Капризов снова забил, но «Миннесота» проиграла. А Сорокин успешно вернулся после травмы

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич — 25 (бол., Томас, Фолк), 4:36 — 1:0. Фиала — 24 (Джост), 18:23 — 1:1. Капризов — 41, 30:40 — 1:2. Миддлтон — 4 (Сперджен, Эрикссон Эк), 40:18 — 1:3. Фолк — 11 (Ледди), 44:16 — 2:3. Шенн — 21 (Барбашев), 50:28 — 3:3. Томас — 17 (Тарасенко, Парэйко), 61:27 — 4:3.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (12+6+9+1) — 38 (11+11+16+0).

Наши: Барбашев (17.33/0/-1), Бучневич (20.35/3/0), Тарасенко (18.01/7/+1), Торопченко (7.49/0/-1) — Капризов (19.10/4/0), Куликов (21.59/3/0).

9 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Голы Кирилла Капризова вызывают все более будничное впечатление. Лидер «Миннесоты» забивает в семи последних матчах из восьми, стабильно набирает очки и помогает команде цепляться за вторую строчку Центрального дивизиона. Правда, яркая игра россиянина не всегда проецируется на положительные результаты «Уайлд». В прошлом матче с «Нэшвиллом» гол и передача Капризова не помогли избежать разгромного поражения (2:6). Партнеры не поддержали порыв Кирилла — все голы против «Предаторз» организовала тройка русского таланта.

Стратегически важный для «Миннесоты» матч с «Сент-Луисом» начался с гола другого российского форварда. «Музыканты» реализовали первое же большинство. Лихую комбинацию точным броском в касание завершил Павел Бучневич. Череповецкий воспитанник сравнялся по заброшенным шайбам с Владимиром Тарасенко — теперь два русских нападающих возглавляют снайперский топ «Сент-Луиса». У каждого по 25 голов, только Бучневич сыграл на два матча меньше.

Долго удерживать минимальное преимущество прагматичному «Сент-Луису» против куражистой «Миннесоты» не удалось. 14 минут хватило «Уайлд», чтобы отыграться — на первый перерыв команды ушли с равным счетом. Традиционно активно команда Дина Эвасона провела второй период. Голкиперу «Блюз» Вилле Хуссо пришлось несладко. У его коллеги Кэма Тэлбота работы было меньше.

«Миннесота» повела в счете, воспользовавшись ошибкой форварда «Сент-Луиса» Роберта Томаса. Канадец хотел вывести шайбу из зоны, но нашел передачей Капризова. Не каждый партнер отдаст настолько удобный пас, а от соперника подобных щедростей ждешь меньше всего. Но россиянин быстро сориентировался и вогнал шайбу в ворота.

Третий гол «Миннесоты» от Джейкоба Миддлтона намекал, что шансов на камбэк у «Сент-Луиса» немного. Тэлбот справлялся с опасными моментами — чего стоит только его сэйв на Павле Бучневиче. Однако «Уайлд» позволили «Блюз» перевести матч в овертайм. В спасительном голе Брэйдена Шенна поучаствовал Иван Барбашев. Россиянин подхватил шайбу у своих ворот после нескольких сейвов Хуссо и запустил вперед партнера. Шенн издевательски разобрался с защитниками и вратарем.

В овертайме «Сент-Луис» было уже не остановить. Как же символично, что победный гол организовал Томас, ошибка которого помогла отличиться Капризову. Кирилл забросил 41-ю шайбу в регулярке и почти догнал Александра Овечкина (43). Ассистентский балл в решающей атаке «Блюз» заработал Владимир Тарасенко — лучший бомбардир «Блюз».

Возвращение Сорокина

«Каролина» — «Айлендерс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Пажо — 15 (Мартин, Палмиери), 28:24 — 0:1. Трочек — 19 (Ахо, Деанджело), 59:03 — 1:1. Палмиери — 14 (Паризе, Нельсон), 59:45 — 1:2.

Вратари: Андерсен — Сорокин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (12+1+8) — 21 (7+8+6).

Наши: Свечников (16.08/0/+1) — -.

Роли. PNC Arena.

Пропустивший пять последних матчей Илья Сорокин восстановился после повреждения. Голкипер вернулся в состав «Айлендерс» перед игрой с «Каролиной» и помог победить «Харрикейнз» (2:1). Сорокин попал в лазарет 27 марта, не доиграв встречу с «Тампой». Дежурная формулировка «травма верхней части тела» не добавляла конкретики по срокам возвращения основного вратаря ньюйоркцев. Пока Илья лечился, его подстраховал Семен Варламов. С ним «Айлендерс» выиграли три матча из четырех, в том числе «засушили» «Рейнджерс» (3:0).

«Каролина» и «Айлендерс» не порадовали зрителей шквалом голов и опасных моментов. Осторожная игра повышала ответственность вратарей. Первым дрогнул Фредерик Андерсен. Ньюйоркцы отличились на 29-й минуте — и все плавно шло к тому, что матч и закончится со скромными 1:0 на табло. Сорокин выручал команду, несколько раз Илье помогали штанги. Однако «Харрикейнз» на последней минуте смогли сравнять счет.

Правда, радость «Каролины» быстро сменилась на разочарование. Спустя 42 секунды после, как казалось, спасительной шайбы Трочека «Айлендерс» забили второй гол. Постарался Кайл Палмиери. Сорокин отразил 20 из 21 броска и был признан третьей звездой матча. Без его сэйвов ньюйоркцы могли не рассчитывать на победу.