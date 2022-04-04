«Вашингтон» по-прежнему в яме? Команда Овечкина отдыхала неделю, но все равно чувствительно проиграла

Капризов остался в тени партнеров

«Вашингтон» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Эрикссон Эк — 20 (Гринуэй, Голигоски), 0:36 — 0:1. Джост — 7 (Бродин, Хартман), 1:37 — 0:2. Эрикссон Эк — 21 (Гринуэй, Фолиньо), 33:07 — 0:3. Фолиньо — 20 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 40:30 — 0:4. Хэтэуэй — 11 (Овечкин, Кузнецов), 50:28 — 1:4. Делорье — 7 (п.в., Сперджен, Бьюгстад), 57:15 — 1:5.

Вратари: Ванечек (50:19 — 50:28, 56:26 — 57:15) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 26 (10+6+10) — 19 (6+6+7).

Наши: Кузнецов (18.28/2/0), Овечкин (20.13/4/-2), Орлов (21.28/2/-1) — Капризов (18.04/0/0), Куликов (18.14/0/+2).

4 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

В матче с «Каролиной» (1:6) «Вашингтон» был уничтожен: соперник превосходил хозяев по движению, насоздавал кучу моментов и мог забивать минимум в два раза больше. У «Столичных» была почти неделя на работу над ошибками — команда Александра Овечкина не играла с прошлого вторника. И тренировалась дома. Но и против «Миннесоты» «Кэпиталз» оказались беспомощны.

Начать игру с 0:2 — что может быть хуже? Видимо, хозяева не успели выспаться перед матчем, иначе как объяснить их провал при первом голе? Подставление Гринвуда после передачи Голигоски из своей зоны смутило игроков «Вашингтона». Лишь Эрикссон Эк знал, что нужно делать — оторвавшись от Дмитрия Орлова, он уверенно переиграл Ванечека.

Если в первом голе винить чешского вратаря «Вашингтона» нельзя, то бросок Тайсона Джоста был не таким уж и сложным. Для нападающего «Миннесоты» этот гол стал первым за клуб — перед дедлайном Джост был обменян из «Колорадо».

По сравнению с прошлым матчем тренерский штаб «Вашингтона» перекроил все звенья, убрав Кузнецова от Овечкина. Вместе с капитаном на лед выходили Бэкстрем и Йоханссон, а Кузнецов играл с Оши и Мантой. Перестановки никак не помогли — атака хозяев была инертной. А в обороне «Кэпиталз» ничего не могли противопоставить разыгравшейся второй тройке соперника. Овечкин лишь выгребал шайбу из ворот при третьем голе, а защитники никак не мешали Эрикссону Эку оформлять дубль.

Когда у команды что-то не получается, вратарь обязан давать шанс. Но это был не день Ванечека — в первой же смене третьего периода он запустил шайбу после броска Фолиньо. «Миннесота» нанесла всего 18 бросков за матч и отличилась четырежды.

Тем не менее, российская суперсвязка «Вашингтона» без набранных очков не осталась. При отложенном удалении Овечкин выскочил на лед, получил передачу от Кузнецова и бросил, а Хэтэуэй на пятаке удачно подставил клюшку. Овечкин же набрал 1399-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и обошел Яри Курри, выйдя на 21-е место.

Остался в тени партнеров Кирилл Капризов — он был неплох в подыгрыше, но ни разу не бросил по воротам. Видимо, недавний рекорд расслабил его — даже у Овечкина нет такого достижения, как лучший в истории клуба по очкам за один сезон.

«Вашингтону» же пора вылезать из ямы — впереди матчи с «Тампой» (7 апреля), «Питтсбургом» (9 апреля) и «Бостоном» (10 апреля). Место в плей-офф не подлежит сомнениям, но с такой игрой, как сейчас, делать там нечего.