча, повторив второй результат среди российских вратарей. Сергей сравнялся с Николаем Хабибулиным, который провел на 212 матчей больше. Рекорд принадлежит Евгению Набокову, на счету которого 353 победы в 697 встречах.

Лидеры по победам среди российских вратарей. Фото "СЭ"
Лидеры по победам среди российских вратарей.
Фото «СЭ»

По числу побед с начала дебютного для себя сезона-2010/11 Бобровский идет в НХЛ вторым, проигрывая только Марку-Андре Флери. Помимо них отметку в 300 выигрышей преодолели Пекка Ринне и Кэри Прайс, вплотную к ней подобрался Брэйден Холтби.

Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2010/11. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по победам с начала сезона-2010/11.
Фото «СЭ»

«Айлендерс» на выезде обыграли «Монреаль» (3:0), а Илья Сорокин в седьмой раз в сезоне сыграл на ноль. Российский вратарь отразил все 44 броска «Канадиенс» и повторил лучший российский результат чемпионата-2021/22, который принадлежал Александру Георгиеву из «Рейнджерс». Рекорд сезона удерживают Дарси Кемпер из «Колорадо», Карел Веймелка из «Аризоны» и Алекс Неделькович из «Детройта».

Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»

В истории «Айлендерс» было только четыре сухих матча с большим количеством вратарских спасений. До результатов Евгения Набокова и Томаса Грайсса Сорокину не хватило всего одного сейва, Ярослав Галак выиграл нью-йоркское дерби с 50 отраженными бросками, Гленн Хили победил «Ванкувер», спася ворота «Островитян» 51 раз.

Сухие матчи с наибольшим количеством спасений в истории «Айлендерс». Фото "СЭ"
Сухие матчи с наибольшим количеством спасений в истории «Айлендерс».
Фото «СЭ»

В сезоне-2021/22 «сухари» оформляли семь российских вратарей. На счету Сорокина семь матчей на ноль — второй результат в сезоне. Четырежды обходился без пропущенных шайб Игорь Шестеркин, по три раза Илья Самсонов и Сергей Бобровский, дважды — Семен Варламов, Александр Георгиев и Андрей Василевский.

Российские вратари в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Российские вратари в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»

Интересно, что российская бригада сильно отстающих от зоны плей-офф «Айлендерс» занимает второе место по числу сухих матчей. Пара Сорокин — Варламов с девятью сухими матчами уступает только «Калгари», где помощь лидеру сезона Якобу Маркстрему (девять «сухарей») оказывает Дан Владарж (два).

Команды, лидирующие по числу сухих матчей в сезоне-2021/22. Фото "СЭ"
Команды, лидирующие по числу сухих матчей в сезоне-2021/22.
Фото «СЭ»
Илья Сорокин
Николай Хабибулин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
6.04
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10.04
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14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
16.04 02:00
Монреаль – Айлендерс
0 : 3
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 6 : 1
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 - : -
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 - : -
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
16.04 22:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
16.04 23:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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