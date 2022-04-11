Малкин разбил лицо в кровь канадскому провокатору, а Капризов повторил клубный рекорд

Обзор игрового дня НХЛ

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2.

Вратари: Десмит — Риттих.

Штраф: 15 — 9.

Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0).

Наши: Малкин (17.43/2/-2) — Тренин (16.09/2/0).

Питтсбург. PPG Paints Arena. 17553 зрителя.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел не лучший свой матч — может быть, сказалось раннее начало игры в воскресенье? Малкин присутствовал на льду при первом голе «Нэшвилла», мало чем запомнился в атаке, да еще и может нарваться на дисквалификацию за момент с ударом Марка Боровецки.

Канадский защитник «Предаторз» известен как провокатор и любитель сыграть грязно: что же он мог сказать Малкину? В любом случае, российский форвард проявил несдержанность, сперва выбив клюшку у соперника, а затем ударив его в лицо. Боровецки покидал лед в крови.

Последние игры складываются для Малкина неудачно: пять матчей подряд он закончил с отрицательным показателем полезности, набрав в них всего 2 (0+2) очка. Время до плей-офф еще есть, но агрессивность Евгения настораживает.

Главным героем матча же стал Сидни Кросби: в своей 1100-й игре в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 3 (2+1) очка, добившись отметки в 1400 очков. Быстрее него в истории лиги такого результата достигали лишь шесть хоккеистов.

Капризов продолжает забивать

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)

Голы: Купари — 5 (мен., Мур), 1:33 — 0:1. Грундстрем — 9, 8:22 — 0:2. Кемпе — 32 (бол., Дурзи, Дано), 10:17 — 0:3. Капризов — 42 (бол., Болди, Сперджен), 16:04 — 1:3. Болди — 13 (Фиала, Миддлтон), 16:54 — 2:3. Сперджен — 7, 21:39 — 3:3. Зуккарелло — 23 (Хартман), 29:46 — 4:3. Фолиньо — 21 (Бенн, Гринуэй), 33:59 — 5:3. Бьюгстад — 6 (Миддлтон), 43:16 — 6:3.

Вратари: Флери — Петерсен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+16+7).

Наши: Капризов (18.18/4/0), Куликов (21.11/1/+1) — -.

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19104 зрителя.

Матч с «Лос-Анджелесом» начался для «Миннесоты» кошмарно — гости отличились трижды за 10 минут. Камбэк «Дикарей» стартовал с удачного розыгрыша большинства: после прострела Капризова шайба срикошетила от защитника «Кингз» Мяяття прямо в ворота. Гол стал для Капризовым 42-м в сезоне, и он повторил рекорд клуба по голам за сезон — уже следующий гол позволит ему обогнать Мариана Габорика.

Пожалуй, главное открытие «Миннесоты» — нападающий Мэттью Болди. 21-летний игрок стал одним из главных героев МЧМ-2021, выиграв золото с молодежной сборной США, а потом уверенно заиграл в АХЛ. Старт карьеры в НХЛ не заставил себя ждать. После гола в ворота «Кингз» на его счету уже 27 (12+15) очков в 35 матчах.

Уже во втором периоде счет сравнял защитник Сперджен, активно сыгравший на перехвате и уверенно разобравшийся с Петерсеном. А вскоре Зуккарелло классно сориентировался на вбрасывании и забил гол, оказавшийся в итоге победным.

«Миннесота» давно гарантировала себе место в плей-офф, а вот для «Лос-Анджелеса» потеря очков слишком опасна. «Вегас» отстает на два очка при матче в запасе: борьба за место в восьмерке впереди.