Капризов чуть не подрался, Тарасенко сделал дубль, а Свечников приблизился к личному рекорду

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Перрон — 24 (О`Райлли, Саад), 0:34 — 0:1. Бержерон — 21 (Маршан, Форборт), 0:49 — 1:1. Маклаулин — 2 (Хаула, Клифтон), 16:59 — 2:1. Крюг — 9 (бол., Шенн, Перрон), 35:10 — 2:2. Тарасенко — 27 (Томас, Бучневич), 38:12 — 2:3. Тарасенко — 28 (Бучневич, Крюг), 49:27 — 2:4.

Вратари: Суэймен (57:54) — Хуссо.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 41 (15+13+13) — 30 (18+8+4).

Наши: — - Барбашев (15.51/3/-1), Бучневич (19.33/2/+1), Тарасенко (17.47/5/+1), Торопченко (6.34/0/0).

13 апреля. Бостон. TD Garden.

«Сент-Луис» перед плей-офф разыгрался не на шутку. «Блюзмены» в последних девяти матчах одержали восемь побед, а очки набрали во всех. Сегодня на выезде команду ожидало непростое испытание в лице «Бостона», но гости проявили характер и отыгрались, уступая по ходу встречи. Главным героем «Блюз» стал Владимир Тарасенко, который оформил дубль, продлил результативную серию (3+3) до трех игр и заслуженно был признан первой звездой.

В обоих голах форварда поучаствовал соотечественник Павел Бучневич. Русская бригада «Сент-Луиса» продолжает играть важнейшую роль в результатах команды. Впервые в истории у троих россиян по 23 гола и больше за сезон в одной команде НХЛ (Тарасенко — 28, Бучневич — 25, Барбашев — 23). Это действительно классное достижение. Тарасенко до лучшего регулярного чемпионата в карьере (75) осталось восемь очков, а Бучневич с 62 (25+37) и Барбашев с 53 (23+30) баллами его уже проводят.

Игра Владимира сегодня была не только эффективной, но и эффектной. Особенно классным получился первый гол форварда, в момент которого россиянин развернулся и не оставил никаких шансов Джереми Свэйману. Тарасенко стал немного реже бросать, ведь после операции ему пришлось менять стиль игры и беречь плечо. Как видим, он прекрасно справляется и руководство «Сент-Луиса» должно быть довольно, что их пути с российским нападающим не разошлись.

Свечников в огне

«Рейнджерс» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Миллер — 7 (Зибанежад, Ватрано), 21:03 — 1:0. Свечников — 29 (Джарвис, Ахо), 33:38 — 1:1. Джарвис — 14 (Ахо, Шей), 41:02 — 1:2. Стаал — 14 (Шей, Фаст), 46:42 — 1:3. Крайдер — 50 (Копп, Строум), 58:22 — 2:3. Ахо — 34 (п.в., Свечников, Терявяйнен), 59:54 — 2:4.

Вратари: Шестеркин (58:26) — Андерсен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (14+7+9) — 25 (8+9+8).

Наши: Панарин (22.17/1/-1) — Свечников (14.31/4/+2).

Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Каролина» на выезде одолела «Рейнджерс», а Андрей Свечников набрал 1+1 во второй игре подряд. Всего в 71 матче на его счету 66 (29+37) очков и скоро россиянину впервые в карьере может покориться отметка в 30 голов за один регулярный чемпионат. «Свеч может все. Он невероятно мощный форвард, очень здорово катается, классно бросает, хитует всех. Но в то же время у него очень хорошие руки и отличное видение игры», — хвалит своего партнера по команде Себастиан Ахо. Не согласиться с ним действительно трудно. Даже находясь за воротами, Андрей сумел перехитрить Игоря Шестеркина и огорчить одного из главных претендентов на «Везина Трофи».

В составе «Рейнджерс» 50-м голом в сезоне отметился Крис Крайдер. 30-летний американец проводит фантастический сезон. Недавно он установил рекорд клуба по голам в большинстве (25), по победным шайбам (10), а сегодня впервые в карьере добрался до такого солидного снайперского рубежа. Да этого его лучшим показателем были 28 голов в сезонах 2016/17 и 2018/19. Интересно, что ранее в истории «Рейнджерс» только три игрока забрасывали 50+ шайб за один регулярный чемпионат — Яромир Ягр (54), Адам Грэйвс (52) и Вик Хэдфилд (50).

Капризов приблизился к сотне

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Годро — 11, 5:37 — 1:0. Фиала — 25 (Болди, Куликов), 23:01 — 2:0. Фиала — 26, 29:40 — 3:0. Хартман — 27 (Капризов), 33:12 — 4:0. Хартман — 28 (Бенн, Капризов), 43:22 — 5:0. Драйзайтль — 51 (бол., Хаймэн, Бэрри), 45:39 — 5:1.

Вратари: Тэлбот — Коскинен.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 23 (9+10+4) — 28 (8+11+9).

Наши: Капризов (17.34/4/+2), Куликов (20.15/0/+3) — -.

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19035 зрителей.

«Миннесота» не заметила Коннора Макдэвида и дома уверенно разобралась с «Эдмонтоном». Кирилл Капризов не смог улучшить свои снайперские показатели, но двумя передачами продлил результативную серию (3+3) до четырех игр. Всего в 71 матче сезона на его счету 91 (42+49) очко. Кирилл стал первым россиянином в сезоне, которому покорилась отметка в 90 набранных баллов. Сегодня оба раза россиянин помог отличиться Райану Хартману. В эпизоде с первой шайбой Кирилл шикарно поборолся за шайбу у борта и нашел партнера в непростой ситуации.

Капризов прогрессирует во всех игровых компонентах и не боится постоять как за себя, так и за партнеров. Уже неоднократно в этом сезоне форвард был готов помахать кулаками с любым соперником, а сегодня не противился ответить Эвандеру Кейну.

Практически обанкротившемуся из-за различных скандалов канадцу, наверное, стало не по себе от контракта Капризова и он отчаянно полез в драку. Хартман тут же набросился на Кейна, показал ему средний палец, но потасовку с трудом удалось потушить. Эвандеру пора все-таки сосредоточиться на хоккее, иначе с его характером ему скоро придется искать работу заливщиком льда. «Эдмонтон» немного сбавил ход, а Макдэвид остался без очков во второй игре подряд.