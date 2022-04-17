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«Вот почему он суперзвезда». Капризов собирает рекорды «Миннесоты»

Российский форвард Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Миннесоты» за сезон
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Кирилл Капризов в матче с «Сент-Луисом».
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче с «Питтсбургом».
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче с «Каролиной».
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов в матче с «Лос-Анджелесом».
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба за сезон.

В этом году нападающий «Миннесоты» стал немного похож на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — в том, что тоже добивается разных статистических достижений почти в каждом матче. 24-летний россиянин в своем втором сезоне в НХЛ (и первом полноценном на 82 игры) зашел на все клубные рекорды по результативности за регулярный чемпионат. Если осенью много обсуждали контракт лучшего новичка лиги на 5 лет и 45 миллионов, то теперь оценивают совсем другие цифры звезды, которую «Уайлд» очень осторожно забрали под общим 135-м номером в пятом раунде драфта-2015.

Кирилл Капризов. Капризов установил новый рекорд. Три очка Кучерова не помогли «Тампе»

Лучший бомбардир

Капризов в ночь на 1 апреля в домашнем матче с «Питтсбургом» (3:4 ОТ) отметился голом, а 3 апреля в выездной игре с «Каролиной» (3:1) — голевой передачей и заброшенной шайбой. Кирилл против «Пингвинз» догнал и в гостях у «Харрикейнз» обошел словака Мариана Габорика (83 очка в 77 матчах сезона-2007/08) и обновил рекорд франшизы по результативным баллам за один сезон — 85 (39+46) очков в 66 играх.

В матче с «Питтсбургом» Капризов спас команду от поражения в третьем периоде. Гол стал для россиянина 38-м в этой регулярке и 14-м в марте, что помогло повторить бомбардирское достижение Габорика и установить клубный рекорд по числу шайб за месяц.

Голкипер «Уайлд» Кэм Тэлбот сказал тогда о российском форварде: «Кажется, он никогда не отличается незначительными очками или голами. Он всегда возвращает нас в игру, сравнивает счет в концовке или забивает в овертайме. Он постоянно находит способ повлиять на игру. И это не про матчи, когда мы и так в деле или что-то в этом роде. Кирилл не ищет своей выгоды или чего-то такого. Он выходит на первый план, когда исход игры под вопросом. Вот почему он суперзвезда».

В матче с «Каролиной» Капризов ассистировал Матсу Зуккарелло, а норвежец записал себе передачу после гола россиянина. В раздевалке Кирилла ждали фото с шайбой на память и овация партнеров. В мини-интервью нападающий скромно оценил свою роль в сравнении с командной. Хотя все немного иного мнения, а такие же отзывы получает разве что переехавший из «Чикаго» голкипер Марк-Андре Флери.

«Я понял, че, — улыбнулся Капризов после вопроса на английском языке о бомбардирском рекорде. — Приятно. Для меня это огромное достижение. Хотел бы поблагодарить всех моих партнеров, тренерский штаб и всех в клубе, кто сделал его возможным. Может, немного отпразднуем, но нужно сосредоточиться на новой игре завтра».

Кирилл преимущественно общается с прессой на русском через переводчика, но на один вопрос о возможных рекордах по голам и передачам коротко ответил на английском: «Голы и передачи? Ах, даже не знаю. Не знаю. Может быть, возможно — да. Посмотрим».

О своем статусе главного российского бомбардира сезона НХЛ форвард добавил: «Как говорил, если честно, это не то, о чем думаю все время. Я фокусируюсь на своей игре и стараюсь быть как можно лучше в каждом матче. Конечно, это серьезное достижение, но нужно, чтобы команда продолжала играть хорошо».

Капризов и Зуккарелло

24-летний Капризов и 34-летний Зуккарелло — партнеры по звену с крутым взаимопониманием и большие друзья вне льда. Кирилл ассистировал при 18 из 33 голов норвежца за два совместных сезона, а Матс — в 23 из 43 шайб в этой регулярке и в 32 из 70 за карьеру россиянина в лиге (данные после снайперского рекорда новокузнечанина).

О моменте с голом Зуккарелло, передача которому принесла ему рекордное 84-е очко, Капризов сказал: «Зуки решил взять всю ответственность на себя. Я отдал ему довольно простой пас, он сделал все остальное. Спасибо ему, это был особенный момент».

Матс в то же время заметил: «Приятно, что я провел этот гол. Он бы добился этого достижения намного раньше, если бы я мог забивать чаще. Это весело для него, это весело для всех нас. Он особенный игрок, что мы все знаем. И это хороший день для него — два очка, рекорд. Мы с ним как будто один человек. Я немного старше, но он делает меня моложе. Мы оба любим соперничество, подталкиваем друг друга в игре. И у нас отличные отношения. Не так часто встретишь человека, с которым бы так ладил на льду и за его пределами. И для меня это особенный момент».

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон так оценивает связку Капризова и Зуккарелло: «Между ними определенно нечто больше, чем просто хорошая химия на льду. То, что они делают в игре и что видят люди, просто фантастика. И думаю, еще более важно, какие отношения во всей команде. Когда приходит новичок, он осознает, насколько сплочен коллектив. Нет второстепенных ролей, недомолвок. Матс — важная часть нашей основы, Кирилл — отличный партнер. У нас есть топовые атакующие игроки. И то, что они прекрасно ладят, здорово для команды».

Кирилл Капризов. В клубах НХЛ теперь три рекордсмена из России. Капризов покорил достижение, которого нет у Овечкина

Капризов и Овечкин

Капризов стал третьим российским бомбардиром-рекордсменом клуба НХЛ, ранее подобным образом в историю в регулярном чемпионате-2018/19 вошли Никита Кучеров в «Тампе» (128 очков) и Артемий Панарин в «Коламбусе» (87). Такого достижения нет в том числе у Овечкина. У великой восьмерки — четыре попадания в топ-5 в истории «Вашингтона», в лучшем в карьере личном сезоне-2007/08 — 112 (65+47) очков, но задача стать в этом №1 оказалась невыполненной — канадский центрфорвард Деннис Марук набрал 136 очков в регулярке-1981/82.

Капризов в начале апреля не собирался праздновать бомбардирский рекорд из-за матча на следующий день против «Вашингтона», первой встречи на льду с Овечкиным в качестве соперника. В январе россиянин из «Уайлд» из-за повреждения пропустил одну игру — с «Кэпиталз», когда ограничился общением с соотечественниками у раздевалки. В феврале Александр не приехал на Матч звезд в Лас-Вегас из-за попадания в ковид-протокол. Тогда левша Кирилл при поддержке Евгения Кузнецова вышел на конкурс буллитов в красном свитере Ови, шлеме с затемненным визором, желтыми шнурками на коньках и клюшкой под правый хват капитана «Столичных», повторил один из ритуалов с поливанием льда из бутылки, забил и воспроизвел празднование «горячая клюшка».

В ночь на 4 апреля «Миннесота» разгромила вернувшийся после мини-паузы «Вашингтон» на его льду (5:1). Капризов прервал очередную результативную серию после 9 (7+2) очков в 6 матчах, а Овечкин отметился передачей, набрал 1399-е очко в регулярках за карьеру и позже ненамного опередил Сидни Кросби при много большем числе игр на рубеже 1400. Но главная гонка — за рекордом Уэйна Гретцки по голам.

«Приятно встретиться. Дима Орлов из моего родного города. С Самсоновым, можно сказать, всю жизнь играли: начинали в сборной с 13-14 лет, везде вместе, в одном номере жили постоянно. Кузю тоже хорошо знаю. Интересно сыграть против знакомых. А Саня — конечно, это здорово, что он гонится за рекордом, и, надеюсь, его побьет. Просто вопрос времени, когда он это сделает. Думаю, это будет хорошо для игры, для всего хоккея», — заметил Капризов перед матчем.

Овечкин так сказал о Кирилле: «Он приехал в НХЛ зрелым игроком, показал себя способным быть суперзвездой. У него уже большой опыт — играл в КХЛ, сборной, провел много матчей с мужиками. Все знают, что он является талантливым хоккеистом с большим набором умений. Это здорово для игры. И очевидно, что Дин Эвасон — тот парень, который даст тебе много игрового времени и возможность быть собой. Это просто круто».

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон входил в штаб «Вашингтона», когда Александр Великий ворвался в лигу осенью 2005-го. Он уже сравнивал Капризова с ранним Овечкиным, выделял постоянный настрой на позитив с радостью от хоккея. У обоих также есть природные талант и мощь, огромное желание работать и вести за собой команду. Рекорды 36-летнего Ови впечатляют, он ориентир для любого российского и не только хоккеиста, но специалист не удивлен.

«Он просто ненормальный. Абсолютный фрик. Я следил за его прогрессом, он невероятно силен физически и ментально. Просто чудо природы во всем. Ови прекрасный партнер по команде, он пришел к этому со временем, такое случается с молодыми. Наблюдать за ним со стороны и видеть все изнутри, это впечатляюще. И он — великий игрок. Очевидно, Кирилл не такой большой, как Ови, но и у него много этой мощи в игре. И готовность физически работать на льду — это то, что делал Овечкин с первого дня, то же самое и у Кирилла. Помню, как впервые увидел тренировку Ови в зале с препятствиями: он перепрыгивал так, будто их нет. Это сумасшествие. Так что физически для меня не сюрприз его продуктивность в 36», — сказал Эвасон.

Лучший снайпер

Капризов в ночь на 11 апреля в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (6:3) голом с рикошетом от клюшки чужого защитника в большинстве начал возвращение «Миннесоты» c 0:3, а 16 апреля на выезде в очередной встрече с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ) в концовке основного времени закончил погоню. Кирилл против «Кингз» повторил и против «Блюз» обновил рекорд франшизы по голам за один сезон — 43 в 73 матчах против 42 у Мариана Габорика (в 77 играх сезона-2007/08) и Эрика Стаала (в 82 играх сезона-2017/18).

После встречи с «Вашингтоном» Капризов забивал в трех матчах подряд с «Нэшвиллом» (2:6), «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) и «Лос-Анджелесом» и собрал новую результативную серию — 6 (3+3) очков в 4 играх. Против «Предаторз» Кирилл и Зуккарелло снова ассистировали друг другу, россиянин вышел на отметку в 40 голов, а норвежец — 50 передач с повторением сезонного рекорда франшизы Пьера-Марка Бушара (50 в 81 игре регулярки-2007/08).

Капризов после матча с «Кингз» мог переписать сезонный рекорд по голам в следующей игре — на своем льду с «Эдмонтоном» (5:1). Против «Ойлерз» Кирилл привычно много боролся, дважды ассистировал Райайну Хартману, а центрфорвард заступился за партнера и всей пятеркой атаковал влезшего не в свою разборку Эвандера Кейна. Россиянин также предпринял в концовке попытку оформить рекордный гол в эффектном выпаде, но не вышло. Вхолостую прошла гостевая игра с «Далласом» (2:3 ОТ) — возможно, не хватило паса от Флери.

Капризов оформил новый рекорд в гостях у «Сент-Луиса». «Уайлд» и «Блюз» в очередной встрече могли репетировать серию плей-офф — вероятно, эти команды встретятся в первом раунде. В этот вечер забили все выходившие на лед российские форварды, причем сначала убежали вперед яркие этой весной хозяева и друг за другом отличились Иван Барбашев, Владимир Тарасенко (250-й гол вскоре после 500-го очка за карьеру в НХЛ) и Павел Бучневич. Кирилл то оставался в сантиметрах от гола, то искал партнеров. Он выбил 50 передач за сезон и повторил рекорд франшизы, но Зуккарелло снова вырвался вперед (52 в 66 играх). Матс поучаствовал в дубле Хартмана (центрфорвард простреливал на 97-го номера, но того опередил защитник) и организовал гол россиянина пасом из-за ворот.

«Отстойно остаться без победы после возвращения, так что сейчас не самые лучшие чувства. Но завтра новая игра, нужно думать о ней. Прямо сейчас мои достижения не так много значат. Если бы выиграли, было бы весело, — заметил Зуккарелло о сезонном рекорде по передачам и 500-м балле за результативность в лиге, а также ответил на вопрос о достижениях Капризова и высоком взаимопонимании с ним на льду. — В курсе его рекордов, но даже не знаю, что вам сказать. Это привычно для нас и меня не удивляет. Мы достаточно много общаемся, но не об этом, просто стараемся взаимодействовать друг с другом в игре, отталкиваемся от этого».

Форвард «Уайлд» Маркус Фолиньо в то же время сказал о Кирилле: «Да, Зуки и он весь сезон — это нечто. Сегодня он снова забил важнейший гол. Да, каждое набранное очко — важное. Но сегодня без него мы бы не сравняли счет. Мы не сдались, работа команды оправдалась. Кирилл невероятно проводит весь сезон. Нам повезло с ним. И этот парень ищет такие важные моменты, хочет быть тем, кто вытаскивает команду на своих плечах и забивает подобные голы. Ему это удается».

Капризов после матча говорил больше не о рекорде, а о трудно складывающемся противостоянии с «Сент-Луисом» с учетом возможной встречи в плей-офф: «Спасибо за 43-й гол, за поздравления. Но обидно проигрывать такие матчи, когда делаем такой камбэк. Обидно такие игры отдавать, вот и все. Что поменяли по ходу матча — так это больше начали играть в свою игру, в правильный хоккей, отсюда начали получаться моменты и стали забивать. Не хочется далеко загадывать, но надеюсь, что в плей-офф будет получаться выигрывать такие матчи. Это хороший урок для нас. Конечно, преимущество своего льда в плей-офф — намного лучше. Наверное, дома каждой команде проще, при своих трибунах и болельщиках. Мы не исключение».

На вопрос о 100 очках в этой регулярке Кирилл ответил на английском: «Ха, я не знаю. Посмотрим. Может быть».

Форвард &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов атакует ворота в&nbsp;матче с &laquo;Сент-Луисом&raquo; (5:6 ОТ) 16&nbsp;апреля в&nbsp;Сент-Луисе. Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить

Капризов теперь имеет в своем активе два из трех сезонных рекордов «Миннесоты» — 93 очка, 43 гола при 50 передачах в 73 матчах. К своему 25-летию в конце регулярки форвард сможет поднять эти планки. И еще посоревнуется с Зуккарелло за достижение для ассистентов, если норвежец поможет партнеру и станет дальше бить его по рукам только в шутку. Интрига, будет ли у Кирилла 100 очков и доберется ли он вместе с Овечкиным до 50 голов.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Мариан Габорик
Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить
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2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
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2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
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1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
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6 Анахайм 76 29 47 72
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