Капризов побил исторический рекорд клуба! Но русские из «Сент-Луиса» помешали ему победить
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)
Голы: Барбашев — 24 (Уокер, Шенн), 13:03 — 1:0. Хартман — 29 (Капризов), 21:41 — 1:1. Тарасенко — 32 (Парэйко, Бучневич), 23:24 — 2:1. Перрон — 26 (Шенн, Крюг), 26:52 — 3:1. Саад — 22 (О`Райлли, Сканделла), 33:38 — 4:1. Хартман — 30 (Зуккарелло, Голигоски), 43:09 — 4:2. Годро — 13 (Фиала, Болди), 44:41 — 4:3. Бучневич — 27 (Томас, Парэйко), 49:15 — 5:3. Фолиньо — 22 (бол., Хартман, Бродин), 54:00 — 5:4. Капризов — 43 (Зуккарелло), 54:58 — 5:5. Шенн — 22, 60:56 — 6:5.
Вратари: Хуссо — Тэлбот.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 30 (9+11+9+1) — 36 (14+13+9+0).
Наши: Барбашев (13.40/3/-1), Бучневич (20.02/4/+2), Тарасенко (16.30/1/0) — Капризов (21.39/5/+2), Куликов (16.29/0/-2).
16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Сент-Луис» и «Миннесота» с большой долей вероятности встретятся в первом раунде Кубка Стэнли. До лидирующего в Центральном дивизионе «Колорадо» можно лишь теоретически, а идущий четвертым «Нэшвилл» отстает от «Уайлд» на восемь очков, а от «Блюз» — на девять. Практически неотыгрываемая разница для дистанции в семь матчей.
Последний очный матч регулярного чемпионата не обманул ожиданий — команды показали открытый хоккей, забили на двоих 11 голов и предостерегли всех: эту серию плей-офф вы пропустить не можете. Тем более когда на лидирующих ролях в обеих командах российские хоккеисты.
Владимир Тарасенко в последних трех встречах отличился шесть раз, и от него ждали продолжения. Но первым среди российских нападающих «Сент-Луиса» отличился Иван Барбашев, затолкавший шайбу в ворота Тэлбота.
«Миннесота» сравняла счет в начале второго периода. Капризов поборолся за шайбу на пятаке, и она отскочила к Райану Хартману, который нанес неотразимый бросок с места.
А уже через полторы минуты настало время Тарасенко! После быстрой контратаки с участием Павла Бучневича Парайко прострелил на дальнюю штангу, где шайбу уже ждал 91-й номер «Блюз».
Бучневич после обмена из «Рейнджерс» проводит свой лучший сезон в карьере -в Нью-Йорке он максимум набирал 48 очков за регулярный чемпионат. В первом же сезоне за «Сент-Луис» — уже на 20 больше. И в третьем периоде он забил в ключевой для команды момент, когда «Миннесота» отличилась дважды и сократила отставание до минимума.
Вот только удержать победный счет в основное время хозяева не смогли. И помешал им в этом Капризов, который наконец-то установил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон (43). Много моментов у Кирилла было и в двух прошлых матчах, но шайба в ворота не шла. Помог Кириллу Парайко, подаривший за воротами шайбу Хартману. Мгновенный пас на пятак — и Капризов в касание поражает цель. Всего же у Кирилла уже 93 (43+50) очка в этом сезоне, и у него очень хорошие шансы стать лучшим российским бомбардиром регулярки.
Овертайм продолжался недолго: «Сент-Луис» все-таки вырвал победу уже спустя 56 секунд после начала дополнительной пятиминутки. И снова не обошлось без россиян! Бучневич получил шайбу в средней зоне, покружил с ней, поехал за ворота и выложил передачу на пятак, где первым оказался Брэйден Шенн.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|75
|20
|55
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|- : -
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|- : -
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2