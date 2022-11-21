«Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций

Лучший российский форвард в истории «Питтсбурга» провел особенный вечер.

Евгений Малкин добрался до отметки в 1000 матчей регулярных чемпионатов в гостевой игре с «Чикаго» (5:3). Он стал восьмым россиянином в истории НХЛ, кому покорилось подобное достижение.

36-летний магнитогорец выступает за «Пингвинз» всю свою североамериканскую карьеру с осени 2006 года. Второй номер драфта-2004 дебютировал в лиге после побега в НХЛ из родного «Металлурга».

Малкин не расстался с «Питтсбургом» этим непростым летом и подписал новый контракт перед открытием рынка агентов. «Пингвины» сохранили тройку звезд-рекордсменов по числу совместных лет и матчей — Сидни Кросби, Крис Летанг и Джино, они часто рядом друг с другом в играх с историческими или красивыми достижениями.

Евгений выиграл три Кубка Стэнли и мечтает об уникальном для соотечественников четвертом чемпионстве. Центрфорвард собрал престижные личные награды и весной стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ.

Малкин проводит 17-й сезон в НХЛ, за 1000 матчей у него 1166 очков, 452 гола и 714 передач. Ранее в ноябре он стал четвертым россиянином, забросившим 450 шайб в лиге.

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Это особенное достижение»

Из тройки суперзвезд «Питтсбурга» Малкин добрался до отметки в 1000 матчей вторым. Кросби в этот вечер вышел на 1127-ю игру, а Летанг — на 959-ю. Все трое уже обогнали предыдущего рекордсмена клуба Марио Лемье, у легенды «Пингвинз» — 915 матчей.

Евгений выбил бы тысячу намного раньше, но мешали травмы. Первое серьезное повреждение связок правого колена надолго оставило его вне игры в феврале 2011-го, еще одна операция потребовалась летом 2021-го — возвращение состоялось в начале этого года, всего за карьеру он пропустил больше 250 матчей. Так что стоит ценить момент.

«Это потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться его. Многие парни, возможно, уже не играют в такой момент, а он выходит на лед несмотря на то, что было. Так что это само по себе достижение, а особенно с учетом всего того, через что он прошел на этом пути», — сказал перед матчем Кросби, который тоже прошел через серьезные травмы.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан нередко называет Малкина монстром, элитным игроком «в режиме зверя» и талантом целого поколения. Так специалист выделяет россиянина после очередных ярких и решающих действий.

«Джино — настоящий спортсмен. Думаю, иногда его дух соперничества ускользает от внимания. Но он сам по себе талант поколения. Он сыграл очень большую роль в завоевании Кубка Стэнли в начале моего пребывания здесь. Тот факт, что он приблизился к такой вехе, — свидетельство его преданности игре, его страсти к спорту, его готовности выкладываться и работать, его общего уровня таланта. Он элитный игрок», — сказал Салливан.

Малкин выиграл с «Питтсбургом» три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Евгений был самым ценным хоккеистом плей-офф («Конн Смайт Трофи», 2009) и MVP сезона НХЛ («Харт Трофи», 2012), а также дважды лучшим бомбардиром регулярки («Арт Росс Трофи», 2009 и 2012).

«Я всегда был его большим фанатом. Если я думаю о хоккеисте, который выглядит так, будто веселится и забавляется во время игры, то это он. Он всегда старается переиграть своего оппонента. Эмоционально, делая все, что нужно», — сказал форвард «Питтсбурга» Рикард Ракелль.

Форвард «Пингвинз» Джейк Гюнцел в 2017-м дебютировал в НХЛ рядом с Малкиным и Филом Кесселом (недавно удивительный форвард «Вегаса» первым в лиге провел 1000 матчей подряд) и вспоминает свои эмоции: «Был напуган. Моя первая игра была с ним и Филом. И это была довольно нервная игра. Ты сразу понимаешь, насколько он хорош как хоккеист».

Малкин идет третьим в истории «Питтсбурга» по очкам (1166), голам (452) и передачам (714) за Лемье (1723, 690 и 1033) и Кросби (1436, 527 и 909). В этом сезоне россиянин уступает по результативности только капитану: у Джино — 20 (8+12) очков в 19 матчах, у Сида — 27 (10+17). Канадец летом применил свое влияние, чтобы сохранить многолетнего партнера в клубе.

«Это многое значит. Мы оба конкурентоспособны. Мы оба пришли в лигу с высокими ожиданиями, отчасти осознавали свою ответственность в юном возрасте. Я так благодарен за то, что у меня есть возможность играть с ним все эти годы и разделять многие вещи. Не только это, но и видеть, как он на протяжении лет делает такие вещи на льду, быть частью подобных моментов — это нечто особенное. Такая возможность есть не у каждого. И поэтому когда думаю об этом, о количестве сыгранных им матчей и через что он прошел, это впечатляет. Он этого добился несмотря ни на что. Играть после двух восстановлений крестообразных связок, причем на таком уровне, на котором он все еще остается, — не думаю, что так много парней были бы способны на то же, что он», — резюмировал Кросби.

Евгений Малкин (№ 71). Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Безумие, как быстро бежит время»

Перед матчем в Чикаго Малкина ждал сюрприз — состав на игру в раздевалке назвал его сын Никита. Мальчик перечислил вратаря, двух защитников и двух форвардов, а затем произнес: «71, Евгений Малкин». Отец и сын обнялись и не сдержали эмоций, выступили слезы.

«Это сильно. Все получилось здорово. И сама игра, и разминка, и появление Никиты — много всего произошло. В голове разные мысли, а победа делает вечер еще более особенным. Эмоциональный день», — сказал Кросби.

Во время раскатки все стали как Джино. Игроки «Питтсбурга» скопировали предматчевую разминку россиянина.

«О, я думаю, это много для него значит. Такая веха — большое достижение. Не так много игроков лиги проводят 1000 матчей, не говоря про 1000 матчей за один клуб. Мы все знаем, что Джино значит для города Питтсбург и нашей организации, он построил здесь свое наследие. Я знаю, что это был особенный вечер для него. Его семья здесь, чтобы отпраздновать вместе, и это потрясающе. И думаю, это и наша победа делают все намного более запоминающимся», — сказал Салливан.

Евгений в такой вечер не мог остаться без результативного действия. Он забил второй гол в матче, отправив шайбу в сетку после прохода и паса из-за ворот Райана Пелинга.

«Отличные воспоминания для меня и моей семьи. Эмоциональный вечер. Надеюсь, я останусь здесь на всю жизнь. Невероятная команда. Невероятный клуб. Я надеюсь, что этот год будет для меня особенным. Не так часто играешь такие матчи, может быть, раз или два в жизни. Много эмоций, много мыслей. Но весь матч думал только о том, что нам нужна победа», — сказал Малкин.

Евгений получил в раздевалке командный приз лучшему игроку в виде гладиаторского шлема, поблагодарил всех и отдельно Кросби за победные очки (1+3). И пожелал, чтобы особенным получился не только вечер, но и весь сезон.

Малкин рассказал прессе о своем сумасшедшем дне, который начался совместным завтраком с экс-форвардом «Пингвинз», трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс» Марианом Хоссой. После возвращения домой Евгения обязательно ждет небольшой праздник, а пока он порадовался редкой победе на непростом выезде и шумной арене в Чикаго. И отдельно вспомнил свой первый матч в лиге — против «Нью-Джерси», когда забил Мартину Бродеру.

«Время летит стремительно. Это невероятно. Как будто только вчера сыграл первый матч, а уже сегодня — тысячный. Безумие, как быстро бежит время. Приятных воспоминаний много. Рад, что летом подписал контракт и остался в «Питтсбурге», в этом потрясающем клубе. У нас есть команда, есть возможность биться за победу в каждом матче, биться за плей-офф, и надеюсь, у нас еще будет шанс сыграть в финале», — резюмировал Малкин.