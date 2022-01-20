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20 января, 00:10

Канада порвала Россию в Ванкувере. А что если бы на Олимпиаде-2010 не было НХЛ?

«СЭ» представил состав сборной России по хоккею на Олимпиаде-2010 без игроков НХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Александр Радулов, Сергей Федоров и Сергей Зубов.
Фото «СЭ»
Сборная России из игроков КХЛ на Олимпиаде-2010.
Сборная России из игроков КХЛ на Олимпиаде-2010.
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Радулов, Федоров, Зубов, Козлов, Морозов, Яшин... Состав ломился бы от звезд, в отличие от 2022-го.

Людей из КХЛ было много даже с игроками НХЛ

Жанр альтернативной истории специфичен и не каждому приходится по душе. В спортивном мире работают другие закономерности, поэтому в анализе гипотетических раскладов нет антинаучности и явного самодурства. Чистое развлечение. Внешние факторы меняются и часто совсем не зависят от желаний заинтересованных сторон. Как в случае с ближайшей Олимпиадой. Отсутствие игроков НХЛ заставляет часть хоккейного сообщества относиться к предстоящему в Пекине турниру с некоторой пренебрежительностью. Якобы без всех сильнейших он автоматически превращается в соревнование второго сорта. Однако начиная с Турина-2006 состав сборной России и при наличии суперзвезд из-за океана примерно на треть состоял из игроков, выступающих у себя дома — сначала в суперлиге, потом в КХЛ. Постепенный приток больших денег в отечественные клубы серьезно изменил ситуацию в хоккейном мире.

28&nbsp;февраля 2010 года. Ванкувер. США&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:3 ОТ. Канада не оставила шансов России, а потом вырвала золото у США. 10 лет великому финалу Олимпиады в Ванкувере

Ванкувер-2010 стал крушением больших надежд для сборной России, которые базировались на двух выигранных подряд чемпионатах мира. В составе той олимпийской команды было девять игроков из КХЛ. Разбирать в очередной раз ошибки тренеров Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина бессмысленно, а вот сформировать на свой вкус состав, ориентируясь только на внутренний чемпионат, и сравнить с нынешним расширенным списком для Пекина-2022 можно.

Пятерых игроков, которых в феврале 2010-го привезли в Ванкувер на всякий случай, отцепили позднее, когда стало понятно, что представители НХЛ прибудут на турнир в полном здравии. Соответственно, Кошечкина, Еременко, Атюшова, Терещенко и Горовикова, отправленных тогда домой, автоматом добавляем в виртуальный олимпийский состав. Удивительно, что оба голкипера до сих пор в строю и очень важны для своих нынешних команд. Третьим во вратарской бригаде 12 лет назад должен был стать Гелашвили, который выдал феноменальный сезон 2008/09 в «Локомотиве» и заслужил звание лучшего в своем амплуа в КХЛ.

Вкус на защитников у Быкова с Захаркиным был своеобразным. До сих пор сложно понять, чем им не понравился Зубов, который в свои 39 лет после возвращения из Северной Америки провел феноменальный сезон за СКА (42 очка в 53 матчах). Ветеран сдал в скорости из-за травм, но по игровому мышлению ему равных не было даже среди русских защитников НХЛ.

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Деньги решают всё

В Ванкувере сборная России использовала схему «8+12», что принесло проблемы, поскольку из-за травмы Зиновьева и не успевшего набрать лучших кондиций после воспаления легких Козлова у тренеров не осталось вариантов для маневра в атаке. В памятном четвертьфинале против Канады это стало одной из главных причин поражения. Для версии олимпийского состава без НХЛ вышеупомянутый чемпион мира-2009 Атюшов подходит идеально, а вот дальше среди игроков обороны выбор богат. Для того чтобы сформировать сбалансированную защиту, пришлось бы отказаться от начавшего сдавать Твердовского и своеобразного по характеру Кольцова. Быков и Захаркин тогда совмещали работу в сборной и «Салавате Юлаеве», поэтому знали клубных кандидатов досконально. На ЧМ-2010 после Олимпиады от Уфы поехал надежный Прошкин. Добавим к нему мощных Белова и Вишневского, которые в обороне смотрелись предпочтительнее Гуськова, Рясенского и Куляша.

Три лучших бомбардира КХЛ сезона 2009/10 в реальности на поездку в Ванкувер шансов почти не имели. Наглядный факт для сравнения с нынешней ситуацией. Связке из СКА Яшин — Сушинский компанию составил бы лидер «Атланта» и к тому моменту двукратный чемпион мира Мозякин. Сыгранную ранее годами тройку Зиновьева, который со скандалом ушел по ходу сезона 2008/09 из «Ак Барса», разбивать не было смысла. То же самое касается и звена Федорова, где с ним выходили Радулов и Козлов. Хотя легендарного ветерана логичнее было использовать в четвертой тройке. Первый сезон в «Магнитке» для нынешнего главного тренера ЦСКА получился блеклым.

Остается только определиться с нападающими для еще одной тройки. Тогда в приоритете еще не были узкоспециализированные форварды по типу современных Андронова, Телегина и Каблукова. Это надо иметь в виду. В качестве центра напрашивается более молодой и агрессивный Терещенко, который потом поехал на ЧМ-2010, а не Горовиков. Конкуренция получается такая сильная (тогда это так не казалось), что омичи Курьянов и Свитов не пробились в состав, хотя первый на ЧМ-2009 смотрелся неплохо.

С краями не все так однозначно, но выбор тоже есть. Сапрыкин, здорово проявивший себя на ЧМ-2009 в связке с Радуловым и забивший великолепный гол в финале канадцам, во внутреннем чемпионате играл слабо. Он перешел перед сезоном из ЦСКА в московское «Динамо», а позднее был обменян в СКА. Московский армеец Паршин и форвард «Магнитки» Чистов при всех своих атакующих талантах в сборной себя так и не проявили. Вряд ли бы они тогда всерьез рассматривались тренерским штабом. Ветераны Брылин и Афанасенков в качестве помощников для больших дел уже не подходили. Спиридонов, выдавший сумасшедший сезон в «Барысе», в то время не считался реальным кандидатом. Вероятнее всего, предпочтение было бы отдано двум действующим чемпионам мира Пережогину и Жердеву. Последний перебрался из «Рейнджерс» в «Атлант», но на ЧМ-2009 огорчил тренеров своим отношением к делу.

22&nbsp;февраля 2006 года. Турин. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 2:0. Александр Овечкин празднует шайбу в&nbsp;ворота Мартина Бродера. «Это был самый крутой четвертьфинал за всю историю хоккея». Победа России над Канадой на Олимпиаде

Индивидуальный уровень двух сборных — виртуальной образца 2010 года и нынешней — серьезно различается не в пользу наших современников. То же самое можно сказать и насчет узнаваемости. Из команды для Пекина выделяются лишь Шипачев, Войнов и Гусев, имеющие определенные карьерные заслуги и попадавшие в различные жизненные ситуации не самого приятного характера.

Харизматичных фигур 12 лет назад было в разы больше. Дело тут и в зарплатах, и том, что в НХЛ играло меньше россиян, а ветераны, получая хорошие деньги в России, не горели желанием цепляться до последнего за Северную Америку, как недавно пытался Анисимов. Перед сезоном 2009/10 в Россию вернулись Федоров, Козлов, Жердев, Калинин. Для понимания финансового аспекта назову всего лишь пару цифр. Федоров в первый сезон в «Металлурге» получил девять миллионов долларов, а Зиновьев, перешедший в «Салават Юлаев», заключил пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в пять миллионов «зеленых». У меня нет сомнений, что сборная-2010 сильнее версии-2022 и в серии до четырех побед не оставила бы ей шансов. Это не грустный вывод, а всего лишь очевидная констатация. Нет денег — нет больших звезд.

Сборная России из игроков КХЛ на ОИ-2010.
Сборная России из игроков КХЛ на Олимпиаде-2010.
Сборная России из игроков КХЛ на ОИ-2010.
Сборная России из игроков КХЛ на Олимпиаде-2010.
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 40 26 14 56
2 Каролина 36 26 10 54
3 Вашингтон 40 22 18 53
4 Питтсбург 38 23 15 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Филадельфия 39 13 26 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 27 14 59
2 Флорида 39 26 13 57
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 36 22 14 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 39 12 27 31
7 Оттава 32 11 21 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 37 26 11 55
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 41 24 17 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 35 17 18 40
6 Даллас 36 18 18 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 38 10 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 35 18 17 38
8 Сиэтл 38 11 27 26
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Баффало – Даллас
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Бостон – Вашингтон
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Питтсбург – Оттава
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