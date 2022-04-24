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Сегодня, 11:45

В НХЛ теперь 11 русских вратарей. Появление последнего стало большим сюрпризом

Кочетков стал 11-м вратарем из России, сыгравшим в текущем сезоне НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Петр Кочетков прошлым вечером дебютировал в НХЛ. Голкипер провел полный матч за «Каролину» против «Нью-Джерси», отразил 17 бросков из 19 и помог команде одержать победу в овертайме со счетом 3:2. Кочетков, напомним, лучший голкипер молодежного чемпионата мира в Ванкувере. Но после января 2019 года пережил очень непростые моменты. Спокойно выступая в системе «Сочи», вратарь приглянулся СКА, но стать своим в клубе не сумел. Из Санкт-Петербурга Петр уехал в Подольск, а там снова вернулся в МХЛ. Отношения с руководством подмосковного клуба не складывались настолько, что хоккеиста обменяли в «Торпедо», то есть он вырвался из питерской системы — правда, условно. Дело в том, что Петр уехал в скрытую аренду, права на игрока в КХЛ принадлежат «Витязю».

Петр Кочетков дебютировал в&nbsp;НХЛ. Лучшего вратаря МЧМ надломили ответственность и слава. Но он выбрался с самого дна и дебютировал в НХЛ

Казалось, что Кочетков потерял себя. Петр был очень нестабильным, при этом постоянно возникали какие-то проблемы со здоровьем. Одни были действительно серьезными, другие, по мнению менеджеров, надуманные. Нельзя сказать, что Кочетков сыграл здорово в нынешнем сезоне. Нижегородцы не попали в плей-офф, у вратаря было 10 побед и 10 поражений, пусть и при неплохом проценте отраженных бросков — 92,6. Его отъезд в систему «Каролины» весной считался рискованным шагом. Но за океаном Петр преобразился. Всего одно поражение в основное время в 13 матчах — это приличное начало. Да, «Чикаго» — сильный клуб АХЛ, но Петр же только лишь дебютировал в этой лиге. А теперь у него есть и первая победа в НХЛ. Начало нового этапа карьеры получилось у Кочеткова просто отличным. Он стал 11-м российским вратарем, сыгравшим в НХЛ в текущем сезоне.

Состав

Накануне менеджеры «Сочи» подписали контракт с нападающим Егором Бабенко. В апреле клуб заключил новые соглашения уже с 13 хоккеистами. Скоро еще добавится Никита Пивцакин, а также южане — фавориты в борьбе за вратаря Дениса Костина, который сейчас бьется в финале ВХЛ. Еще на год контракты у Юрия Александрова, Владислава Валенцова, Юрия Паутова, Никиты Феоктистова, Амира Гараева и Никиты Точицкого. В качестве ограниченно свободных агентов в клубе значатся Василий Глотов, Данила Галенюк и Кирилл Петьков.

Непонятно, что будет с легионерами. Очевидно, что никогда не вернется Магнус Хелльберг. С Мартином Бакошем расторгли контракт еще зимой. Интересная ситуация с Янисом Яксом. Он никому не нужен был в Латвии, защитнику не предлагали контракт на родине, да и в сборную чаще всего брали для количества. Янис в «Сочи» произвел фурор, стал ведущим защитником и был готов продлить соглашение с клубом. Но наверняка в Латвии начнется давление на спортсмена, хотя взамен ему ничего предложить не могут. Впрочем, с легионерами в клубе будут решать ближе к началу сезона, особенно торопиться некуда.

Пока же мы видим, что команда не стала сильней. То есть подписаны соглашения с теми, кто вряд ли нашел бы себе другую работу в КХЛ. У команды нет каких-то козырей, которые бы помогли рассчитывать на место в плей-офф. Да, Андрей Назаров по-прежнему руководит командой, и он провел свою часть чемпионата неплохо, но тренеру трудно будет заставить игроков сыграть на высоком уровне. Ждем, когда черноморцы все-таки получат сильных хоккеистов.

Матч

«Красная Армия» сократила отставание в серии против СКА-1946, переиграв в Москве соперника со счетом 3:2. В серии ничего особенно не изменилось. Питерцы ведут со счетом 3-2, а в понедельник сыграют на своем льду, и, видимо, там все закончится. По крайней мере, шансы на то, что кубок уже не вернется в столицу, существенно выше.

У московской команды в этом плей-офф не идут дела вне города. В первом раунде они всухую обыграли «Спартак», но как только нужно было выезжать за МКАД, так начинались сложности. Дважды команда Рината Хасанова уступила в Ярославле, затем были две неудачи в Омске, проиграны обе встречи в Санкт-Петербурге. И непонятно, почему это происходит. Система игры не меняется, хоккеисты те же самые, но в гостях совсем другая команда.

При этом красноармейцы очень сильны, в субботу мы снова убедились в этом. Уже в первом периоде хозяева забросили четыре шайбы, полностью закрыв Матвея Мичкова (хотя один железобетонный момент у него все-таки был). Из строя выбили Никиту Чибрикова, впрочем, он бы мог не вступать в драку с Артемом Барабошей. Никто бы не посчитал питерца слабаком, если бы он отказался от драки. Но хоккеист влез в потасовку и получил большой и дисциплинарный штрафы. Совсем не было видно Марата Хуснутдинова, а Федор Свечков в финальной серии просто незаметен. То есть «Красная Армия» умеет справляться с проблемами, но почему-то только на своем льду. Будет чудо, если они вернутся домой еще на один матч.

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Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 78 57 21 120
2 Торонто 79 51 28 109
3 Тампа-Бэй 78 48 30 104
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 79 20 59 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 79 48 31 107
4 Нэшвилл 78 44 34 93
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 78 31 47 74
7 Анахайм 79 30 49 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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Оттава – Монреаль
 6 : 4
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
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24.04 02:00
Флорида – Торонто
 3 : 2 ОТ
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 3 : 2
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 1
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 6 : 3
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 2
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
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