Капризов установил новый рекорд, а три очка Кучерова не помогли «Тампе»

Обзор игрового дня НХЛ.

Рекорд Капризова

Кирилл Капризов идет по пути Александра Овечкина. Нет, до великих канадских снайперов кузедеевскому самородку еще далеко, зато почти каждый матч нападающего проецируется на новые рекорды. Сегодня российский форвард установил знаковое для «Миннесоты» достижение. Капризов обогнал по набранным очкам Мариана Габорика (83) и оформил рекорд франшизы по результативным баллам за один сезон (85). Планка, заданная словаком, держалась с 2008 года. Двух сезонов в НХЛ хватило Кириллу, чтобы перегнать обладателя Кубка Стэнли. Впереди еще достаточно игр, чтобы увеличить отрыв от Габорика.

Примечательно, что превзойти рекорд Мариана удалось в матче с «Каролиной» — близкой «Миннесоте» по духу команде, где зажигает другой русский суперталант Андрей Свечников. Их пути к покорению НХЛ противоположны, из-за чего форвардов уместно сравнивают и противопоставляют друг другу. Капризов сформировался в КХЛ и улетел за океан прошедшим Олимпиаду и взрослые чемпионаты мира бойцом. Свечников выбивался к звездам через юниорские лиги Северной Америки и зашел в НХЛ на два года раньше Кирилла.

Развитие Капризова подтверждает, что форвард не ошибся, когда отложил поездку в Северную Америку, решив окрепнуть в ЦСКА. Сейчас нападающий — фронтмен «Миннесоты» и с сегодняшнего дня самый результативный игрок за отдельный сезон. Гол и передача против «Каролины» помогли отобрать очки у лидера Столичного дивизиона. В первом периоде, играя в большинстве, Кирилл ассистировал Матсу Зуккарелло, а на 48-й минуте отличился сам с передачи норвежца. А Свечников, несмотря на пять бросков в створ и безудержную энергию, остался без результативных баллов.

Победный гол «Уайлд» оформил другой россиянин — Дмитрий Куликов. Защитник идеально исправился за удаление: выскочив со скамейки штрафников, поддержал атаку и бросил в «домик» Фредерику Андерсену. В концовке «Каролина» завелась, отыграла одну шайбу и была близка к тому, чтобы сократить отставание до минимума. Однако судьи справедливо отменили второй гол «Харрикейнз» из-за помехи вратарю «Миннесоты» Марку-Андре Флери. Кажется, канадец быстро освоился в новом клубе. С экс-голкипером «Чикаго» в воротах «Уайлд» пока не проигрывают.

Дубль Проворова

Перед дедлайном североамериканские коллеги относили Ивана Проворова к возможным кандидатам на обмен из «Филадельфии». К ведущему защитнику «Флайерз», который проводит на льду в среднем по 25 минут, проявляли интерес другие клубы НХЛ. Однако «Летчики», несмотря на проблемное положение и недовольство игрой россиянина среди болельщиков, сохранили Ивана и продолжают верить в него. В матче с «Торонто» Проворов неожиданно отметился дублем и добавил к нему голевую передачу. Защитник поучаствовал во всех шайбах «Филадельфии», но обыграть «Торонто» феерия ярославского воспитанника не помогла.

Безголевой первый период не располагал к результативному матчу. Впрочем, с 24-й минуты команды вспомнили, что для победы придется забивать и устроили огненную перестрелку. Проворов сравнял счет в конце второго отрезка: своевременно подключился к атаке и замкнул передачу Кевина Хэйса из-за ворот.

Третий период — ночной кошмар для «Филадельфии». За 20 минут «Флайерз» пропустили четыре шайбы и попрощались с шансами даже на овертайм. Очередным голом, уже 51-м в нынешнем сезоне, отметился конкурент Овечкина Остон Мэттьюс. Проворов (не без помощи рикошета) оформил дубль, но партнеры не поддержали порыв россиянина к камбэку. «Филадельфия» прозаично пропустила еще две шайбы и завершила домашний матч с болезненными 3:6 на табло.

Ивана заслуженно признали третьей звездой встречи. Когда один защитник забивает за матч больше, чем все нападающие — для тренера это хороший повод задуматься об эффективности атаки. «Флайерз» давно потеряли шансы на плей-офф — и после подобных матчей, как с дико нестабильным «Торонто», понимаешь, что командой правит хаос. Обмен Проворова, о котором писали перед дедлайном, не исправил бы бедственное положение «Летчиков».

Кучеров — в огне

Ремейк финала Кубка Стэнли-2021 получился событийным. «Тампа» и «Монреаль» забросили девять шайб на двоих. Отчасти это следствие участия в матче бэкапов. Андрей Василевский получил выходной, а «Канадиенс» весь сезон справляются без спасителя прошлого плей-офф Кэри Прайса. Что для Джейка Аллена, что для Самуэля Монтембо пропустить три и более шайб — обычное дело. Голкиперы не блещут статистикой, а оборона «Монреаля» — одна из худших в лиге. Однако сегодня «Канадиенс» сообразили внушительный камбэк: спаслись с 1:3 и обыграли действующего чемпиона в серии буллитов.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал потрясающий ход в последних матчах. Три передачи с «Каролиной», два паса с «Чикаго». Россиянин продолжил результативную серию против «Монреаля» и забросил впервые с 17 марта. Шайба Кучерова в середине второго периода — классика большинства «Лайтнинг». Никита пробил Джейка Аллена из своего офиса, воспользовавшись своевременной передачей от Виктора Хедмана — дирижера розыгрышей «Болтс» на синей линии.

«Монреаль» не сдался и оперативно ответил двумя шайбами от Кори Шюнемана и Джоша Андерсона. «Тампа», слегка расслабившись, позволила сопернику отыграть два гола. Перед плей-офф подобные вольности должны насторожить тренера «Лайтнинг» Джона Купера. «Канадиенс» быстро сравняли счет и после гола Брэйдена Пойнта, которому ассистировал Кучеров. Три очка (гол и два паса) Никиты не спасли «Лайтнинг» от овертайма и серии буллитов. Россиянин, как и его партнеры, не реализовал свою попытку, а победу «Монреалю» принес Ник Сузуки.

Помощь скучающего в запасе Андрея Василевского на штрафных бросках пришлась бы весьма кстати. Брайан Эллиотт совершил пару невероятных сэйвов — чего стоит только спасение в стиле Доминика Гашека в конце первого периода. Однако на буллитах опытный канадец проиграл дуэль Джейку Аллену, оставившего без голов Кучерова, Пойнта и Стэмкоса.