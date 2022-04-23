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Сегодня, 12:30

Капризов вошел в историю! До него только шесть россиян набирали 100 очков за сезон НХЛ

Кирилл Капризов набрал 100 очков за сезон в НХЛ и обновил рекорд «Миннесоты»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Уникальное достижение нападающего «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 4 (1+3) очка в домашнем матче против «Сиэтла» (6:3) и впервые в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон. Форвард «Уайлд» стал седьмым российским игроком, которому покорился этот гроссмейстерский рубеж. Всего россияне выбивали сотню семь раз, чаще всех это удавалось Александру Овечкину — четырежды.

Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате. Фото "СЭ"
Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате.
Фото «СЭ»

В сезоне-2021/22 уже семь игроков набрали по 100 очков. Это повторение рекорда XXI века. Такое же количество «сотников» было в первых постлокаутных сезонах — 2005/06 и 2006/07. Нынешний чемпионат скорее станет историческим, ведь к сотне стремятся еще никогда ее не выбивавшие Артемий Панарин (96 очков) и Митч Марнер (95).

Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке. Фото "СЭ"
Хоккеисты, набиравшие 100 очков в XXI веке.
Фото «СЭ»

По количеству 100-очковых сезонов Россия занимает уверенное третье место в истории, превосходя остальные европейские страны. Отставание от США — семь чемпионатов, от Канады — невероятные 185. А вот по числу «сотников» наша страна уступает еще и Швеции. 100-балльные сезоны выдавали 10 скандинавов, но ни одному из них не удавалось перейти отметку чаще двух раз.

Сезоны со 100 и более очками по странам. Фото "СЭ"
Сезоны со 100 и более очками по странам.
Фото «СЭ»

Кроме того, Капризов стал еще и седьмым российским игроком, которому удалось забить 45 голов за сезон. 12 таких чемпионатов есть в активе Александра Овечкина, пять — у Павла Буре, по два — у Александра Могильного, Ильи Ковальчука и Евгения Малкин, один — у Сергея Федорова.

Российские игроки, забивавшие 45 голов за сезон в НХЛ. Фото "СЭ"
Российские игроки, забивавшие 45 голов за сезон в НХЛ.
Фото «СЭ»
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 78 30 48 67
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 78 22 56 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 77 26 51 58
Результаты / календарь
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28.04
23.04 02:00
Коламбус – Оттава
 1 : 2 Б
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 6 : 3
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 3
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 0 : 2
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
23.04 19:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.04 22:00
Бостон – Рейнджерс
- : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 77 113
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 78 109
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Игорь Шестеркин

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Якоб Маркстрем

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