Панарин сломался перед плей-офф? Он не доиграл матч до конца
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Голы: Трочек — 21 (Шей, Нидеррайтер), 27:05 — 0:1. Мартинук — 5 (Степан, Нечас), 33:48 — 0:2. Крайдер — 52 (Ватрано), 36:56 — 1:2. Терявяйнен — 21 (Трочек, Шей), 38:19 — 1:3. Ахо — 37 (Джарвис, Слэвин), 40:32 — 1:4. Труба — 10 (Миллер, Зибанежад), 53:12 — 2:4. Лафренье — 18 (Крайдер, Фокс), 58:58 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (56:56 — 58:58, 59:22) — Кочетков.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 34 (11+12+11) — 36 (14+15+7).
Наши: Панарин (8.02/0/0) — Свечников (15.29/0/-1).
27 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Матч с «Каролиной» за лидерство Столичного дивизиона закончился неутешительно для «Рейнджерс». Поражение и потерянные очки — только полбеды. Победа в очном матче не гарантировала бы ньюйоркцам первое место в дивизионе — надо было дождаться осечки «Харрикейнз» в последней игре. Настроение подпортили травмы Артемия Панарина и отлично вписавшегося в команду новичка Эндрю Коппа. Такие новости не добавляют оптимизма перед плей-офф. Нападающие ушли в раздевалку по ходу второго периода и не вернулись на лед после перерыва. Их помощь в атаке пришлась бы ньюйоркцам весьма кстати в концовке, когда от камбэка команду отделил один точный бросок.
Панарин отыграл только восемь минут. За это время форвард ни разу не бросил по воротам и не отметился результативными действиями. Североамериканские коллеги пишут, что у россиянина диагностирована «травма верхней части тела». За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не добавил конкретики по состоянию здоровья Панарина и Коппа. При этом успокоил болельщиков: мол, мы не выпустили нападающих в третьем периоде, чтобы поберечь их. Если бы они получили подобные повреждения в плей-офф, то оба, вероятно, остались бы на льду. Сейчас же тренеры не хотят рисковать здоровьем игроков перед кубковыми матчами.
Artemi Panarin are you serious ? @NYRangers pic.twitter.com/5sxeJQlusS— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 26, 2022
«Рейнджерс» и без Панарина с Коппом представляет грозную силу. Которая сегодня столкнулась с лихо дебютирующим в НХЛ голкипером Петром Кочетковым. Молодой вратарь из фарм-клуба получил шанс в основе из-за травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты и доказал, что тренеры не зря обратили на него внимание. Кочетков победил в трех матчах подряд, а сегодня выиграл личную дуэль у претендента на «Везину» — Игоря Шестеркина. Петр отразил 31 бросок из 34 и не позволил ньюйоркцам сравнять счет.
«Каролина» предопределила результат во втором периоде. Шайбы Трочека, Мартинука и Терявяйнена создали хороший задел. Казалось, что гол на 32-й секунде третьего отрезка Себастьяна Ахо окончательно деморализует «Рейнджерс», — но не тут-то было. Ньюйоркцы отыграли две шайбы, но в концовке «Харрикейнз» с блистательным Кочетковым в воротах выстояли и удержали минимальный перевес. «Каролина» выиграла Столичный дивизион, но, как по мне, куда важнее, что к плей-офф команда подходит с неожиданно раскрывшимся молодым голкипером, который может остаться в основе, даже если Андерсен и Раанта успеют восстановиться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|80
|51
|29
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|5
|Даллас
|80
|45
|35
|95
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|80
|23
|57
|53
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|80
|42
|38
|91
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|27.04
|02:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 0
|27.04
|02:00
|
Бостон – Флорида
|4 : 2
|27.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|1 : 4
|27.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|5 : 4 ОТ
|27.04
|02:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|1 : 5
|27.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|3 : 4
|27.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|4 : 1
|27.04
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|3 : 5
|27.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 5 ОТ
|27.04
|03:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2 Б
|27.04
|04:30
|
Колорадо – Сент-Луис
|5 : 3
|27.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|5 : 2
|27.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19