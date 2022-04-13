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Сегодня, 07:30

Капризов чуть не подрался, Тарасенко сделал дубль, а Свечников приблизился к личному рекорду

Капризов помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Перрон — 24 (О`Райлли, Саад), 0:34 — 0:1. Бержерон — 21 (Маршан, Форборт), 0:49 — 1:1. Маклаулин — 2 (Хаула, Клифтон), 16:59 — 2:1. Крюг — 9 (бол., Шенн, Перрон), 35:10 — 2:2. Тарасенко — 27 (Томас, Бучневич), 38:12 — 2:3. Тарасенко — 28 (Бучневич, Крюг), 49:27 — 2:4.
Вратари: Суэймен (57:54) — Хуссо.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 41 (15+13+13) — 30 (18+8+4).
Наши: — - Барбашев (15.51/3/-1), Бучневич (19.33/2/+1), Тарасенко (17.47/5/+1), Торопченко (6.34/0/0).
13 апреля. Бостон. TD Garden.

«Сент-Луис» перед плей-офф разыгрался не на шутку. «Блюзмены» в последних девяти матчах одержали восемь побед, а очки набрали во всех. Сегодня на выезде команду ожидало непростое испытание в лице «Бостона», но гости проявили характер и отыгрались, уступая по ходу встречи. Главным героем «Блюз» стал Владимир Тарасенко, который оформил дубль, продлил результативную серию (3+3) до трех игр и заслуженно был признан первой звездой.

В обоих голах форварда поучаствовал соотечественник Павел Бучневич. Русская бригада «Сент-Луиса» продолжает играть важнейшую роль в результатах команды. Впервые в истории у троих россиян по 23 гола и больше за сезон в одной команде НХЛ (Тарасенко — 28, Бучневич — 25, Барбашев — 23). Это действительно классное достижение. Тарасенко до лучшего регулярного чемпионата в карьере (75) осталось восемь очков, а Бучневич с 62 (25+37) и Барбашев с 53 (23+30) баллами его уже проводят.

Игра Владимира сегодня была не только эффективной, но и эффектной. Особенно классным получился первый гол форварда, в момент которого россиянин развернулся и не оставил никаких шансов Джереми Свэйману. Тарасенко стал немного реже бросать, ведь после операции ему пришлось менять стиль игры и беречь плечо. Как видим, он прекрасно справляется и руководство «Сент-Луиса» должно быть довольно, что их пути с российским нападающим не разошлись.

Свечников в огне

«Рейнджерс» — «Каролина» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Миллер — 7 (Зибанежад, Ватрано), 21:03 — 1:0. Свечников — 29 (Джарвис, Ахо), 33:38 — 1:1. Джарвис — 14 (Ахо, Шей), 41:02 — 1:2. Стаал — 14 (Шей, Фаст), 46:42 — 1:3. Крайдер — 50 (Копп, Строум), 58:22 — 2:3. Ахо — 34 (п.в., Свечников, Терявяйнен), 59:54 — 2:4.
Вратари: Шестеркин (58:26) — Андерсен.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (14+7+9) — 25 (8+9+8).
Наши: Панарин (22.17/1/-1) — Свечников (14.31/4/+2).
Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Каролина» на выезде одолела «Рейнджерс», а Андрей Свечников набрал 1+1 во второй игре подряд. Всего в 71 матче на его счету 66 (29+37) очков и скоро россиянину впервые в карьере может покориться отметка в 30 голов за один регулярный чемпионат. «Свеч может все. Он невероятно мощный форвард, очень здорово катается, классно бросает, хитует всех. Но в то же время у него очень хорошие руки и отличное видение игры», — хвалит своего партнера по команде Себастиан Ахо. Не согласиться с ним действительно трудно. Даже находясь за воротами, Андрей сумел перехитрить Игоря Шестеркина и огорчить одного из главных претендентов на «Везина Трофи».

В составе «Рейнджерс» 50-м голом в сезоне отметился Крис Крайдер. 30-летний американец проводит фантастический сезон. Недавно он установил рекорд клуба по голам в большинстве (25), по победным шайбам (10), а сегодня впервые в карьере добрался до такого солидного снайперского рубежа. Да этого его лучшим показателем были 28 голов в сезонах 2016/17 и 2018/19. Интересно, что ранее в истории «Рейнджерс» только три игрока забрасывали 50+ шайб за один регулярный чемпионат — Яромир Ягр (54), Адам Грэйвс (52) и Вик Хэдфилд (50).

Капризов приблизился к сотне

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Годро — 11, 5:37 — 1:0. Фиала — 25 (Болди, Куликов), 23:01 — 2:0. Фиала — 26, 29:40 — 3:0. Хартман — 27 (Капризов), 33:12 — 4:0. Хартман — 28 (Бенн, Капризов), 43:22 — 5:0. Драйзайтль — 51 (бол., Хаймэн, Бэрри), 45:39 — 5:1.
Вратари: Тэлбот — Коскинен.
Штраф: 18 — 18.
Броски: 23 (9+10+4) — 28 (8+11+9).
Наши: Капризов (17.34/4/+2), Куликов (20.15/0/+3) — -.
Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19035 зрителей.

«Миннесота» не заметила Коннора Макдэвида и дома уверенно разобралась с «Эдмонтоном». Кирилл Капризов не смог улучшить свои снайперские показатели, но двумя передачами продлил результативную серию (3+3) до четырех игр. Всего в 71 матче сезона на его счету 91 (42+49) очко. Кирилл стал первым россиянином в сезоне, которому покорилась отметка в 90 набранных баллов. Сегодня оба раза россиянин помог отличиться Райану Хартману. В эпизоде с первой шайбой Кирилл шикарно поборолся за шайбу у борта и нашел партнера в непростой ситуации.

Капризов прогрессирует во всех игровых компонентах и не боится постоять как за себя, так и за партнеров. Уже неоднократно в этом сезоне форвард был готов помахать кулаками с любым соперником, а сегодня не противился ответить Эвандеру Кейну.

Практически обанкротившемуся из-за различных скандалов канадцу, наверное, стало не по себе от контракта Капризова и он отчаянно полез в драку. Хартман тут же набросился на Кейна, показал ему средний палец, но потасовку с трудом удалось потушить. Эвандеру пора все-таки сосредоточиться на хоккее, иначе с его характером ему скоро придется искать работу заливщиком льда. «Эдмонтон» немного сбавил ход, а Макдэвид остался без очков во второй игре подряд.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
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13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 2 : 6
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 5 : 4 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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