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Панарин сломался перед плей-офф? Он не доиграл матч до конца

Панарин получил травму в проигранном матче «Рейнджерс» с «Каролиной»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Артемий получил травму в игре с «Каролиной».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Каролина» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Голы: Трочек — 21 (Шей, Нидеррайтер), 27:05 — 0:1. Мартинук — 5 (Степан, Нечас), 33:48 — 0:2. Крайдер — 52 (Ватрано), 36:56 — 1:2. Терявяйнен — 21 (Трочек, Шей), 38:19 — 1:3. Ахо — 37 (Джарвис, Слэвин), 40:32 — 1:4. Труба — 10 (Миллер, Зибанежад), 53:12 — 2:4. Лафренье — 18 (Крайдер, Фокс), 58:58 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (56:56 — 58:58, 59:22) — Кочетков.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 34 (11+12+11) — 36 (14+15+7).
Наши: Панарин (8.02/0/0) — Свечников (15.29/0/-1).
27 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Матч с «Каролиной» за лидерство Столичного дивизиона закончился неутешительно для «Рейнджерс». Поражение и потерянные очки — только полбеды. Победа в очном матче не гарантировала бы ньюйоркцам первое место в дивизионе — надо было дождаться осечки «Харрикейнз» в последней игре. Настроение подпортили травмы Артемия Панарина и отлично вписавшегося в команду новичка Эндрю Коппа. Такие новости не добавляют оптимизма перед плей-офф. Нападающие ушли в раздевалку по ходу второго периода и не вернулись на лед после перерыва. Их помощь в атаке пришлась бы ньюйоркцам весьма кстати в концовке, когда от камбэка команду отделил один точный бросок.

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Панарин отыграл только восемь минут. За это время форвард ни разу не бросил по воротам и не отметился результативными действиями. Североамериканские коллеги пишут, что у россиянина диагностирована «травма верхней части тела». За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан не добавил конкретики по состоянию здоровья Панарина и Коппа. При этом успокоил болельщиков: мол, мы не выпустили нападающих в третьем периоде, чтобы поберечь их. Если бы они получили подобные повреждения в плей-офф, то оба, вероятно, остались бы на льду. Сейчас же тренеры не хотят рисковать здоровьем игроков перед кубковыми матчами.

«Рейнджерс» и без Панарина с Коппом представляет грозную силу. Которая сегодня столкнулась с лихо дебютирующим в НХЛ голкипером Петром Кочетковым. Молодой вратарь из фарм-клуба получил шанс в основе из-за травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты и доказал, что тренеры не зря обратили на него внимание. Кочетков победил в трех матчах подряд, а сегодня выиграл личную дуэль у претендента на «Везину» — Игоря Шестеркина. Петр отразил 31 бросок из 34 и не позволил ньюйоркцам сравнять счет.

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«Каролина» предопределила результат во втором периоде. Шайбы Трочека, Мартинука и Терявяйнена создали хороший задел. Казалось, что гол на 32-й секунде третьего отрезка Себастьяна Ахо окончательно деморализует «Рейнджерс», — но не тут-то было. Ньюйоркцы отыграли две шайбы, но в концовке «Харрикейнз» с блистательным Кочетковым в воротах выстояли и удержали минимальный перевес. «Каролина» выиграла Столичный дивизион, но, как по мне, куда важнее, что к плей-офф команда подходит с неожиданно раскрывшимся молодым голкипером, который может остаться в основе, даже если Андерсен и Раанта успеют восстановиться.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 80 51 29 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Нэшвилл 80 44 36 95
5 Даллас 80 45 35 95
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 80 27 53 65
8 Аризона 80 23 57 53
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 80 42 38 91
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
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27.04
28.04
29.04
30.04
2.05
27.04 02:00
Торонто – Детройт
 3 : 0
27.04 02:00
Бостон – Флорида
 4 : 2
27.04 02:00
Вашингтон – Айлендерс
1 : 4
27.04 02:00
Оттава – Нью-Джерси
 5 : 4 ОТ
27.04 02:00
Питтсбург – Эдмонтон
 1 : 5
27.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 3 : 4
27.04 02:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
27.04 03:00
Миннесота – Аризона
 3 : 5
27.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 5 ОТ
27.04 03:30
Даллас – Вегас
 3 : 2 Б
27.04 04:30
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 3
27.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 5 : 2
27.04 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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