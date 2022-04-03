В клубах НХЛ теперь три рекордсмена из России. Капризов покорил достижение, которого нет у Овечкина
Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в гостевом матче против «Каролины» (3:1) и установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. За 15 игр до окончания регулярки на счету российского нападающего 85 (39+46) баллов — на два больше, чем у словака Мариана Габорика в сезоне-2007/08.
Капризов стал третьим российским бомбардиром-рекордсменом команды НХЛ. В сезоне-2018/19 исторические результаты переписали Никита Кучеров в «Тампе-Бэй» и Артемий Панарин в «Коламбусе». Любопытно, что Панарину же принадлежит и второе место в бомбардирском рейтинге клуба из столицы штата Огайо. Помимо него статусом вице-рекордсменов владеют Александр Могильный в «Баффало», Александр Овечкин в «Вашингтоне», Илья Ковальчук в «Атланте» и Павел Буре — в «Ванкувере» и «Флориде».
24-летний уроженец Новокузнецка — 15-й российский игрок, покоривший отметку в 85 набранных очков. Чаще одного раза столь результативные сезоны выдавали всего десять россиян. Рекорд принадлежит Александру Овечкину — восемь, пять раз рубеж в 85 баллов покорялся Павлу Буре, Илье Ковальчуку и Евгению Малкину.
У Капризова прекрасные шансы, чтобы отобрать у Габорика и снайперский рекорд «Дикарей». Сейчас на счету Кирилла 39 голов. Чтобы подвинуть в историческом рейтинге Мариана, а заодно с ним и канадца Эрика Стаала, олимпийскому чемпиону Пхенчхана нужно отличиться еще четыре раза.
Голевой пас на Матса Зуккарелло в первом периоде игры с «Каролиной» оказался для Капризова 46-м в нынешнем сезоне. 97-й номер поднялся на шестое место в истории «Миннесоты» по передачам за сезон, повторив лучшее достижение Микаэля Гранлунда. От клубного рекорда, который принадлежит Пьеру-Марку Бушару, Кирилла отделяет только четыре паса. Только вот соперничать приходится не заочно с канадцем, а в реальном времени с Зуккарелло, который ассистировал партнерам уже 49 раз.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|45
|24
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|70
|41
|29
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
|69
|32
|37
|69
|7
|Нью-Джерси
|68
|24
|44
|54
|8
|Филадельфия
|68
|21
|47
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|68
|47
|21
|100
|2
|Торонто
|68
|44
|24
|93
|3
|Тампа-Бэй
|68
|43
|25
|93
|4
|Бостон
|68
|43
|25
|91
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|69
|19
|50
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|67
|42
|25
|89
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|67
|39
|28
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
|3.04
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|5 : 2
|3.04
|02:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.04
|02:00
|
Каролина – Миннесота
|1 : 3
|3.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 5 Б
|3.04
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|3 : 6
|3.04
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
|3.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|4 : 5
|3.04
|20:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|3.04
|20:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|3.04
|23:00
|
Нью-Джерси – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|68
|96
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16