Капризов чуть не подрался, Тарасенко сделал дубль, а Свечников приблизился к личному рекорду
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Перрон — 24 (О`Райлли, Саад), 0:34 — 0:1. Бержерон — 21 (Маршан, Форборт), 0:49 — 1:1. Маклаулин — 2 (Хаула, Клифтон), 16:59 — 2:1. Крюг — 9 (бол., Шенн, Перрон), 35:10 — 2:2. Тарасенко — 27 (Томас, Бучневич), 38:12 — 2:3. Тарасенко — 28 (Бучневич, Крюг), 49:27 — 2:4.
Вратари: Суэймен (57:54) — Хуссо.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 41 (15+13+13) — 30 (18+8+4).
Наши: — - Барбашев (15.51/3/-1), Бучневич (19.33/2/+1), Тарасенко (17.47/5/+1), Торопченко (6.34/0/0).
13 апреля. Бостон. TD Garden.
«Сент-Луис» перед плей-офф разыгрался не на шутку. «Блюзмены» в последних девяти матчах одержали восемь побед, а очки набрали во всех. Сегодня на выезде команду ожидало непростое испытание в лице «Бостона», но гости проявили характер и отыгрались, уступая по ходу встречи. Главным героем «Блюз» стал Владимир Тарасенко, который оформил дубль, продлил результативную серию (3+3) до трех игр и заслуженно был признан первой звездой.
В обоих голах форварда поучаствовал соотечественник Павел Бучневич. Русская бригада «Сент-Луиса» продолжает играть важнейшую роль в результатах команды. Впервые в истории у троих россиян по 23 гола и больше за сезон в одной команде НХЛ (Тарасенко — 28, Бучневич — 25, Барбашев — 23). Это действительно классное достижение. Тарасенко до лучшего регулярного чемпионата в карьере (75) осталось восемь очков, а Бучневич с 62 (25+37) и Барбашев с 53 (23+30) баллами его уже проводят.
Игра Владимира сегодня была не только эффективной, но и эффектной. Особенно классным получился первый гол форварда, в момент которого россиянин развернулся и не оставил никаких шансов Джереми Свэйману. Тарасенко стал немного реже бросать, ведь после операции ему пришлось менять стиль игры и беречь плечо. Как видим, он прекрасно справляется и руководство «Сент-Луиса» должно быть довольно, что их пути с российским нападающим не разошлись.
Свечников в огне
«Рейнджерс» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Миллер — 7 (Зибанежад, Ватрано), 21:03 — 1:0. Свечников — 29 (Джарвис, Ахо), 33:38 — 1:1. Джарвис — 14 (Ахо, Шей), 41:02 — 1:2. Стаал — 14 (Шей, Фаст), 46:42 — 1:3. Крайдер — 50 (Копп, Строум), 58:22 — 2:3. Ахо — 34 (п.в., Свечников, Терявяйнен), 59:54 — 2:4.
Вратари: Шестеркин (58:26) — Андерсен.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (14+7+9) — 25 (8+9+8).
Наши: Панарин (22.17/1/-1) — Свечников (14.31/4/+2).
Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Каролина» на выезде одолела «Рейнджерс», а Андрей Свечников набрал 1+1 во второй игре подряд. Всего в 71 матче на его счету 66 (29+37) очков и скоро россиянину впервые в карьере может покориться отметка в 30 голов за один регулярный чемпионат. «Свеч может все. Он невероятно мощный форвард, очень здорово катается, классно бросает, хитует всех. Но в то же время у него очень хорошие руки и отличное видение игры», — хвалит своего партнера по команде Себастиан Ахо. Не согласиться с ним действительно трудно. Даже находясь за воротами, Андрей сумел перехитрить Игоря Шестеркина и огорчить одного из главных претендентов на «Везина Трофи».
В составе «Рейнджерс» 50-м голом в сезоне отметился Крис Крайдер. 30-летний американец проводит фантастический сезон. Недавно он установил рекорд клуба по голам в большинстве (25), по победным шайбам (10), а сегодня впервые в карьере добрался до такого солидного снайперского рубежа. Да этого его лучшим показателем были 28 голов в сезонах 2016/17 и 2018/19. Интересно, что ранее в истории «Рейнджерс» только три игрока забрасывали 50+ шайб за один регулярный чемпионат — Яромир Ягр (54), Адам Грэйвс (52) и Вик Хэдфилд (50).
Капризов приблизился к сотне
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Годро — 11, 5:37 — 1:0. Фиала — 25 (Болди, Куликов), 23:01 — 2:0. Фиала — 26, 29:40 — 3:0. Хартман — 27 (Капризов), 33:12 — 4:0. Хартман — 28 (Бенн, Капризов), 43:22 — 5:0. Драйзайтль — 51 (бол., Хаймэн, Бэрри), 45:39 — 5:1.
Вратари: Тэлбот — Коскинен.
Штраф: 18 — 18.
Броски: 23 (9+10+4) — 28 (8+11+9).
Наши: Капризов (17.34/4/+2), Куликов (20.15/0/+3) — -.
Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19035 зрителей.
«Миннесота» не заметила Коннора Макдэвида и дома уверенно разобралась с «Эдмонтоном». Кирилл Капризов не смог улучшить свои снайперские показатели, но двумя передачами продлил результативную серию (3+3) до четырех игр. Всего в 71 матче сезона на его счету 91 (42+49) очко. Кирилл стал первым россиянином в сезоне, которому покорилась отметка в 90 набранных баллов. Сегодня оба раза россиянин помог отличиться Райану Хартману. В эпизоде с первой шайбой Кирилл шикарно поборолся за шайбу у борта и нашел партнера в непростой ситуации.
Капризов прогрессирует во всех игровых компонентах и не боится постоять как за себя, так и за партнеров. Уже неоднократно в этом сезоне форвард был готов помахать кулаками с любым соперником, а сегодня не противился ответить Эвандеру Кейну.
Практически обанкротившемуся из-за различных скандалов канадцу, наверное, стало не по себе от контракта Капризова и он отчаянно полез в драку. Хартман тут же набросился на Кейна, показал ему средний палец, но потасовку с трудом удалось потушить. Эвандеру пора все-таки сосредоточиться на хоккее, иначе с его характером ему скоро придется искать работу заливщиком льда. «Эдмонтон» немного сбавил ход, а Макдэвид остался без очков во второй игре подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|1 : 0
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|2 : 6
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15