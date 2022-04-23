Капризов вошел в историю! До него только шесть россиян набирали 100 очков за сезон НХЛ

Уникальное достижение нападающего «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 4 (1+3) очка в домашнем матче против «Сиэтла» (6:3) и впервые в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон. Форвард «Уайлд» стал седьмым российским игроком, которому покорился этот гроссмейстерский рубеж. Всего россияне выбивали сотню семь раз, чаще всех это удавалось Александру Овечкину — четырежды.

Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате. Фото «СЭ»

В сезоне-2021/22 уже семь игроков набрали по 100 очков. Это повторение рекорда XXI века. Такое же количество «сотников» было в первых постлокаутных сезонах — 2005/06 и 2006/07. Нынешний чемпионат скорее станет историческим, ведь к сотне стремятся еще никогда ее не выбивавшие Артемий Панарин (96 очков) и Митч Марнер (95).

Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке. Фото «СЭ»

По количеству 100-очковых сезонов Россия занимает уверенное третье место в истории, превосходя остальные европейские страны. Отставание от США — семь чемпионатов, от Канады — невероятные 185. А вот по числу «сотников» наша страна уступает еще и Швеции. 100-балльные сезоны выдавали 10 скандинавов, но ни одному из них не удавалось перейти отметку чаще двух раз.

Сезоны со 100 и более очками по странам. Фото «СЭ»

Кроме того, Капризов стал еще и седьмым российским игроком, которому удалось забить 45 голов за сезон. 12 таких чемпионатов есть в активе Александра Овечкина, пять — у Павла Буре, по два — у Александра Могильного, Ильи Ковальчука и Евгения Малкин, один — у Сергея Федорова.