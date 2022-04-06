Гол Капризова не спас «Миннесоту», а Панарин продолжает клепать передачи

Обзор игрового дня НХЛ.

Партнеры не поддержали Капризова

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Йоси — 19 (бол., Экхольм, Томасино), 5:10 — 1:0. Зуккарелло — 22 (Капризов), 13:27 — 1:1. Джохансен — 18 (бол., Форсберг, Гранлунд), 13:52 — 2:1. Джохансен — 19 (бол., Йоси, Дюшен), 19:03 — 3:1. Томасино — 11 (Йоси, Экхольм), 26:06 — 4:1. Капризов — 40 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 37:51 — 4:2. Дюшен — 36 (Форсберг, Боровицки), 53:28 — 5:2. Джохансен — 20 (п.в., Томасино, Форсберг), 59:53 — 6:2.

Вратари: Сарос — Флери (55:15 — 57:38, 57:44 — 59:53).

Штраф: 32 — 28.

Броски: 33 (15+9+9) — 49 (13+20+16).

Наши: Тренин (15.48/2/0) — Капризов (22.10/5/+1), Куликов (19.43/1/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Кирилл Капризов продолжает радовать голами и передачами, но яркая игра форварда не всегда соотносится с командным результатом. Прошедший матч с «Нэшвиллом» — наглядное подтверждение этого тезиса. Россиянин улучшил личную статистику, приблизился к новому рекорду франшизы, но «Миннесота» с треском проиграла цепляющимся за плей-офф «Предаторз». Пожалуй, зависимость от ведущей тройки — основная проблема, которая обязана насторожить главного тренера «Уайлд» Дина Эвасона в концовке регулярки. «Миннесота» — куражистая команда, способная закуситься с любым соперником. Правда, стабильностью атакующая линия отмечается не всегда.

«Миннесота» и «Нэшвилл» начали матч без раскачки и за первый период настреляли четыре шайбы. На гол защитника Романа Йоси, чьей результативности позавидуют многие форварды лиги, «Уайлд» ответили шайбой Матса Цуккарелло. Норвежцу ассистировал Кирилл Капризов. Россиянин перехватил запущенную по борту шайбу и хитро перевел ее в центр на открытого партнера. Разобраться в ближнем бою с вратарем оставалось делом техники — а с ней у Матса полный порядок. Правда, до перерыва «Предаторз» организовали еще два гола и создали комфортный отрыв.

Матч выдался событийным не только, благодаря суперрезультативности, но и бьющим через край эмоциями. Четыре драки за два периода — такое в современное хоккее увидишь нечасто. Со второго отрезка «Миннесота» завладела территориальным преимуществом, чаще доводила шайбу до ворот Юусе Сароса, но двукратное превосходство по броскам не помогло сократить отставание в счете. «Нэшвилл» позволил отличиться только Капризову, реализовавшему большинство. Кирилл исправился за фол в первом периоде, который «Предаторз» конвертировали в третий гол.

Первое поражение в новой команде записал в пассив Марк-Андре Флери, обменянный в дедлайн из «Чикаго». Канадец проиграл личную дуэль поймавшему кураж Саросу. В третьем периоде финн справился с 16 бросками и отказался пропускать. А его партнеры сообразили еще две шайбы, окончательно деморализовав «Миннесоту». Точку в насыщенном матче поставил Райан Джохансен. Канадец поразил пустые ворота и оформил хет-трик. Капризов же своим голом приблизился к новому клубному рекорду. Две шайбы отделяют Кирилла от лучших снайперов «Уайлд» в отдельном сезоне — Мариана Габорика и Эрика Стаала, забивших в разное время по 42 гола.

Вклад Панарина

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шарангович — 20, 6:56 — 1:0. Строум — 16 (бол., Крайдер, Панарин), 11:07 — 1:1. Крайдер — 47 (бол., Панарин, Фокс), 17:57 — 1:2. Браун — 6 (Шнайдер, Копп), 43:55 — 1:3.

Вратари: Доус (57:31 — 58:29, 58:34 — 59:10) — Георгиев.

Штраф: 21 — 9.

Броски: 21 (7+6+8) — 17 (13+1+3).

Наши: — - Панарин (16.50/1/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

Совместить приятное с полезным удалось Артемию Панарину. Форвард продлил результативную серию против «Нью-Джерси» и помог «Рейнджерс» взять важные два очка. Особенно на фоне осечки конкурента по дивизиону «Питтсбурга» в матче с «Колорадо». «Девилз» давно потеряли шансы на плей-офф, но выходить на игры с трагическим настроением не намерены. Показательный момент — драка в первом между Брэйденом Шнайдером и Егором Шаранговичем, который заступился за партнера после силового приема канадского защитника. Белорус вчистую проиграл защитнику ньюйоркцев, зато минутами ранее открыл счет в матче. Для Шаранговича это уже 20-я шайба в сезоне.

Егор — самый заметный игрок первого периода. Забил, помахал кулаками, получил штраф за зачинщика драки. Удалением белоруса ньюйоркцы воспользовались. Райан Строум реализовал большинство с передач Панарина и Крайдера. Игра в неравных составах — залог успешного стартового отрезка «Рейнджерс». На 18-й минуте команда Жерара Галлана во второй раз отличилась в формате «пять на четыре» — для розыгрыша хватило 25 секунд. На этот раз Артемий ассистировал самому Крайдеру.

Качественный матч провел голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, которому для поднятия морального тонуса пойдет на пользу каждая победа. Вратарь отразил 20 бросков из 21, а не справился только с выходом один на один Шаранговича. Очков в конкуренции с Игорем Шестеркиным уверенная игра с аутсайдером лиги не добавит, зато основной вратарь получил заслуженный отдых перед важным этапом чемпионата. Отдавшего две передачи Панарина признали третьей звездой матча. Артемий набрал 84 (19+65) очко в регулярке. Коркинский талант — второй бомбардир НХЛ среди россиян. Впереди него только Кирилл Капризов.