Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2.
Вратари: Десмит — Риттих.
Штраф: 15 — 9.
Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0).
Наши: Малкин (17.43/2/-2) — Тренин (16.09/2/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17553 зрителя.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел не лучший свой матч — может быть, сказалось раннее начало игры в воскресенье? Малкин присутствовал на льду при первом голе «Нэшвилла», мало чем запомнился в атаке, да еще и может нарваться на дисквалификацию за момент с ударом Марка Боровецки.
Канадский защитник «Предаторз» известен как провокатор и любитель сыграть грязно: что же он мог сказать Малкину? В любом случае, российский форвард проявил несдержанность, сперва выбив клюшку у соперника, а затем ударив его в лицо. Боровецки покидал лед в крови.
Последние игры складываются для Малкина неудачно: пять матчей подряд он закончил с отрицательным показателем полезности, набрав в них всего 2 (0+2) очка. Время до плей-офф еще есть, но агрессивность Евгения настораживает.
Главным героем матча же стал Сидни Кросби: в своей 1100-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 3 (2+1) очка, добившись отметки в 1400 очков. Быстрее него в истории лиги такого результата достигали лишь шесть хоккеистов.
Капризов продолжает забивать
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)
Голы: Купари — 5 (мен., Мур), 1:33 — 0:1. Грундстрем — 9, 8:22 — 0:2. Кемпе — 32 (бол., Дурзи, Дано), 10:17 — 0:3. Капризов — 42 (бол., Болди, Сперджен), 16:04 — 1:3. Болди — 13 (Фиала, Миддлтон), 16:54 — 2:3. Сперджен — 7, 21:39 — 3:3. Зуккарелло — 23 (Хартман), 29:46 — 4:3. Фолиньо — 21 (Бенн, Гринуэй), 33:59 — 5:3. Бьюгстад — 6 (Миддлтон), 43:16 — 6:3.
Вратари: Флери — Петерсен.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+16+7).
Наши: Капризов (18.18/4/0), Куликов (21.11/1/+1) — -.
Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19104 зрителя.
Матч с «Лос-Анджелесом» начался для «Миннесоты» кошмарно — гости отличились трижды за 10 минут. Камбэк «Дикарей» стартовал с удачного розыгрыша большинства: после прострела Капризова шайба срикошетила от защитника «Кингз» Мяяття прямо в ворота. Гол стал для Капризовым 42-м в сезоне, и он повторил рекорд клуба по голам за сезон — уже следующий гол позволит ему обогнать Мариана Габорика.
Пожалуй, главное открытие «Миннесоты» — нападающий Мэттью Болди. 21-летний игрок стал одним из главных героев МЧМ-2021, выиграв золото с молодежной сборной США, а потом уверенно заиграл в АХЛ. Старт карьеры в НХЛ не заставил себя ждать. После гола в ворота «Кингз» на его счету уже 27 (12+15) очков в 35 матчах.
Уже во втором периоде счет сравнял защитник Сперджен, активно сыгравший на перехвате и уверенно разобравшийся с Петерсеном. А вскоре Зуккарелло классно сориентировался на вбрасывании и забил гол, оказавшийся в итоге победным.
«Миннесота» давно гарантировала себе место в плей-офф, а вот для «Лос-Анджелеса» потеря очков слишком опасна. «Вегас» отстает на два очка при матче в запасе: борьба за место в восьмерке впереди.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|102
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|74
|26
|48
|63
|7
|Оттава
|72
|26
|46
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|71
|44
|27
|94
|3
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|73
|34
|39
|79
|7
|Чикаго
|72
|24
|48
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|74
|29
|45
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|4 : 6
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|3 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|50
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14