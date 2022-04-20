Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел на третье место в НХЛ по количеству сухих матчей в сезоне

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ.

В матче против «Виннипега» (3:0) россиянин в шестой раз в сезоне сыграл на ноль и вышел на третье место в лиге по количеству сухих матчей. Голкипер «Рейнджерс» оторвался от канадца Дарси Кемпера из «Колорадо» и вплотную подобрался к соотечественнику Илье Сорокину из «Айлендерс». Первое место удерживает Якоб Маркстрем из «Калгари», который не пропускал в девяти играх сезона.

Лидеры по сухим матчам в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

«Сухарь» Шестеркина оказался 25-м для российских вратарей в регулярном чемпионате-2021/22. Это лучший результат для представителей отечественной вратарской школы в НХЛ. Поддержку Сорокину и Шестеркину оказали Сергей Бобровский, Илья Самсонов, Андрей Василевский, Семен Варламов и Александр Георгиев. Предыдущий рекорд — 24 сухих матча — пришелся на прошлый сезон, 21 «сухарь» оформила пятерка вратарей в чемпионате-2018/19.

Сезоны, в которых российские вратари проводили больше 10 сухих матчей. Фото «СЭ»

Российские 25 сухих матчей — третий результат сезона. Чаще на ноль играли только представители Канады (37) и США (29). И это при том, что в нынешнем сезоне сыграли только 10 вратарей из России. В том числе изредка выходившие на лед Даниил Тарасов и Иван Просветов.

Распределение сухих матчей по странам в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Российская вратарская бригада «Рейнджерс», в которую помимо Шестеркина входит Александр Георгиев, оформила шесть «сухарей» и вышла на третье место в сезоне по числу сухих матчей. Выше находятся только Сорокин — Варламов из «Айлендерс» (девять сухих матчей) и Маркстрем — Владарж из «Калгари» (11).