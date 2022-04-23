«Просто веселимся». Капризов ворвался в компанию великих русских

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал седьмым российским игроком в истории НХЛ с 100 и более очками за сезон.

Капризов в домашнем матче «Миннесоты» с «Сиэтлом» (6:3):

— забросил одну шайбу, сделал три голевые передачи и взял отметку в 100 очков за регулярный чемпионат — 101 (45+56) в 77 играх;

— стал седьмым россиянином с 100 и более очками за регулярку после Александра Могильного, Павла Буре, Сергея Федорова, Александра Овечкина, Евгения Малкина и Никиты Кучерова, причем всего таких сезонов с сотней у наших теперь 16 и совсем близко к этой компании Артемий Панарин (96 очков и еще четыре игры);

— в свой второй год в НХЛ поднял планки сезонных рекордов в 22-летней истории «Миннесоты» по очкам (первым вышел за 100) и голам (45), а также обошел партнера по звену Матса Зуккарелло по передачам — 56 против 55 в 70 играх у норвежца.

«Рад быть вместе с такими игроками»

Капризов результативно вошел в выходные в двух матчах на своем льду за два дня. Сначала забил гол и сделал две передачи против «Ванкувера» (6:3), а также невольно разбил клюшкой нос форварду «Кэнакс» Брэду Ричардсону и сам за него испугался. Теперь против «Сиэтла» помог команде отыграться с 0:2, собрал «1+3» и переписал личные и командные рекорды результативности.

«Уайлд» в диком втором периоде с «Кракен» провели пять шайб, а Кирилл добрался до 100 очков. Исторической стала обратная передача при входе в чужую зону на центрфорварда Райана Хартмана, после чего россиянин получил овацию арены и отреагировал фирменной улыбкой.

«Н-у-у-у, это, конечно, очень круто. Большое спасибо болельщикам, партнерам, организации. Очевидно, это огромное достижение, я очень благодарен и счастлив. Очевидно, что победа команды была очень важна и сделала все намного приятнее», — сказал после матча Капризов, который общается через переводчика. И добавил о достижении цели: «Старался об этом не задумываться. Вы же мне говорили про 100 очков, но пытался много не думать об этом. И теперь рад, что это случилось».

Отдельный вопрос — о попадании в топ российских игроков, которые набирали 100 очков за сезон. Журналисты старательно перечислили для Капризова фамилии Овечкина, Малкина, Федорова, Буре, Могильного, Кучерова и спросили про впечатления от вхождения в число избранных.

«Эх, я не знаю. Здорово, что так получилось. Стать частью этого списка — конечно, большое достижение. Думаю, главное — я хочу, чтобы это продолжалось, нужно двигаться дальше, прогрессировать и становиться лучше. Вы знаете, в начале сезона в нескольких матчах у меня не шла игра, хорошо, что команда тогда все равно действовала здорово и побеждала. Для меня, конечно же, это огромное достижение, я рад быть в списке с такими великими игроками. Однако в итоге нам требуется сосредоточиться, впереди плей-офф, так что нужно прибавлять в каждой игре и продолжать в том же духе», — сказал Кирилл.

Кирилл Капризов празднует гол в матче «Миннесоты» с «Сиэтлом» (6:3). Фото USA Today Sports

«Мы сделали друг друга намного лучше»

Капризов приблизился к сотне после двух розыгрышей большинства в компании с Кевином Фиалой. Сначала форварды вместе выступили ассистентами Юэля Эрикссона Эка, а позже Кирилл с их помощью забил сам — подставил клюшку под наброс Кевина. На этом россиянин и швейцарец не остановились и в еще одном большинстве организовали гол основному капризовскому партнеру по звену — Матсу Зуккарелло. У Фиалы в итоге — пять передач за матч, это новый рекорд клуба.

«Все, к чему прикасался, кажется, зашло, особенно во втором периоде. Так что это была хорошая игра. Стараюсь делать лучшее, на что способен», — скромно сказал Кевин после матча. И затем добавил: «Не думаю, что у меня когда-то были игры с пятью передачами. Так что это был особенный вечер уж точно».

Фиала также ответил, не стоит ли ему теперь играть вместе с Капризовым не только в большинстве: «Не знаю, это хороший вопрос. Сейчас в оставшихся матчах мы можем что-то пробовать. До этого у нас не было этой «химии». Такой, как особенно сегодня, когда мы забивали, находили друг друга передачами в большинстве, явно могли провести больше голов. Это шаг вперед в нашем взаимопонимании на льду».

О контакте и конкуренции с россиянином швейцарец добавил: «У нас очень хорошие отношения. Мы много веселимся вместе — вне льда, на льду. Мы оба любим конкурировать, но главное — мы в одной команде, стараемся делать друг друга лучше. И это как раз то, о чем говорю: сейчас, и особенно в последних матчах, мы сделали друг друга намного лучше. Если мы продолжим взаимодействовать, можем стать еще сильнее. Но не люблю рассуждать о том, что было бы, если бы что-то сделать иначе раньше. Предпочитаю думать об этом моменте».

Не исключено, Фиала и Капризов получат больше времени в ближайшем матче. Зуккарелло досрочно закончил игру с «Сиэтлом» во втором периоде из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон сообщил, что с норвежцем ничего серьезного, но на финише регулярки он пропустит выезд к «Нэшвиллу» в это воскресенье.

Кевин Фиала празднует гол после своей пятой передачи в матче «Миннесоты» с «Сиэтлом» (6:3). Фото USA Today Sports

«Если будешь думать об очках, они не придут»

Фиала продлил свою результативную серию до 9 игр (9+12) и набрал 82 (32+50) очка в 78 встречах. Он сейчас в такой крутой форме, что в некоторых атаках принимает и обрабатывает шайбу шлемом. Теперь форвард в шаге от повторения достижения Мариана Габорика (83 очка, сезон-2007/08) и второго бомбардирского результата в истории клуба, а также третьим в этом году добрался до уже не актуального ассистентского рекорда Пьер-Марка Бушара (50 передач, 2007/08).

Фиала при этом просто смотрит на все подобные рекорды и достижения: «Очень горд и рад иметь возможность бить те или иные рекорды. Но если ты игрок и будешь думать об очках, то они не придут. Вы всегда спрашиваете про такое, это понятно. Но я просто выхожу, получаю удовольствие с парнями, стараюсь играть в хоккей, как сейчас, знаете, на инстинкте — и все складывается».

Капризов в своем общении с прессой отдельно порадовался за Фиалу. В ответ на русском языке форвард вставил одно «горячее» слово — hot.

«Он сейчас молодец, здорово играет, показывает хороший хоккей. Я очень рад за него. Здорово, что он в такой форме, во многих матчах решал в ключевых моментах и сейчас прибавил в правильное время», — сказал Кирилл. И также добавил о «горячей серии» Кевина с улыбкой: «Он сейчас хат, хат. Молодец, красавец. Надеюсь, продолжит так дальше».

«Он хотел добраться до этих цифр»

Возвращение «Миннесоты» началось с дубля Юэля Эрикссона Эка. В первом случае Фиала, Капризов и шведский форвард при реализации большинства разыграли классную комбинацию, во втором швейцарец записал себе еще одну передачу.

«Знаете, порой ловишь себя на том, что сам засматриваешься на них. Даже на скамейке, когда видишь, как тот же Кевин играет с такой уверенностью и не дергается, понимаешь, насколько он хорош. Ты смотришь и думаешь: «О мой бог. Как он может такое делать?» Это на самом деле впечатляет. Когда у него есть эта уверенность, он не форсирует игру и именно тогда действует лучше всего», — сказал Эрикссон Эк.

О реакции арены, команды и самого Капризова на 100 очков швед добавил: «Это изумительно. Он на самом деле хотел добраться до этих цифр и сделал это. Это очень впечатляет. Он классный игрок, может делать все. Очень приятно все это видеть. И это очень хорошо для нашей команды».

Дин Эвасон тоже ответил на вопрос о реакции команды и арены на 100 очков Капризова. Главный тренер «Миннесоты» при этом акцентировал внимание на другом.

«Это круто, верно? Знаете, сегодня случилось много всего, разные индивидуальные достижения и тому подобное. Но нашу команду на самом деле это не особо волнует. Мы говорили, что Кирилл и Кевин даже в большем восторге, когда забивает Де-Ло, верно? И это показывает, что у нас очень сплоченная команда и играет по правильным принципам», — сказал Эвасон с упоминанием Николаса Делорье, который забил шестой гол в матче и восьмой в сезоне.

«Миннесота» знает своего соперника по первому раунду плей-офф — это «Сент-Луис». С «Блюз» команда Эвасона в этом сезоне играла не очень удачно, но постарается сделать выводы. И сейчас у лидеров «Уайлд» есть возможность поднять планку своих рекордов в четырех оставшихся матчах регулярки. Капризов ответил на вопрос, что еще может быть в этом сезоне, и даже получил конкретное предложение — 50 голов.

«Я не знаю», — сказал Кирилл на английском, взял паузу, пожал плечами. И потом добавил: «Просто играть, играть, знаете. Веселиться и веселиться».

Пока точно известно, что через три дня у россиянина будет еще одна красивая цифра — 25-й день рождения.