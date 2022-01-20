Канада порвала Россию в Ванкувере. А что если бы на Олимпиаде-2010 не было НХЛ?
Людей из КХЛ было много даже с игроками НХЛ
Жанр альтернативной истории специфичен и не каждому приходится по душе. В спортивном мире работают другие закономерности, поэтому в анализе гипотетических раскладов нет антинаучности и явного самодурства. Чистое развлечение. Внешние факторы меняются и часто совсем не зависят от желаний заинтересованных сторон. Как в случае с ближайшей Олимпиадой. Отсутствие игроков НХЛ заставляет часть хоккейного сообщества относиться к предстоящему в Пекине турниру с некоторой пренебрежительностью. Якобы без всех сильнейших он автоматически превращается в соревнование второго сорта. Однако начиная с Турина-2006 состав сборной России и при наличии суперзвезд из-за океана примерно на треть состоял из игроков, выступающих у себя дома — сначала в суперлиге, потом в КХЛ. Постепенный приток больших денег в отечественные клубы серьезно изменил ситуацию в хоккейном мире.
Ванкувер-2010 стал крушением больших надежд для сборной России, которые базировались на двух выигранных подряд чемпионатах мира. В составе той олимпийской команды было девять игроков из КХЛ. Разбирать в очередной раз ошибки тренеров Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина бессмысленно, а вот сформировать на свой вкус состав, ориентируясь только на внутренний чемпионат, и сравнить с нынешним расширенным списком для Пекина-2022 можно.
Пятерых игроков, которых в феврале 2010-го привезли в Ванкувер на всякий случай, отцепили позднее, когда стало понятно, что представители НХЛ прибудут на турнир в полном здравии. Соответственно, Кошечкина, Еременко, Атюшова, Терещенко и Горовикова, отправленных тогда домой, автоматом добавляем в виртуальный олимпийский состав. Удивительно, что оба голкипера до сих пор в строю и очень важны для своих нынешних команд. Третьим во вратарской бригаде 12 лет назад должен был стать Гелашвили, который выдал феноменальный сезон 2008/09 в «Локомотиве» и заслужил звание лучшего в своем амплуа в КХЛ.
Вкус на защитников у Быкова с Захаркиным был своеобразным. До сих пор сложно понять, чем им не понравился Зубов, который в свои 39 лет после возвращения из Северной Америки провел феноменальный сезон за СКА (42 очка в 53 матчах). Ветеран сдал в скорости из-за травм, но по игровому мышлению ему равных не было даже среди русских защитников НХЛ.
Деньги решают всё
В Ванкувере сборная России использовала схему «8+12», что принесло проблемы, поскольку из-за травмы Зиновьева и не успевшего набрать лучших кондиций после воспаления легких Козлова у тренеров не осталось вариантов для маневра в атаке. В памятном четвертьфинале против Канады это стало одной из главных причин поражения. Для версии олимпийского состава без НХЛ вышеупомянутый чемпион мира-2009 Атюшов подходит идеально, а вот дальше среди игроков обороны выбор богат. Для того чтобы сформировать сбалансированную защиту, пришлось бы отказаться от начавшего сдавать Твердовского и своеобразного по характеру Кольцова. Быков и Захаркин тогда совмещали работу в сборной и «Салавате Юлаеве», поэтому знали клубных кандидатов досконально. На ЧМ-2010 после Олимпиады от Уфы поехал надежный Прошкин. Добавим к нему мощных Белова и Вишневского, которые в обороне смотрелись предпочтительнее Гуськова, Рясенского и Куляша.
Три лучших бомбардира КХЛ сезона 2009/10 в реальности на поездку в Ванкувер шансов почти не имели. Наглядный факт для сравнения с нынешней ситуацией. Связке из СКА Яшин — Сушинский компанию составил бы лидер «Атланта» и к тому моменту двукратный чемпион мира Мозякин. Сыгранную ранее годами тройку Зиновьева, который со скандалом ушел по ходу сезона 2008/09 из «Ак Барса», разбивать не было смысла. То же самое касается и звена Федорова, где с ним выходили Радулов и Козлов. Хотя легендарного ветерана логичнее было использовать в четвертой тройке. Первый сезон в «Магнитке» для нынешнего главного тренера ЦСКА получился блеклым.
Остается только определиться с нападающими для еще одной тройки. Тогда в приоритете еще не были узкоспециализированные форварды по типу современных Андронова, Телегина и Каблукова. Это надо иметь в виду. В качестве центра напрашивается более молодой и агрессивный Терещенко, который потом поехал на ЧМ-2010, а не Горовиков. Конкуренция получается такая сильная (тогда это так не казалось), что омичи Курьянов и Свитов не пробились в состав, хотя первый на ЧМ-2009 смотрелся неплохо.
С краями не все так однозначно, но выбор тоже есть. Сапрыкин, здорово проявивший себя на ЧМ-2009 в связке с Радуловым и забивший великолепный гол в финале канадцам, во внутреннем чемпионате играл слабо. Он перешел перед сезоном из ЦСКА в московское «Динамо», а позднее был обменян в СКА. Московский армеец Паршин и форвард «Магнитки» Чистов при всех своих атакующих талантах в сборной себя так и не проявили. Вряд ли бы они тогда всерьез рассматривались тренерским штабом. Ветераны Брылин и Афанасенков в качестве помощников для больших дел уже не подходили. Спиридонов, выдавший сумасшедший сезон в «Барысе», в то время не считался реальным кандидатом. Вероятнее всего, предпочтение было бы отдано двум действующим чемпионам мира Пережогину и Жердеву. Последний перебрался из «Рейнджерс» в «Атлант», но на ЧМ-2009 огорчил тренеров своим отношением к делу.
Индивидуальный уровень двух сборных — виртуальной образца 2010 года и нынешней — серьезно различается не в пользу наших современников. То же самое можно сказать и насчет узнаваемости. Из команды для Пекина выделяются лишь Шипачев, Войнов и Гусев, имеющие определенные карьерные заслуги и попадавшие в различные жизненные ситуации не самого приятного характера.
Харизматичных фигур 12 лет назад было в разы больше. Дело тут и в зарплатах, и том, что в НХЛ играло меньше россиян, а ветераны, получая хорошие деньги в России, не горели желанием цепляться до последнего за Северную Америку, как недавно пытался Анисимов. Перед сезоном 2009/10 в Россию вернулись Федоров, Козлов, Жердев, Калинин. Для понимания финансового аспекта назову всего лишь пару цифр. Федоров в первый сезон в «Металлурге» получил девять миллионов долларов, а Зиновьев, перешедший в «Салават Юлаев», заключил пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в пять миллионов «зеленых». У меня нет сомнений, что сборная-2010 сильнее версии-2022 и в серии до четырех побед не оставила бы ей шансов. Это не грустный вывод, а всего лишь очевидная констатация. Нет денег — нет больших звезд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Вашингтон
|40
|22
|18
|53
|4
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Филадельфия
|39
|13
|26
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|2
|Флорида
|39
|26
|13
|57
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|36
|22
|14
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|39
|12
|27
|31
|7
|Оттава
|32
|11
|21
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|41
|24
|17
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|35
|17
|18
|40
|6
|Даллас
|36
|18
|18
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|- : -
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|- : -
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|40
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08