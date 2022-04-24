В НХЛ теперь 11 русских вратарей. Появление последнего стало большим сюрпризом
Дебют
Петр Кочетков прошлым вечером дебютировал в НХЛ. Голкипер провел полный матч за «Каролину» против «Нью-Джерси», отразил 17 бросков из 19 и помог команде одержать победу в овертайме со счетом 3:2. Кочетков, напомним, лучший голкипер молодежного чемпионата мира в Ванкувере. Но после января 2019 года пережил очень непростые моменты. Спокойно выступая в системе «Сочи», вратарь приглянулся СКА, но стать своим в клубе не сумел. Из Санкт-Петербурга Петр уехал в Подольск, а там снова вернулся в МХЛ. Отношения с руководством подмосковного клуба не складывались настолько, что хоккеиста обменяли в «Торпедо», то есть он вырвался из питерской системы — правда, условно. Дело в том, что Петр уехал в скрытую аренду, права на игрока в КХЛ принадлежат «Витязю».
Казалось, что Кочетков потерял себя. Петр был очень нестабильным, при этом постоянно возникали какие-то проблемы со здоровьем. Одни были действительно серьезными, другие, по мнению менеджеров, надуманные. Нельзя сказать, что Кочетков сыграл здорово в нынешнем сезоне. Нижегородцы не попали в плей-офф, у вратаря было 10 побед и 10 поражений, пусть и при неплохом проценте отраженных бросков — 92,6. Его отъезд в систему «Каролины» весной считался рискованным шагом. Но за океаном Петр преобразился. Всего одно поражение в основное время в 13 матчах — это приличное начало. Да, «Чикаго» — сильный клуб АХЛ, но Петр же только лишь дебютировал в этой лиге. А теперь у него есть и первая победа в НХЛ. Начало нового этапа карьеры получилось у Кочеткова просто отличным. Он стал 11-м российским вратарем, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне.
Состав
Накануне менеджеры «Сочи» подписали контракт с нападающим Егором Бабенко. В апреле клуб заключил новые соглашения уже с 13 хоккеистами. Скоро еще добавится Никита Пивцакин, а также южане — фавориты в борьбе за вратаря Дениса Костина, который сейчас бьется в финале ВХЛ. Еще на год контракты у Юрия Александрова, Владислава Валенцова, Юрия Паутова, Никиты Феоктистова, Амира Гараева и Никиты Точицкого. В качестве ограниченно свободных агентов в клубе значатся Василий Глотов, Данила Галенюк и Кирилл Петьков.
Непонятно, что будет с легионерами. Очевидно, что никогда не вернется Магнус Хелльберг. С Мартином Бакошем расторгли контракт еще зимой. Интересная ситуация с Янисом Яксом. Он никому не нужен был в Латвии, защитнику не предлагали контракт на родине, да и в сборную чаще всего брали для количества. Янис в «Сочи» произвел фурор, стал ведущим защитником и был готов продлить соглашение с клубом. Но наверняка в Латвии начнется давление на спортсмена, хотя взамен ему ничего предложить не могут. Впрочем, с легионерами в клубе будут решать ближе к началу сезона, особенно торопиться некуда.
Пока же мы видим, что команда не стала сильней. То есть подписаны соглашения с теми, кто вряд ли нашел бы себе другую работу в КХЛ. У команды нет каких-то козырей, которые бы помогли рассчитывать на место в плей-офф. Да, Андрей Назаров по-прежнему руководит командой, и он провел свою часть чемпионата неплохо, но тренеру трудно будет заставить игроков сыграть на высоком уровне. Ждем, когда черноморцы все-таки получат сильных хоккеистов.
Матч
«Красная Армия» сократила отставание в серии против СКА-1946, переиграв в Москве соперника со счетом 3:2. В серии ничего особенно не изменилось. Питерцы ведут со счетом 3-2, а в понедельник сыграют на своем льду, и, видимо, там все закончится. По крайней мере, шансы на то, что кубок уже не вернется в столицу, существенно выше.
У московской команды в этом плей-офф не идут дела вне города. В первом раунде они всухую обыграли «Спартак», но как только нужно было выезжать за МКАД, так начинались сложности. Дважды команда Рината Хасанова уступила в Ярославле, затем были две неудачи в Омске, проиграны обе встречи в Санкт-Петербурге. И непонятно, почему это происходит. Система игры не меняется, хоккеисты те же самые, но в гостях совсем другая команда.
При этом красноармейцы очень сильны, в субботу мы снова убедились в этом. Уже в первом периоде хозяева забросили четыре шайбы, полностью закрыв Матвея Мичкова (хотя один железобетонный момент у него все-таки был). Из строя выбили Никиту Чибрикова, впрочем, он бы мог не вступать в драку с Артемом Барабошей. Никто бы не посчитал питерца слабаком, если бы он отказался от драки. Но хоккеист влез в потасовку и получил большой и дисциплинарный штрафы. Совсем не было видно Марата Хуснутдинова, а Федор Свечков в финальной серии просто незаметен. То есть «Красная Армия» умеет справляться с проблемами, но почему-то только на своем льду. Будет чудо, если они вернутся домой еще на один матч.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 2
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19