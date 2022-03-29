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«Это большая честь». Тарасенко прописался среди легенд «Блюз»

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко рад набрать 500 очков в НХЛ
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Владимир Тарасенко приветствует болельщиков после матча «Сент-Луис» — «Ванкувер» (4:1), в котором он был признан первой звездой.
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко празднует гол в матче «Сент-Луис» — «Ванкувер» (4:1).
Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко (№91) и вратарь Вилле Хуссо после матча «Сент-Луис» — «Ванкувер» (4:1).
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Сент-Луиса» добрался до отметки в 500 баллов за результативность в НХЛ.

«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата (4:1), а форвард «Блюз» Владимир Тарасенко стал первой звездой вечера с 3 (2+1) очками.

Владимир Тарасенко. Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»

Тарасенко в этом матче:

— отметился передачей в первой результативной атаке, довел счет до 3:0 в начале третьего периода, оформил дубль после гола в пустые ворота и вышел на отметку в 500 очков (241 гол, 259 передач в 589 матчах) за карьеру в НХЛ;

— стал пятым бомбардиром в истории «Сент-Луиса» с 500 баллами за результативность, впереди него — североамериканские легенды клуба Гарри Ангер (575 очков), Брайан Саттер (636), Бретт Халл (936) и Берни Федерко (1073);

— стал 22-м российским хоккеистом в НХЛ с 500 баллами за результативность, № 1 этого рейтинга — Александр Овечкин (1398 очков в 1262 матчах), из действующих игроков выше Тарасенко также Евгений Малкин (1136 в 970, 3-е место), Никита Кучеров (582 в 545, 15-е) и Артемий Панарин (548 в 494, 18-е), а следующий кандидат на вхождение в список — еще одна звезда золотой молодежки-2011 Евгений Кузнецов (483 очка в 585 матчах);

— вышел на 12-е место среди российских снайперов в истории НХЛ — с 241 голом обошел Александра Семина (239 шайб в 650 матчах), следующий ориентир — Алексей Жамнов (249 в 807), при этом за ним следом идет Кучеров (232 в 542).

Владимир Тарасенко празднует гол в матче «Сент-Луис» — «Ванкувер» (4:1). Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко празднует гол в матче «Сент-Луис» — «Ванкувер» (4:1).
Фото USA Today Sports

«Он продолжает оставаться очень хорошим игроком»

30-летний Тарасенко в составе одной из самых российских команд лиги проводит крутой сезон после всех травм и операций, разговоров о скандалах в раздевалке и желании уйти. Летом форвард был близок к расставанию с «Сент-Луисом», за который выступает с начала североамериканской карьеры в 2013 году и выиграл Кубок Стэнли в 2019-м. Владимир остался в Сент-Луисе и теперь претендует на звание одного из главных российских героев сезона.

Тарасенко идет в своем лучшем графике и набирает в среднем один балл за игру — 58 очков (23 гола и 35 передач) в 58 матчах. Продвижению к отметке в 500 очков помешали попадание в ковид-протокол в начале года и болезнь в конце марта. Очередное возвращение после паузы вышло эффектным.

«Это большое достижение. Он был очень хорошим игроком довольно продолжительное время. И продолжает им быть. Он на самом деле более разносторонний игрок, чем когда я впервые пришел сюда, я сейчас это вижу. В этом году у него есть возможность забивать больше голов, он мог провести уже как минимум 30, у него много хороших бросков», — сказал главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби.

Тарасенко в моменте со своим первым голом в матче с «Кэнакс» после классной передачи Павла Бучневича пробил Ярослава Галака повторным броском. Россиянину не смог помешать центрфорвард «Ванкувера» Ти Джей Миллер.

«Мы вышли не с той ноги на третий период, я задал неправильный тон. У меня ведь было удачное действие против него перед этим, а здесь просто на секунду засмотрелся на шайбу. Знал, что он рядом. Бучневич сделал классный пас на него. У хороших игроков все занимает буквально одну секунду. Ты смотришь на шайбу чуть дольше, а потом она оказывается в сетке», — сказал Миллер.

В концовке основного времени Тарасенко поразил пустые ворота при помощи Брэндона Саада и Брэйдена Шенна. Исторический момент на домашней арене получился запоминающимся.

«Спасибо болельщикам «Блюз». Ребят, вы восхитительны, как и всегда. Спасибо моим партнерам. Благодарю за пас на пустые ворота. Не буду врать, мне очень приятно набрать 500 очков в НХЛ и сделать это именно на этой арене. Это большая честь для меня — оказаться в одном ряду с такими легендами «Сент-Луиса», как Берни Федерко, Бретт Халл, Брайан Саттер и Гарри Андер. Это большой день для меня и моей семьи», — сказал Тарасенко после матча.

Владимир Тарасенко. Тарасенко принес своей команде победу и стал ее лучшим бомбардиром. Он по-прежнему хочет обмена?

В среду «Блюз» и «Кэнакс» сыграют снова, теперь в Ванкувере. У Тарасенко и его команды будет возможность продолжить движение вперед после непростого отрезка сезона.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»
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8 Аризона 66 20 46 45
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