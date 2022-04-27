Панарин сломался перед плей-офф? Он не доиграл матч до конца

Артемий получил травму в игре с «Каролиной».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Голы: Трочек — 21 (Шей, Нидеррайтер), 27:05 — 0:1. Мартинук — 5 (Степан, Нечас), 33:48 — 0:2. Крайдер — 52 (Ватрано), 36:56 — 1:2. Терявяйнен — 21 (Трочек, Шей), 38:19 — 1:3. Ахо — 37 (Джарвис, Слэвин), 40:32 — 1:4. Труба — 10 (Миллер, Зибанежад), 53:12 — 2:4. Лафренье — 18 (Крайдер, Фокс), 58:58 — 3:4.

Вратари: Шестеркин (56:56 — 58:58, 59:22) — Кочетков.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (11+12+11) — 36 (14+15+7).

Наши: Панарин (8.02/0/0) — Свечников (15.29/0/-1).

27 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Матч с «Каролиной» за лидерство Столичного дивизиона закончился неутешительно для «Рейнджерс». Поражение и потерянные очки — только полбеды. Победа в очном матче не гарантировала бы ньюйоркцам первое место в дивизионе — надо было дождаться осечки «Харрикейнз» в последней игре. Настроение подпортили травмы Артемия Панарина и отлично вписавшегося в команду новичка Эндрю Коппа. Такие новости не добавляют оптимизма перед плей-офф. Нападающие ушли в раздевалку по ходу второго периода и не вернулись на лед после перерыва. Их помощь в атаке пришлась бы ньюйоркцам весьма кстати в концовке, когда от камбэка команду отделил один точный бросок.

Панарин отыграл только восемь минут. За это время форвард ни разу не бросил по воротам и не отметился результативными действиями. Североамериканские коллеги пишут, что у россиянина диагностирована «травма верхней части тела». За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не добавил конкретики по состоянию здоровья Панарина и Коппа. При этом успокоил болельщиков: мол, мы не выпустили нападающих в третьем периоде, чтобы поберечь их. Если бы они получили подобные повреждения в плей-офф, то оба, вероятно, остались бы на льду. Сейчас же тренеры не хотят рисковать здоровьем игроков перед кубковыми матчами.

«Рейнджерс» и без Панарина с Коппом представляет грозную силу. Которая сегодня столкнулась с лихо дебютирующим в НХЛ голкипером Петром Кочетковым. Молодой вратарь из фарм-клуба получил шанс в основе из-за травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты и доказал, что тренеры не зря обратили на него внимание. Кочетков победил в трех матчах подряд, а сегодня выиграл личную дуэль у претендента на «Везину» — Игоря Шестеркина. Петр отразил 31 бросок из 34 и не позволил ньюйоркцам сравнять счет.

«Каролина» предопределила результат во втором периоде. Шайбы Трочека, Мартинука и Терявяйнена создали хороший задел. Казалось, что гол на 32-й секунде третьего отрезка Себастьяна Ахо окончательно деморализует «Рейнджерс», — но не тут-то было. Ньюйоркцы отыграли две шайбы, но в концовке «Харрикейнз» с блистательным Кочетковым в воротах выстояли и удержали минимальный перевес. «Каролина» выиграла Столичный дивизион, но, как по мне, куда важнее, что к плей-офф команда подходит с неожиданно раскрывшимся молодым голкипером, который может остаться в основе, даже если Андерсен и Раанта успеют восстановиться.