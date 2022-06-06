Первый тренер звезды «Колорадо» Ничушкина: «Про него говорили — он деланный»
С того момента, как 17-летний масочник Валерий Ничушкин взорвал плей-офф КХЛ за родной «Трактор» и впервые заставил говорить о себе во весь голос североамериканскую прессу, прошло уже девять лет. За это время челябинский гигант успел дебютировать в НХЛ за «Даллас» Линди Раффа, сыграть на домашней Олимпиаде в Сочи, провести два сомнительных сезона в ЦСКА, провалиться во время второго захода в «Старз», поймать ужасную 91-матчевую серию без заброшенных шайб и стать теневым лидером «Колорадо».
Пока 13-й номер «Эвеланш» вместе с Натаном Маккиноном и Габриэлем Ландесукугом ведет «Лавин» к первому с 2001 года финалу Кубка Стэнли, мы поговорили с его первым тренером Виктором Николаевичем Ветшевым, который в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об игровом стиле своего воспитанника, истории с переездом в Казань и слухах о переписанном возрасте.
Папа был конькобежцем
— Какое впечатление оставляет ваш воспитанник в этом плей-офф?
— Если он играет в первом звене и является одним из лидеров по реализации, значит, ему уделяется большое внимание со стороны тренеров «Колорадо». Все-таки НХЛ — лучшая лига в мире. Если хоккеист играет в финале конференции, значит, он достоин этого внимания.
Он очень полезный. Есть явные, а есть теневые лидеры, которые выполняют много черновой работы. Они же тоже нужны. У каждого в НХЛ расписана своя роль: кто играет в спецбригадах, кто выходит нейтрализовывать лидеров, кто должен играть в отборе и активно действовать в средней зоне. Если Валере доверяют, значит, он соответствует уровню НХЛ.
— Сейчас связь с ним поддерживаете?
— Сейчас нет. Последний раз общались года три назад. У меня был его телефон, но сейчас он, наверное, уже изменился. Но, дай бог, он выиграет Кубок Стэнли и привезет его в Челябинск. Может, тогда новый телефон и появится.
— Ничушкин уже с детства выделялся габаритами?
— Да. У него ведь папа тоже не маленький — тоже ростом под 190 сантиметров. Иван ведь был конькобежцем, мастером спорта. Так что есть в кого. Вообще, у нас была группа рослых ребят — Валера, Коля Глухов, Женька Петриков.
— Его с того самого серебряного плей-офф «Трактора» называют бульдозером. Какие качества всегда его отличали, кроме габаритов и умения укрывать шайбу корпусом?
— Все-таки не нужно путать взрослый хоккей с детским. В детском хоккее гораздо меньше запретов, чем во взрослом. И смены более длинные, и времени на импровизацию и обводку больше. Во взрослом хоккее смены более интенсивные, более взрывные, более короткие.
Стиль, заложенный с детства
— Но он ведь уже с детства пытался играть в подобном стиле?
— Да, эти проходы всегда получались у него. Может быть, они были не такими мощными, как сейчас. Но он всегда хорошо владел клюшкой и коньками. Всегда много забивал. Плюс выделялся не только за счет сольных проходов, но еще и играл коллективно. Он ведь по школе выходил в тройке с Артемом Пеньковским и Егором Ивановым, которые достаточно своевременно снабжали его шайбочкой. Помню, что в год, когда мы стали серебряными призерами в регионе «Урал-Западная Сибирь», он с большим отрывом лидировал по системе «гол плюс пас».
— У Валерия не самый сильный бросок. Согласны, что он в основном забивает за счет хорошего чувства отскока и грамотной позиционной игры?
— Он забивал разные голы, в том числе бросками со средних дистанций. И добивал, и вылазил на ворота. Все хоккеисты стараются использовать свои голевые моменты. Просто кто-то может забить, а кто-то нет. В этом и вся разница. Кто-то много создает, но мало забивает. Кто-то много забивает, но мало создает. У Валеры было много качеств — он и отдать, и забить мог. В основном за счет своих антропометрических данных.
В НХЛ более детально работают над броском. Будь то кистевой, бросок с ходу или бросок из обводки. Но мы и в школе много занимались и уделяли внимание технике. Если сейчас есть «подкатки», то раньше у нас просто были дополнительные занятия. Например, во вторник мы занимались обводкой, в среду — передачей, в четверг — бросками, в пятницу — работали над всем на маленькой площадке. Так и ставили технику.
— В Северной Америке частенько отмечают, что при своей агрессивности в прессинге и игре на возврате Ничушкин достаточно редко удаляется.
— В этом плане он всегда был очень аккуратен и мало удалялся. Плюс по школе практически не было драк с его участием. У нас были более агрессивные ребята, но Валера всегда отличался дисциплинированностью в плане игры и применения силовых приемов.
— Сразу разглядели в нем потенциал?
— Если бы мог сразу разглядеть потенциал в ребятах, то стал бы оракулом. Естественно, если ребенку дается что-то от природы, то это всегда заметно. А дальше все должно быть помножено на труд.
Он — не переписанный
— Он ведь в свое время уезжал из Челябинска в Казань.
— Все вышло следующим образом. Мы выиграли первенство России в своем регионе, и родители решили, что в Казани ему будет лучше. Вроде как условия получше. Честно говоря, не знаю, какие причины сподвигли его на это, но уже на следующий год, в середине октября, Валера вернулся в Челябинск. Единственное, что директор школы «Ак Барса» Олег Кофтун долго не подписывал бумаги по переходу. Насколько помню, первую половину сезона он тогда отыграл за свой, 1995-й год, а потом уже играл за 1994-й.
— За него пришлось тогда платить компенсацию?
— Получилось так, что он уезжал бесплатно, а когда вернулся обратно, то за него пришлось платить компенсацию. Хотя у нас с отцом была договоренность, что он вернется бесплатно. Объяснял ему: «Иван, вы уезжаете бесплатно, но возвращаться должны уже за деньги, так как Валера подпадает под определенную возрастную категорию». В ответ мне сказали, что если придется вернуться «Трактор», то их отпустят без компенсации. Но одно дело — слова, другое — Положение о переходах.
— Не пришлось уговаривать руководство заплатить деньги за парня, который не пригодился в Казани?
— Все решают директора. Если решил вернуться, то по Положению хоть уговаривай, хоть не уговаривай, а платить придется. Дальше расчетами занимаются уже руководители. Все согласно уставу.
— Вас не напрягали разговоры о том, что Ничушкин «переписанный»?
— Нет. Он же пришел ко мне малышом, когда родители еще не думают об этом. Тем более Валера же мартовский. Был бы декабрьским, то еще можно было бы что-то говорить. Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, то, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!» Сколько уже было таких случаев. Такие же слухи ходили и про Михаила Григоренко из ЦСКА, и про Максима Шалунова.
Важно, что ребята состоялись для большого хоккея. Болтовни всегда было много. Главное — они играют независимо от всех эти разговоров. Так что меня это не напрягало. А какой смысл? Что бы это дало?
— Родители пытаются улучшить стартовые позиции.
— В те времена еще не было такого повального и фанатичного отношения к хоккею. В 1995 году родители были еще более-менее адекватными в этом плане.
— Переживали, когда он не мог забросить 91 матч в НХЛ?
— У всех бывает такое. Ну не везет. Создаются моменты, но не идет шайба. Главное — перетерпеть. Валера молодец, что не сломался психологически. Вернулся и доказал, что он — настоящий игрок, у которого есть настоящий характер.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
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Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|7.06
|03:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|30
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|17
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|17
|10
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72