Есть рекорд! Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил достижение Буре и Могильного

Овечкина он уже превзошел.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Ворачек — 6 (Джонсон, Карлссон), 16:03 — 1:0. Кучеров — 25 (бол., Хедман, Стэмкос), 30:15 — 1:1. Силлинджер — 16 (Бьоркстранд, Кукан), 30:47 — 2:1. Рословик — 22 (бол., Нюквист, Бин), 40:15 — 3:1. Бьоркстранд — 27, 49:05 — 4:1. Перри — 18 (бол., Стэмкос, Хедман), 56:54 — 4:2. Пик — 2 (п.в.), 58:09 — 5:2.

Вратари: Мерзликинс — Эллиотт (57:23 — 58:09).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 35 (9+13+13) — 27 (6+12+9).

Наши: Гавриков (24.14/2/+1), Чинахов (13.46/2/+2) — Кучеров (21.41/3/-2), Сергачев (21.55/2/-2).

Коламбус. Nationwide Arena. 18234 зрителя.

Выездной матч с «Коламбусом» получился неудачным для «Тампы»: без основного вратаря Андрея Василевского действующие обладатели Кубка Стэнли пропустили пять шайб и проиграли. Но без гола Никиты Кучерова снова не обошлось — уже в восьмом матче подряд!

Восемь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в истории «Тампы» и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян.

В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22.

Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 15 матчах форвард «Тампы» набрал 29 (14+15) очков, 16 из которых пришлись на последние шесть игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.