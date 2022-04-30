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Капризова не остановить! Даже в ничего не решавшем матче он рвал жилы и принес победу «Миннесоте»

Гол и голевая передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Уайлд» обыграли лучшую команду Запада.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Колорадо» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Гринуэй — 9 (Фолиньо), 0:58 — 1:0. Джост — 8 (Капризов, Меррилл), 4:12 — 2:0. Капризов — 47 (Хартман, Сперджен), 23:46 — 3:0. Кадри — 28 (Рантанен), 25:38 — 3:1. Гринуэй — 10 (п.в., Миддлтон, Дамба), 59:28 — 4:1.
Вратари: Флери — Францоуз (58:06 — 59:28).
Штраф: 27 — 32.
Броски: 22 (11+6+5) — 28 (10+9+9).
Наши: Капризов (18.47/1/+2), Куликов (14.59/0/0) — -.
30 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19261 зритель.

Сейчас даже грешно вспоминать, что в начале сезона мы дружно перемывали кости Кириллу Капризову и на полном серьезе рассуждали о том, «унесет» ли он свои 9 миллионов долларов в год или нет. Выбив итоговые 108 (47+67) баллов за регулярку и побив клубный рекорд словака Мариана Габорика по количеству очков за сезон, парень из сибирского поселка Кузедеево отрабатывает каждый цент из своего огромного контракта.

И ведь Кирилл не просто золотой мальчик, с которого сдувают пылинки — он настоящий пахарь, не чурающийся марать руки для достижения общего результата. Вот и в последнем матче сезона с «Колорадо» он в очередной раз напомнил, что может забивать красивые голы с чистого льда, но и закапывать шайбу с мясом, не боясь получить синяки.

Уже в первом периоде он практически в одиночку организовал гол для Тайсона Джоста, включив свое роскошное маневренное катание и закружив всю пятерку «Эвеланш» — после идеального паса под ворота бывшему нападающему «Лавин» оставалось только не промахнуться мимо створа бывшей команды и совершить свою мини-вендетту.

А в начале второго периода Капризов отличился уже сам, забив по-настоящему «черновой гол» после навала на ворота Павла Францоуза. Как бы Алекс Ньюхук ни старался перекрыть ленточку, помешать напористому лидеру «Уайлд» отличиться 47-й раз в сезоне он не сумел.

И как же хочется, чтобы в серии с «Сент-Луисом», где собрался русский спецназ во главе с Владимиром Тарасенко, Капризов сыграл не менее ярко и результативно. Без его горящих глаз и мальчишеского задора пройти куда более опытную в кубковом плане команду Крэйга Берубе будет нереально сложно.

Кирилл Капризов
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3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
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1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
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1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 81 27 54 60
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