Еще никогда игрок с таким количеством матчей в НХЛ не получал такие огромные деньги.

Когда всем уже казалось, что «Миннесота» будет вынуждена начать свой тренировочный лагерь без Кирилла Капризова, клуб из Сент-Пола взял и бабахнул по медиапространству новостью о том, что лучший нападающий «Дикарей» подписал новый пятилетний контракт на 45 миллионов долларов. И если на российские СМИ одна из главных бомб межсезонья упала ночью, то заокеанская пресса словила ее во второй половине дня. Отдел хоккея «СЭ» собрал лучшие цитаты североамериканских коллег о новом контракте российской суперзвезды «Уайлд».

Майкл Руссо, The Athletic

Фанаты «Миннесоты» теперь могут вздохнуть с облегчением. Доллар Билл Кирилл — одно из многих запоминающихся прозвищ Кирилла Капризова, и в предстоящих сезонах оно будет иметь очень уместное значение.

Мало того, что его средняя зарплата в 9 миллионов долларов за сезон превзошла кэпхит капитана «Уайлд» Джареда Сперджена в 7,5 миллиона долларов, бывший крупнейшим в истории клуба, так еще и в своем втором сезоне Капризов станет самым высокооплачиваем игроком НХЛ по соотношению «средняя зарплата / количество сыгранных матчей в НХЛ» (55 матчей в регулярке) со времен, когда лига ввела потолок зарплат в 2005-м. И теперь он занимает 18-е место среди самых высокооплачиваемых форвардов НХЛ и девятое место среди самых высокооплачиваемых крайних нападающих.

«Миннесота» обязана была подписать его. Капризов уже один из самых ярких, динамичных, опасных и результативных бомбардиров в истории франшизы. И хотя он не мог серьезно давить на клуб в процессе переговоров, так как находился в статусе ограниченно свободного агента и не имел права на арбитраж, единственным рычагом, которым он, вероятно, мог воспользоваться, было возвращение в ЦСКА.

Тем не менее после шести месяцев ожесточенных переговоров с многочисленными разногласиями, а иногда и продолжительной молчанкой между генеральным менеджером «Уайлд» Биллом Герином и агентом хоккеиста Полом Теофаносом Капризов получил зарплату на уровне признанной суперзвезды. Это беспрецедентная сделка для такого неопытного игрока — поэтому сейчас от Кирилла будут требовать, чтобы он стал первым настоящим зверем «Дикарей» со времен Мариана Габорика.

Kirill Kaprizov contract finally done: Wild ink star to five-year, $ 45 million deal



via @TheAthletic https://t.co/mjsnn1Hcld — Michael Russo (@RussoHockey) September 22, 2021

Грег Вышински, ESPN

«Миннесота» готова совершить прорыв в Западной конференции в этом сезоне, и Капризов является важной частью планов. Летом генеральный менеджер Билл Герин выкупил контракты с многолетними лидерами команды Заком Паризе и Райаном Сутером, чтобы освободить пространство под потолком зарплат для контрактов с молодым активом «Миннесоты».

Переговоры между клубом и игроком временами были напряженными. Как сообщают мои источники, летом между сторонами царила «оглушительная тишина». Хотя Капризов и не мог подписать контракт с другим клубом НХЛ, ходили разговоры о том, что он может использовать шанс на возвращение в КХЛ. Но сегодня драма с контрактом подошла к концу.

Kirill Kaprizov's $ 9M AAV is the sixth highest among NHL players 24 years old or under. It's the 18th highest among all NHL forwards.



He's played 55 games. @mnwild — Greg Wyshynski (@wyshynski) September 21, 2021

Сара Маклеллан, Star Tribune

Подписание Капризова знаменует собой перестроечное лето для «Миннесоты» — команда рассталась с двумя «лицами франшизы» (Райан Сутер и Зак Паризе), продлила ключевых атакующих игроков (Кевин Фиала, Юэль Эрикссон Эк) и пересмотрела свою защиту. Но завершение переговоров Капризова, возможно, было даже более значимым для «Дикарей».

Дэйн Мизутани, Pioneer Press

Контрактная эпопея с Кириллом Капризовым наконец-то подошла к концу. После долгих переговоров «Дикари» подписали с 24-летней российской звездой пятилетний контракт на 45 миллионов долларов. Причем эта новость появилась менее чем за 24 часа до того, как «Уайлд» должны начать свой тренировочный лагерь. Источники сообщают, что Капризов сейчас находится в Северной Америке — он сможет начать тренироваться уже в четверг, поэтому не должно быть никаких проблем с его подготовкой к началу сезона.

Капризов предстанет перед прессой впервые конца с прошлого сезона — после завоевания «Колдер Трофи» в это межсезонье, Кирилл уехал на рыбалку в Сибирь, где у него попросту не было доступа к интернету. И хотя сумма его контракта может показаться большой для парня, сыгравшего всего 55 игр в НХЛ, нет сомнений, что Капризов заработал большую зарплату своей игрой в прошлом сезоне. Тем более что «Миннесоте» в любом случае необходимо было бы в какой-то момент дать ему такой крупный контракт.

STORY: On the eve of players reporting to training camp, the #MNWild inked Russian star Kirill Kaprizov to a 5-year, $ 45 million contract. https://t.co/mAWlRE1sgt — Dane Mizutani (@DaneMizutani) September 21, 2021

Томас Уильямс, SBNation

Вся фанбаза «Миннесоты» и организация могут вздохнуть с облегчением. Звезда, выбранная в пятом раунде драфта 2015 года, приехала в НХЛ на один очень удачный сезон, сокращенный из-за COVID, и казалось, что собирается вернуться в Россию. Хотя это, безусловно, были просто раздутые слухи, каждый фанат «Дикарей» оказался на американских горках эмоционального межсезонья.