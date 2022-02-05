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Сегодня, 06:55

Капризов — в форме Овечкина! Русский нападающий разорвал Матч звезд

Капризов переоделся в свитер Овечкина на Матче звезд НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Кирилл Капризов в свитере Александра Овечкина на Матче звезд НХЛ.
А Кузнецов стал самым медленным.

Первый день звездного уикенда всегда ярче — конкурсы запоминаются куда лучше, чем игра на прокатах с разгромным счетом во второй день. В этом году ожидалось участие сразу четырех российских игроков — Кирилла Капризова, Евгения Кузнецова, Андрея Василевского и Александра Овечкина, но последний попал в ковид-протокол и не добрался до Лас-Вегаса. Впрочем, на Матче звезд его все же вспомнили.

Капризов, дебютировавший на Матче звезд НХЛ, скинул с себя свитер «Миннесоты», под которым оказался свитер «Вашингтона» с восьмым номером и фамилией «Овечкин» на спине. Получил от Кузнецова шлем с восьмым номером и поехал реализовывать буллит. Жюри, правда, не оценили трюк Кирилла — кто-то вообще выставил «6».

Куда выше оценили мастерство Тревора Зеграса, который с завязанными глазами исполнил настоящий шедевр. Правда, возникают сомнения: а он точно ничего не видел?

А вот Алекс Дебринкэт из «Чикаго» вспомнил фильм «Мальчишник в Вегасе».

Конкурс на самого быстрого игрока — классический, и ничего нового тут не придумаешь. Выиграл Джордан Кайру из «Сент-Луиса», а вот Евгений Кузнецов занял последнее место, уступив победителю чуть больше секунды.

Организаторы подготовили и парочку новых конкурсов, а самым ярким стал своеобразный покер — игрокам нужно было на точность выбивать карты. Куда лучше классического конкурса на точность. Ах да, он потом тоже был.

Самым ярким моментом конкурса вратарского мастерства стал буллит Криса Крайдера, который он исполнил в стиле Никиты Кучерова. Пострадал одноклубник Кучерова Василевский, но на пару с Джеком Кэмпбеллом из «Торонто» он отбил по 9 бросков и принес победу команде Атлантического дивизиона.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Кузнецов (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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Овечкин взял передышку? Он попал в ковид-протокол и вновь не поедет на Матч звезд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 31 11 64
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 45 15 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 42 29 13 61
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 40 14 26 32
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 - : -
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 46 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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