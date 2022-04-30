Капризова не остановить! Даже в ничего не решавшем матче он рвал жилы и принес победу «Миннесоте»

«Уайлд» обыграли лучшую команду Запада.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гринуэй — 9 (Фолиньо), 0:58 — 1:0. Джост — 8 (Капризов, Меррилл), 4:12 — 2:0. Капризов — 47 (Хартман, Сперджен), 23:46 — 3:0. Кадри — 28 (Рантанен), 25:38 — 3:1. Гринуэй — 10 (п.в., Миддлтон, Дамба), 59:28 — 4:1.

Вратари: Флери — Францоуз (58:06 — 59:28).

Штраф: 27 — 32.

Броски: 22 (11+6+5) — 28 (10+9+9).

Наши: Капризов (18.47/1/+2), Куликов (14.59/0/0) — -.

30 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19261 зритель.

Сейчас даже грешно вспоминать, что в начале сезона мы дружно перемывали кости Кириллу Капризову и на полном серьезе рассуждали о том, «унесет» ли он свои 9 миллионов долларов в год или нет. Выбив итоговые 108 (47+67) баллов за регулярку и побив клубный рекорд словака Мариана Габорика по количеству очков за сезон, парень из сибирского поселка Кузедеево отрабатывает каждый цент из своего огромного контракта.

И ведь Кирилл не просто золотой мальчик, с которого сдувают пылинки — он настоящий пахарь, не чурающийся марать руки для достижения общего результата. Вот и в последнем матче сезона с «Колорадо» он в очередной раз напомнил, что может забивать красивые голы с чистого льда, но и закапывать шайбу с мясом, не боясь получить синяки.

Уже в первом периоде он практически в одиночку организовал гол для Тайсона Джоста, включив свое роскошное маневренное катание и закружив всю пятерку «Эвеланш» — после идеального паса под ворота бывшему нападающему «Лавин» оставалось только не промахнуться мимо створа бывшей команды и совершить свою мини-вендетту.

А в начале второго периода Капризов отличился уже сам, забив по-настоящему «черновой гол» после навала на ворота Павла Францоуза. Как бы Алекс Ньюхук ни старался перекрыть ленточку, помешать напористому лидеру «Уайлд» отличиться 47-й раз в сезоне он не сумел.

И как же хочется, чтобы в серии с «Сент-Луисом», где собрался русский спецназ во главе с Владимиром Тарасенко, Капризов сыграл не менее ярко и результативно. Без его горящих глаз и мальчишеского задора пройти куда более опытную в кубковом плане команду Крэйга Берубе будет нереально сложно.