«Это удивительно. Снова». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки и Босси

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после дубля в гостевом матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон в НХЛ.

Овечкин в матче в Вегасе:

— забил из «офиса» в левом круге после передачи Евгения Кузнецова (и даже не в большинстве) и завершил быстрый выпад справа после перевода Дмитрия Орлова;

— вышел на отметку 50 голов в этом регулярном чемпионате и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки и Майка Босси по числу таких сезонов — по 9;

— побил рекорд для игроков старше 36 лет по голам за сезон, в предыдущей игре с «Колорадо» россиянин повторил достижение Теему Селянне (48 шайб, 2006/07);

— стал самым возрастным хоккеистом в истории лиги с 50 голами за сезон, превзойдя 35-летнего Джонни Бьюсика (51 шайба, 1970/71);

— вышел на отметку в 780 голов за карьеру в НХЛ и стал еще чуть ближе к топ-2 снайперов в истории лиги — Горди Хоу (801) и Гретцки (894);

— сделал передачу в моменте с первым голом в матче Кузнецова и отменил удаление на себе — поднялся после падения и показал арбитрам, что фола не было.

«Эти парни знают, как играть»

Овечкин выбил 50 голов в девяти из 17 сезонов в «Вашингтоне». С момента дебюта россиянина в лиге осенью-2005 ни у одного хоккеиста в лиге нет больше двух таких, как и многих других достижений лидера «Кэпиталз» по голам и не только.

Главный рекордсмен НХЛ Гретцки провел 20 регулярок с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелесом», «Сент-Луисом» и «Рейнджерс», у уникального снайпера Босси — 10 сезонов с «Айлендерс». Александр недавно отдал дань памяти ушедшей из жизни легенде клуба из Нью-Йорка, а теперь повторил одно из достижений.

«Да, это довольно хорошая компания. Я очень счастлив. Забивая первый гол, чувствуешь себя в игре довольно хорошо. Думаю, наше звено сегодня сыграло хорошо, имело достаточно неплохие моменты», — сказал Овечкин после матча в Вегасе.

Овечкин в первом периоде ассистировал Кузнецову под первый гол в матче, а в начале второго с помощью Евгения снова вывел гостей вперед. В середине третьей 20-минутки капитан после перевода Орлова сравнял счет и организовал овертайм.

«Да, эти парни знают, как играть. Как всегда говорю, без партнеров по команде никогда бы не смог достичь этих достижений, забить столько голов. Так что спасибо им», — сказал Овечкин.

«Алекс вносит серьезный вклад, сильно сыграл сегодня и до этого с «Колорадо», подает пример всей нашей команде. Удивительное достижение: 50 голов снова. Думаю, для более возрастного игрока суметь добиться этого на таком этапе своей карьеры — довольно особенный момент», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Он один из самых невероятных талантов всех времен. Он игрок поколения. То, что он делает на льду, просто невероятно. Этот парень на самом деле развивает игру и привлекает людей. Люди хотят смотреть на то, как он играет. Для меня большая честь играть против него», — сказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес.

Александр Овечкин упускает момент перед 50-м голом в сезоне в гостевом матче «Вашингтона» с «Вегасом» (3:4 ОТ). Фото USA Today Sports

«Слишком много думал»

«Голден Найтс» вырвались вперед в начале третьего периода после двух голов в ворота Ильи Самсонова друг за другом. Возвращение начал Евгений Дадонов, а через 49 секунд Чандлер Стивенсон отличился в большинстве.

«Гол Дадонова был очень важным. Мы получили от него некую искру. Очевидно, гол в большинстве стал продолжением. Это был ключевой момент для нас», — сказал главный тренер «Вегаса» Питер Дебур.

«Не думаю, что у нас была плохая реализация и мы их в чем-то простили. Они в трудном положении, нуждались в очках и не могли проигрывать в гонке за плей-офф. Честно, мы старались показать лучшее, на что способны. Два гола в начале третьего периода дали им некое облегчение. Но все равно у нас были хорошие шансы, могли забить не один гол, тот же мой выход один на один. Это была веселая игра, но при этом и тяжелая. Что ж, нужно двигаться дальше», — сказал Овечкин.

«Вегас» в начале второго периода заменил вратаря — вместо Робина Ленера вышел Логан Томпсон. Первый сделал 12 сэйвов, второй — 13. Томпсон дважды не остановил капитана «Кэпиталз», причем незадолго до своего второго гола форвард не смог обыграть голкипера при выходе один на один.

«Ну да, знаете. Сам виноват, слишком много думал. Это вообще не моя игра», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин вместе с партнерами празднует 50-й гол в сезоне в гостевом матче «Вашингтона» с «Вегасом» (3:4 ОТ). Фото USA Today Sports

«Он постоянно дает нам энергию»

Для «Вашингтона» арена в Вегасе — особенная: на льду T-Mobile Arena команда и ее капитан завоевали первый в истории Кубок Стэнли. Так что никуда без вопросов про лето-2018.

«Да, определенно хорошие воспоминания. Раздевалка, да все здесь, отель. Это останется так навсегда. Довольно приятные моменты», — сказал Овечкин.

По ходу третьего периода публика на трибунах скандировала «Ови! Ови!». И это не осталось незамеченным капитаном «Кэпиталз».

«Это довольно круто. У нас довольно много болельщиков во всех местах. Они везде приходят на игры, поддерживают нас. Спасибо им», — сказал Овечкин.

«Да, это здорово. Болельщики великолепны. Что в матче с «Колорадо», что снова сегодня. Это круто», — заметил Лавиолетт.

«Мы ценим и индивидуальные, и командные успехи. Важно, что он постоянно дает нам энергию. Он ведет к победе, помогает отыгрываться и вытаскивать матчи. Так, как сегодня, когда он забил важные голы и мы получили шанс взять два очка. Увы, на этот раз не получилось. Не слышал болельщиков во время матча, но здорово, что они так скандируют», — сказал об Ови защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен.

Овечкин довел свою статистику за карьеру в НХЛ до 780 голов и 1410 очков при 630 передачах в 1272 матчах. В этой регулярке Александр собрал 50 голов, 40 передач и 90 очков в 75 играх. До старта плей-офф у него еще пять матчей. Будут ли сотня и другие рекорды до конца апреля?