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Сегодня, 11:15

В клубах НХЛ теперь три рекордсмена из России. Капризов покорил достижение, которого нет у Овечкина

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за сезон
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ.
Фото «СЭ»
Российские игроки, набиравшие 85 очков за сезон в НХЛ.
Фото «СЭ»
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
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Кирилл стал лучшим по очкам в истории «Миннесоты» за один сезон.

Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей в гостевом матче против «Каролины» (3:1) и установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон. За 15 игр до окончания регулярки на счету российского нападающего 85 (39+46) баллов — на два больше, чем у словака Мариана Габорика в сезоне-2007/08.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото "СЭ"
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»

Капризов стал третьим российским бомбардиром-рекордсменом команды НХЛ. В сезоне-2018/19 исторические результаты переписали Никита Кучеров в «Тампе-Бэй» и Артемий Панарин в «Коламбусе». Любопытно, что Панарину же принадлежит и второе место в бомбардирском рейтинге клуба из столицы штата Огайо. Помимо него статусом вице-рекордсменов владеют Александр Могильный в «Баффало», Александр Овечкин в «Вашингтоне», Илья Ковальчук в «Атланте» и Павел Буре — в «Ванкувере» и «Флориде».

Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ. Фото "СЭ"
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

24-летний уроженец Новокузнецка — 15-й российский игрок, покоривший отметку в 85 набранных очков. Чаще одного раза столь результативные сезоны выдавали всего десять россиян. Рекорд принадлежит Александру Овечкину — восемь, пять раз рубеж в 85 баллов покорялся Павлу Буре, Илье Ковальчуку и Евгению Малкину.

Российские игроки, набиравшие 85 очков за сезон в НХЛ. Фото "СЭ"
Российские игроки, набиравшие 85 очков за сезон в НХЛ. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

У Капризова прекрасные шансы, чтобы отобрать у Габорика и снайперский рекорд «Дикарей». Сейчас на счету Кирилла 39 голов. Чтобы подвинуть в историческом рейтинге Мариана, а заодно с ним и канадца Эрика Стаала, олимпийскому чемпиону Пхенчхана нужно отличиться еще четыре раза.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»

Голевой пас на Матса Зуккарелло в первом периоде игры с «Каролиной» оказался для Капризова 46-м в нынешнем сезоне. 97-й номер поднялся на шестое место в истории «Миннесоты» по передачам за сезон, повторив лучшее достижение Микаэля Гранлунда. От клубного рекорда, который принадлежит Пьеру-Марку Бушару, Кирилла отделяет только четыре паса. Только вот соперничать приходится не заочно с канадцем, а в реальном времени с Зуккарелло, который ассистировал партнерам уже 49 раз.

Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон. Фото "СЭ"
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
Кирилл Капризов. Капризов установил новый рекорд, а три очка Кучерова не помогли «Тампе»

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов установил новый рекорд, а три очка Кучерова не помогли «Тампе»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 45 24 98
2 Рейнджерс 69 44 25 93
3 Питтсбург 70 41 29 92
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 68 47 21 100
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 68 26 42 61
6 Баффало 69 25 44 61
7 Оттава 67 24 43 54
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 67 42 25 89
3 Сент-Луис 68 38 30 86
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
8 Аризона 68 21 47 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 68 40 28 89
2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 69 39 30 83
4 Вегас 70 38 32 80
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Анахайм 70 28 42 68
7 Сан-Хосе 68 29 39 66
8 Сиэтл 68 21 47 48
Результаты / календарь
24.03
25.03
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31.03
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2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
3.04 02:00
Бостон – Коламбус
 5 : 2
3.04 02:00
Виннипег – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.04 02:00
Каролина – Миннесота
 1 : 3
3.04 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 5 Б
3.04 02:00
Филадельфия – Торонто
 3 : 6
3.04 05:00
Калгари – Сент-Луис
 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 - : -
3.04 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
3.04 23:00
Нью-Джерси – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 99
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 68 96
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 51
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 69 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 69 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 47 2.05
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 45 2.13
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 54 2.16
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