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Сегодня, 08:15

Есть рекорд! Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил достижение Буре и Могильного

Никита Кучеров забил в восьмом матче подряд и повторил российский рекорд НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Самые продолжительные голевые серии россиян.
Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22.
Матчи Никиты Кучерова в апреле.
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Овечкина он уже превзошел.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Ворачек — 6 (Джонсон, Карлссон), 16:03 — 1:0. Кучеров — 25 (бол., Хедман, Стэмкос), 30:15 — 1:1. Силлинджер — 16 (Бьоркстранд, Кукан), 30:47 — 2:1. Рословик — 22 (бол., Нюквист, Бин), 40:15 — 3:1. Бьоркстранд — 27, 49:05 — 4:1. Перри — 18 (бол., Стэмкос, Хедман), 56:54 — 4:2. Пик — 2 (п.в.), 58:09 — 5:2.
Вратари: Мерзликинс — Эллиотт (57:23 — 58:09).
Штраф: 16 — 10.
Броски: 35 (9+13+13) — 27 (6+12+9).
Наши: Гавриков (24.14/2/+1), Чинахов (13.46/2/+2) — Кучеров (21.41/3/-2), Сергачев (21.55/2/-2).
Коламбус. Nationwide Arena. 18234 зрителя.

Выездной матч с «Коламбусом» получился неудачным для «Тампы»: без основного вратаря Андрея Василевского действующие обладатели Кубка Стэнли пропустили пять шайб и проиграли. Но без гола Никиты Кучерова снова не обошлось — уже в восьмом матче подряд!

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Восемь матчей с голами подряд — повторение лучшего результата в истории «Тампы» и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян.
Самые продолжительные голевые серии россиян.

В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22.
Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22.

Кучеров, который пропустил из-за травмы почти половину сезона, проводит превосходный апрель. В 15 матчах форвард «Тампы» набрал 29 (14+15) очков, 16 из которых пришлись на последние шесть игр. Сдержать Никиту в этом месяце получилось только у «Бостона» и «Далласа», а «Чикаго» хоть и не пропустил от него, но позволил сделать две голевые передачи.

Матчи Никиты Кучерова в апреле.
Матчи Никиты Кучерова в апреле.
Никита Кучеров
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 81 44 37 100
5 Айлендерс 81 37 44 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 81 50 31 108
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 81 56 25 119
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 81 45 36 97
5 Даллас 81 45 36 96
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 81 40 41 91
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
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29.04
30.04
1.05
29.04 02:00
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 5 : 0
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 3
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 4
29.04 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 5 : 2
29.04 03:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 ОТ
29.04 04:00
Колорадо – Нэшвилл
 4 : 5 Б
29.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
29.04 05:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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