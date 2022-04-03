В клубах НХЛ теперь три рекордсмена из России. Капризов покорил достижение, которого нет у Овечкина

Кирилл стал лучшим по очкам в истории «Миннесоты» за один сезон.

Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в гостевом матче против «Каролины» (3:1) и установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. За 15 игр до окончания регулярки на счету российского нападающего 85 (39+46) баллов — на два больше, чем у словака Мариана Габорика в сезоне-2007/08.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото «СЭ»

Капризов стал третьим российским бомбардиром-рекордсменом команды НХЛ. В сезоне-2018/19 исторические результаты переписали Никита Кучеров в «Тампе-Бэй» и Артемий Панарин в «Коламбусе». Любопытно, что Панарину же принадлежит и второе место в бомбардирском рейтинге клуба из столицы штата Огайо. Помимо него статусом вице-рекордсменов владеют Александр Могильный в «Баффало», Александр Овечкин в «Вашингтоне», Илья Ковальчук в «Атланте» и Павел Буре — в «Ванкувере» и «Флориде».

Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

24-летний уроженец Новокузнецка — 15-й российский игрок, покоривший отметку в 85 набранных очков. Чаще одного раза столь результативные сезоны выдавали всего десять россиян. Рекорд принадлежит Александру Овечкину — восемь, пять раз рубеж в 85 баллов покорялся Павлу Буре, Илье Ковальчуку и Евгению Малкину.

Российские игроки, набиравшие 85 очков за сезон в НХЛ. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

У Капризова прекрасные шансы, чтобы отобрать у Габорика и снайперский рекорд «Дикарей». Сейчас на счету Кирилла 39 голов. Чтобы подвинуть в историческом рейтинге Мариана, а заодно с ним и канадца Эрика Стаала, олимпийскому чемпиону Пхенчхана нужно отличиться еще четыре раза.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон. Фото «СЭ»

Голевой пас на Матса Зуккарелло в первом периоде игры с «Каролиной» оказался для Капризова 46-м в нынешнем сезоне. 97-й номер поднялся на шестое место в истории «Миннесоты» по передачам за сезон, повторив лучшее достижение Микаэля Гранлунда. От клубного рекорда, который принадлежит Пьеру-Марку Бушару, Кирилла отделяет только четыре паса. Только вот соперничать приходится не заочно с канадцем, а в реальном времени с Зуккарелло, который ассистировал партнерам уже 49 раз.