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Первый тренер звезды «Колорадо» Ничушкина: «Про него говорили — он деланный»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Габриэль Ландескуг и Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Валерий Ничушкин.
Фото Игорь Золотарев
Денис Мосалев и Валерий Ничушкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Челябинский специалист Виктор Ветшев — об одном из самых известных своих воспитанников.

С того момента, как 17-летний масочник Валерий Ничушкин взорвал плей-офф КХЛ за родной «Трактор» и впервые заставил говорить о себе во весь голос североамериканскую прессу, прошло уже девять лет. За это время челябинский гигант успел дебютировать в НХЛ за «Даллас» Линди Раффа, сыграть на домашней Олимпиаде в Сочи, провести два сомнительных сезона в ЦСКА, провалиться во время второго захода в «Старз», поймать ужасную 91-матчевую серию без заброшенных шайб и стать теневым лидером «Колорадо».

Пока 13-й номер «Эвеланш» вместе с Натаном Маккиноном и Габриэлем Ландесукугом ведет «Лавин» к первому с 2001 года финалу Кубка Стэнли, мы поговорили с его первым тренером Виктором Николаевичем Ветшевым, который в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об игровом стиле своего воспитанника, истории с переездом в Казань и слухах о переписанном возрасте.

Валерий Ничушкин и&nbsp;Габриэль Ландескуг. Еще недавно над Ничушкиным смеялись из-за ужасной серии. Теперь он — настоящая звезда «Колорадо»

Папа был конькобежцем

— Какое впечатление оставляет ваш воспитанник в этом плей-офф?

— Если он играет в первом звене и является одним из лидеров по реализации, значит, ему уделяется большое внимание со стороны тренеров «Колорадо». Все-таки НХЛ — лучшая лига в мире. Если хоккеист играет в финале конференции, значит, он достоин этого внимания.

Он очень полезный. Есть явные, а есть теневые лидеры, которые выполняют много черновой работы. Они же тоже нужны. У каждого в НХЛ расписана своя роль: кто играет в спецбригадах, кто выходит нейтрализовывать лидеров, кто должен играть в отборе и активно действовать в средней зоне. Если Валере доверяют, значит, он соответствует уровню НХЛ.

— Сейчас связь с ним поддерживаете?

— Сейчас нет. Последний раз общались года три назад. У меня был его телефон, но сейчас он, наверное, уже изменился. Но, дай бог, он выиграет Кубок Стэнли и привезет его в Челябинск. Может, тогда новый телефон и появится.

— Ничушкин уже с детства выделялся габаритами?

— Да. У него ведь папа тоже не маленький — тоже ростом под 190 сантиметров. Иван ведь был конькобежцем, мастером спорта. Так что есть в кого. Вообще, у нас была группа рослых ребят — Валера, Коля Глухов, Женька Петриков.

— Его с того самого серебряного плей-офф «Трактора» называют бульдозером. Какие качества всегда его отличали, кроме габаритов и умения укрывать шайбу корпусом?

— Все-таки не нужно путать взрослый хоккей с детским. В детском хоккее гораздо меньше запретов, чем во взрослом. И смены более длинные, и времени на импровизацию и обводку больше. Во взрослом хоккее смены более интенсивные, более взрывные, более короткие.

Стиль, заложенный с детства

— Но он ведь уже с детства пытался играть в подобном стиле?

— Да, эти проходы всегда получались у него. Может быть, они были не такими мощными, как сейчас. Но он всегда хорошо владел клюшкой и коньками. Всегда много забивал. Плюс выделялся не только за счет сольных проходов, но еще и играл коллективно. Он ведь по школе выходил в тройке с Артемом Пеньковским и Егором Ивановым, которые достаточно своевременно снабжали его шайбочкой. Помню, что в год, когда мы стали серебряными призерами в регионе «Урал-Западная Сибирь», он с большим отрывом лидировал по системе «гол плюс пас».

Денис Мосалев и Валерий Ничушкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Мосалев и Валерий Ничушкин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— У Валерия не самый сильный бросок. Согласны, что он в основном забивает за счет хорошего чувства отскока и грамотной позиционной игры?

— Он забивал разные голы, в том числе бросками со средних дистанций. И добивал, и вылазил на ворота. Все хоккеисты стараются использовать свои голевые моменты. Просто кто-то может забить, а кто-то нет. В этом и вся разница. Кто-то много создает, но мало забивает. Кто-то много забивает, но мало создает. У Валеры было много качеств — он и отдать, и забить мог. В основном за счет своих антропометрических данных.

В НХЛ более детально работают над броском. Будь то кистевой, бросок с ходу или бросок из обводки. Но мы и в школе много занимались и уделяли внимание технике. Если сейчас есть «подкатки», то раньше у нас просто были дополнительные занятия. Например, во вторник мы занимались обводкой, в среду — передачей, в четверг — бросками, в пятницу — работали над всем на маленькой площадке. Так и ставили технику.

— В Северной Америке частенько отмечают, что при своей агрессивности в прессинге и игре на возврате Ничушкин достаточно редко удаляется.

— В этом плане он всегда был очень аккуратен и мало удалялся. Плюс по школе практически не было драк с его участием. У нас были более агрессивные ребята, но Валера всегда отличался дисциплинированностью в плане игры и применения силовых приемов.

— Сразу разглядели в нем потенциал?

— Если бы мог сразу разглядеть потенциал в ребятах, то стал бы оракулом. Естественно, если ребенку дается что-то от природы, то это всегда заметно. А дальше все должно быть помножено на труд.

Валерий Ничушкин. Фото Игорь Золотарев
Валерий Ничушкин. Фото Игорь Золотарев
Игорь Золотарев

Он — не переписанный

— Он ведь в свое время уезжал из Челябинска в Казань.

— Все вышло следующим образом. Мы выиграли первенство России в своем регионе, и родители решили, что в Казани ему будет лучше. Вроде как условия получше. Честно говоря, не знаю, какие причины сподвигли его на это, но уже на следующий год, в середине октября, Валера вернулся в Челябинск. Единственное, что директор школы «Ак Барса» Олег Кофтун долго не подписывал бумаги по переходу. Насколько помню, первую половину сезона он тогда отыграл за свой, 1995-й год, а потом уже играл за 1994-й.

— За него пришлось тогда платить компенсацию?

— Получилось так, что он уезжал бесплатно, а когда вернулся обратно, то за него пришлось платить компенсацию. Хотя у нас с отцом была договоренность, что он вернется бесплатно. Объяснял ему: «Иван, вы уезжаете бесплатно, но возвращаться должны уже за деньги, так как Валера подпадает под определенную возрастную категорию». В ответ мне сказали, что если придется вернуться «Трактор», то их отпустят без компенсации. Но одно дело — слова, другое — Положение о переходах.

— Не пришлось уговаривать руководство заплатить деньги за парня, который не пригодился в Казани?

— Все решают директора. Если решил вернуться, то по Положению хоть уговаривай, хоть не уговаривай, а платить придется. Дальше расчетами занимаются уже руководители. Все согласно уставу.

— Вас не напрягали разговоры о том, что Ничушкин «переписанный»?

— Нет. Он же пришел ко мне малышом, когда родители еще не думают об этом. Тем более Валера же мартовский. Был бы декабрьским, то еще можно было бы что-то говорить. Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, то, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!» Сколько уже было таких случаев. Такие же слухи ходили и про Михаила Григоренко из ЦСКА, и про Максима Шалунова.

Важно, что ребята состоялись для большого хоккея. Болтовни всегда было много. Главное — они играют независимо от всех эти разговоров. Так что меня это не напрягало. А какой смысл? Что бы это дало?

— Родители пытаются улучшить стартовые позиции.

— В те времена еще не было такого повального и фанатичного отношения к хоккею. В 1995 году родители были еще более-менее адекватными в этом плане.

— Переживали, когда он не мог забросить 91 матч в НХЛ?

— У всех бывает такое. Ну не везет. Создаются моменты, но не идет шайба. Главное — перетерпеть. Валера молодец, что не сломался психологически. Вернулся и доказал, что он — настоящий игрок, у которого есть настоящий характер.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
0
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
3 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
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4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
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6 - 0
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2 - 8
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2 - 4
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2 - 0
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
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3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
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Каролина - Бостон
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4 - 3
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Эдмонтон – Колорадо
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Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

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Крис Крайдер

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