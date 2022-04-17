Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить

Барбашев, Тарасенко и Бучневич забили по голу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Барбашев — 24 (Уокер, Шенн), 13:03 — 1:0. Хартман — 29 (Капризов), 21:41 — 1:1. Тарасенко — 32 (Парэйко, Бучневич), 23:24 — 2:1. Перрон — 26 (Шенн, Крюг), 26:52 — 3:1. Саад — 22 (О`Райлли, Сканделла), 33:38 — 4:1. Хартман — 30 (Зуккарелло, Голигоски), 43:09 — 4:2. Годро — 13 (Фиала, Болди), 44:41 — 4:3. Бучневич — 27 (Томас, Парэйко), 49:15 — 5:3. Фолиньо — 22 (бол., Хартман, Бродин), 54:00 — 5:4. Капризов — 43 (Зуккарелло), 54:58 — 5:5. Шенн — 22, 60:56 — 6:5.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 30 (9+11+9+1) — 36 (14+13+9+0).

Наши: Барбашев (13.40/3/-1), Бучневич (20.02/4/+2), Тарасенко (16.30/1/0) — Капризов (21.39/5/+2), Куликов (16.29/0/-2).

16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» и «Миннесота» с большой долей вероятности встретятся в первом раунде Кубка Стэнли. До лидирующего в Центральном дивизионе «Колорадо» можно лишь теоретически, а идущий четвертым «Нэшвилл» отстает от «Уайлд» на восемь очков, а от «Блюз» — на девять. Практически неотыгрываемая разница для дистанции в семь матчей.

Последний очный матч регулярного чемпионата не обманул ожиданий — команды показали открытый хоккей, забили на двоих 11 голов и предостерегли всех: эту серию плей-офф вы пропустить не можете. Тем более когда на лидирующих ролях в обеих командах российские хоккеисты.

Владимир Тарасенко в последних трех встречах отличился шесть раз, и от него ждали продолжения. Но первым среди российских нападающих «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев, затолкавший шайбу в ворота Тэлбота.

«Миннесота» сравняла счет в начале второго периода. Капризов поборолся за шайбу на пятаке, и она отскочила к Райану Хартману, который нанес неотразимый бросок с места.

А уже через полторы минуты настало время Тарасенко! После быстрой контратаки с участием Павла Бучневича Парайко прострелил на дальнюю штангу, где шайбу уже ждал 91-й номер «Блюз».

Бучневич после обмена из «Рейнджерс» проводит свой лучший сезон в карьере -в Нью-Йорке он максимум набирал 48 очков за регулярный чемпионат. В первом же сезоне за «Сент-Луис» — уже на 20 больше. И в третьем периоде он забил в ключевой для команды момент, когда «Миннесота» отличилась дважды и сократила отставание до минимума.

Вот только удержать победный счет в основное время хозяева не смогли. И помешал им в этом Капризов, который наконец-то установил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон (43). Много моментов у Кирилла было и в двух прошлых матчах, но шайба в ворота не шла. Помог Кириллу Парайко, подаривший за воротами шайбу Хартману. Мгновенный пас на пятак — и Капризов в касание поражает цель. Всего же у Кирилла уже 93 (43+50) очка в этом сезоне, и у него очень хорошие шансы стать лучшим российским бомбардиром регулярки.

Овертайм продолжался недолго: «Сент-Луис» все-таки вырвал победу уже спустя 56 секунд после начала дополнительной пятиминутки. И снова не обошлось без россиян! Бучневич получил шайбу в средней зоне, покружил с ней, поехал за ворота и выложил передачу на пятак, где первым оказался Брэйден Шенн.