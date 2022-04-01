Малкин принес победу в овертайме, а Капризов побил еще один клубный рекорд

Обзор главных матчей игрового дня.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Ракелль — 18 (Марино, Зукер), 1:06 — 0:1. Дамба — 7 (бол., Болди), 10:51 — 1:1. Гюнтцель — 32 (бол., Летанг, Малкин), 21:54 — 1:2. Ракелль — 19 (Кросби), 29:49 — 1:3. Годро — 10 (Фиала, Болди), 37:48 — 2:3. Капризов — 38 (Хартман, Сперджен), 41:02 — 3:3. Малкин — 17 (Раст, Марино), 63:57 — 3:4.

Вратари: Тэлбот — Десмит.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (14+10+5+2) — 39 (9+16+7+7).

Наши: Капризов (21.01/5/0), Куликов (21.39/1/-1) — Малкин (21.32/6/+1).

1 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18978 зрителей.

Центральной встречей игрового дня в НХЛ стало противостояние «Миннесоты» и «Питтсбурга». «Дикари» закрывали восьмиматчевую домашнюю серию, в которой они выиграли семь раз подряд, однако сегодня череда побед прервалась. Команда Дина Эвасона в очередной раз в сезоне продемонстрировала боевой характер, спасла матч с 1:3, но в овертайме соперник оказался настырней.

Хозяева могли остаться без очков, но Кирилл Капризов сравнял счет в начале третьего периода и продлил свою бомбардирскую серию до пяти матчей. Теперь на его счету 83 (38+45) балла и по набранным очкам за один регулярный чемпионат он сравнялся с рекордом Мариана Габорика (2007/2008). Кроме того, Капризов стал рекордсменом клуба по голам за один календарный месяц (14) и обошел по этому показателю Эрика Стаала (2018). Кажется, ни один матч не обходится без исторических достижений Кирилла.

Тем не менее, на первый план сегодня вышла игра Евгения Малкина, который словно переживает вторую молодость. 35-летний форвард «Питтсбурга» набрал очки в шестом матче подряд (7+4 на этом отрезке) и теперь на его счету 35 (17+18) баллов в 32 играх. В начале второго периода он поучаствовал в розыгрыше большинства, который завершился голом Джейка Генцеля, а за минуту до окончания овертайма принес победу своей команде.

Не остался без очков и Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» идет на уникальное достижение. Он в 17-й раз гарантировал себе результативность не ниже одного очка за игру по итогам регулярного чемпионата. Канадец держит такой уровень в каждом сезоне в карьере и по общему их числу разделил это достижение с Горди Хоу. Больше таких сезонов только у Уэйна Гретцки — 19. На данный момент в активе Кросби 71 (25+46) балл в 57 играх.

Рекорд Михеева

«Торонто» — «Виннипег» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)

Голы: Уилер — 12 (Сэнфорд), 3:19 — 0:1. Штястны — 18 (Элерс, Шайфли), 7:45 — 0:2. Джиордано — 7 (Михеев, Лильегрен), 15:03 — 1:2. Нюландер — 26 (бол., Мэттьюс, Марнер), 21:58 — 2:2. Элерс — 21 (бол., Моррисси, Шайфли), 23:45 — 2:3. Таварес — 23 (Дальстрем, Михеев), 24:08 — 3:3. Нюландер — 27 (бол., Марнер, Райлли), 28:40 — 4:3. Михеев — 15 (мен., Энгвалль, Холл), 33:55 — 5:3. Мэттьюс — 50 (п.в., Марнер), 57:54 — 6:3. Лильегрен — 2 (бол., Нюландер, Джиордано), 58:14 — 7:3.

Вратари: Челльгрен — Комри (56:46 — 57:54).

Штраф: 23 — 39.

Броски: 38 (12+13+13) — 23 (8+5+10).

Наши: Михеев (17.57/2/+3) — Свечников (8.53/1/-1).

Торонто. Scotiabank Arena. 18517 зрителей.

«Торонто» одержал третью победу подряд и дома уверенно разобрался с «Виннипегом». Одним из главных героев встречи стал Илья Михеев, который был признан третьей звездой матча и впервые за карьеру в НХЛ набрал три очка за игру. Российский форвард «Мэйпл Лифс» отметился двумя результативными передачами и заброшенной шайбой. В середине второго периода Илья убежал в контратаку и забил уже четвертый гол в меньшинстве в текущем сезоне.

Всего на счету Михеева 15 голов в этом чемпионате и это ровно столько же, сколько он забил за два предыдущих сезона. На данный момент у форварда 20 очков и до повторения своего лучшего бомбардирского результата ему осталось набрать всего три балла (23 в сезоне 2019/20). Контракт 27-летнего россиянина с зарплатой 1,6 миллионов долларов заканчивается в этом году, и «Торонто» есть, над чем подумать.

Не остался в тени сегодня и Остон Мэттьюс. Звездный форвард поразил уже пустые ворота «Виннипега» и стал первым игроком лиги в текущем сезоне, который забросил 50-ю шайбу. Это лучший снайперский показатель «Мэйпл Лифс» за последние 28 лет. Американец лидирует в списке снайперов чемпионата и на одну шайбу опережает Леона Драйзайтля. Битва за «Морис Ришар Трофи» будет горячей.

Юбилей Свечникова

«Каролина» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ахо — 31 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 3:48 — 1:0. Свечников — 26 (Слэвин, Доми), 19:48 — 2:0. Терявяйнен — 17 (Ахо, Деанджело), 23:43 — 3:0. Свечников — 27 (п.в., Слэвин), 58:15 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Аллен (55:18 — 58:15).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 44 (16+26+2) — 32 (9+9+14).

Наши: Свечников (15.38/6/+2) — Романов (21.14/1/0).

Роли. PNC Arena. 15289 зрителей.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников также отметился памятным достижением. В своей 270-й игре в НХЛ он набрал 200-е очко и был признан третьей звездой матча. Его команда на домашнем льду уверенно обыграла «Монреаль», а Андрей забросил две шайбы. В концовке первого периода он сделал счет 2:0, а за две минуты до финальной сирены поразил уже пустые ворота. Это шестой дубль Свечникова в текущем сезоне и 18-й матч с более чем одним набранным баллом за игру. В 65 встречах чемпионата в его активе 60 (27+33) очков.