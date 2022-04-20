Семь «сухих» вратарей — повторение российского рекорда НХЛ
В матче против «Виннипега» (3:0) россиянин в шестой раз в сезоне сыграл на ноль и вышел на третье место в лиге по количеству сухих матчей. Голкипер «Рейнджерс» оторвался от канадца Дарси Кемпера из «Колорадо» и вплотную подобрался к соотечественнику Илье Сорокину из «Айлендерс». Первое место удерживает Якоб Маркстрем из «Калгари», который не пропускал в девяти играх сезона.
«Сухарь» Шестеркина оказался 25-м для российских вратарей в регулярном чемпионате-2021/22. Это лучший результат для представителей отечественной вратарской школы в НХЛ. Поддержку Сорокину и Шестеркину оказали Сергей Бобровский, Илья Самсонов, Андрей Василевский, Семен Варламов и Александр Георгиев. Предыдущий рекорд — 24 сухих матча — пришелся на прошлый сезон, 21 «сухарь» оформила пятерка вратарей в чемпионате-2018/19.
Российские 25 сухих матчей — третий результат сезона. Чаще на ноль играли только представители Канады (37) и США (29). И это при том, что в нынешнем сезоне сыграли только 10 вратарей из России. В том числе изредка выходившие на лед Даниил Тарасов и Иван Просветов.
Российская вратарская бригада «Рейнджерс», в которую помимо Шестеркина входит Александр Георгиев, оформила шесть «сухарей» и вышла на третье место в сезоне по числу сухих матчей. Выше находятся только Сорокин — Варламов из «Айлендерс» (девять сухих матчей) и Маркстрем — Владарж из «Калгари» (11).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|3 : 4 Б
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 2
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19