«Это большая честь». Тарасенко прописался среди легенд «Блюз»
«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата (4:1), а форвард «Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой вечера с 3 (2+1) очками.
Тарасенко в этом матче:
— отметился передачей в первой результативной атаке, довел счет до 3:0 в начале третьего периода, оформил дубль после гола в пустые ворота и вышел на отметку в 500 очков (241 гол, 259 передач в 589 матчах) за карьеру в НХЛ;
— стал пятым бомбардиром в истории «Сент-Луиса» с 500 баллами за результативность, впереди него — североамериканские легенды клуба Гарри Ангер (575 очков), Брайан Саттер (636), Бретт Халл (936) и Берни Федерко (1073);
— стал 22-м российским хоккеистом в НХЛ с 500 баллами за результативность, № 1 этого рейтинга — Александр Овечкин (1398 очков в 1262 матчах), из действующих игроков выше Тарасенко также Евгений Малкин (1136 в 970, 3-е место), Никита Кучеров (582 в 545, 15-е) и Артемий Панарин (548 в 494, 18-е), а следующий кандидат на вхождение в список — еще одна звезда золотой молодежки-2011 Евгений Кузнецов (483 очка в 585 матчах);
— вышел на 12-е место среди российских снайперов в истории НХЛ — с 241 голом обошел Александра Семина (239 шайб в 650 матчах), следующий ориентир — Алексей Жамнов (249 в 807), при этом за ним следом идет Кучеров (232 в 542).
«Он продолжает оставаться очень хорошим игроком»
30-летний Тарасенко в составе одной из самых российских команд лиги проводит крутой сезон после всех травм и операций, разговоров о скандалах в раздевалке и желании уйти. Летом форвард был близок к расставанию с «Сент-Луисом», за который выступает с начала североамериканской карьеры в 2013 году и выиграл Кубок Стэнли в 2019-м. Владимир остался в Сент-Луисе и теперь претендует на звание одного из главных российских героев сезона.
Тарасенко идет в своем лучшем графике и набирает в среднем один балл за игру — 58 очков (23 гола и 35 передач) в 58 матчах. Продвижению к отметке в 500 очков помешали попадание в ковид-протокол в начале года и болезнь в конце марта. Очередное возвращение после паузы вышло эффектным.
«Это большое достижение. Он был очень хорошим игроком довольно продолжительное время. И продолжает им быть. Он на самом деле более разносторонний игрок, чем когда я впервые пришел сюда, я сейчас это вижу. В этом году у него есть возможность забивать больше голов, он мог провести уже как минимум 30, у него много хороших бросков», — сказал главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби.
Тарасенко в моменте со своим первым голом в матче с «Кэнакс» после классной передачи Павла Бучневича пробил Ярослава Галака повторным броском. Россиянину не смог помешать центрфорвард «Ванкувера» Ти Джей Миллер.
«Мы вышли не с той ноги на третий период, я задал неправильный тон. У меня ведь было удачное действие против него перед этим, а здесь просто на секунду засмотрелся на шайбу. Знал, что он рядом. Бучневич сделал классный пас на него. У хороших игроков все занимает буквально одну секунду. Ты смотришь на шайбу чуть дольше, а потом она оказывается в сетке», — сказал Миллер.
В концовке основного времени Тарасенко поразил пустые ворота при помощи Брэндона Саада и Брэйдена Шенна. Исторический момент на домашней арене получился запоминающимся.
«Спасибо болельщикам «Блюз». Ребят, вы восхитительны, как и всегда. Спасибо моим партнерам. Благодарю за пас на пустые ворота. Не буду врать, мне очень приятно набрать 500 очков в НХЛ и сделать это именно на этой арене. Это большая честь для меня — оказаться в одном ряду с такими легендами «Сент-Луиса», как Берни Федерко, Бретт Халл, Брайан Саттер и Гарри Андер. Это большой день для меня и моей семьи», — сказал Тарасенко после матча.
В среду «Блюз» и «Кэнакс» сыграют снова, теперь в Ванкувере. У Тарасенко и его команды будет возможность продолжить движение вперед после непростого отрезка сезона.
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|27
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|Рейнджерс
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|89
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|68
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|5
|Коламбус
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|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
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|Нью-Джерси
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|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|29.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|1 : 6
|29.03
|02:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|4 : 1
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Баффало
|5 : 6
|29.03
|04:30
|
Эдмонтон – Аризона
|6 : 1
|29.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11