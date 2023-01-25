Малкин не стареет! Российская суперзвезда и его «Питтсбург» устроили шоу

Обзор игрового дня НХЛ.

Малкин не позволил «Флориде» испортить бенефис Летанга

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 7:6 ОТ (3:3, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Райнхарт — 16 (Экблад, Барков), 6:42 — 0:1. Ткачак — 25 (бол., Монтур, Барков), 8:08 — 0:2. Ракелль — 18 (Малкин, Летанг), 10:56 — 1:2. Хейнен — 4 (Пелинг, О`Коннор), 11:56 — 2:2. Летанг — 3 (Дюмулин, Хейнен), 18:14 — 3:2. Верхэге — 24 (Экблад), 19:19 — 3:3. Экблад — 8 (мен., Райнхарт, Ткачак), 30:34 — 3:4. Кросби — 23 (бол., Гюнцель, Питри), 39:19 — 4:4. Уайт — 6 (Казинс, Ломберг), 44:10 — 4:5. О`Коннор — 3 (Пелинг, Хейнен), 50:29 — 5:5. Малкин — 17 (бол., Кросби, Летанг), 54:30 — 6:5. Верхэге — 25, 57:28 — 6:6. Летанг — 4 (бол., Малкин, Кросби), 64:06 — 7:6.

Вратари: Десмит — Лион.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 49 (14+15+16+4) — 39 (17+12+8+2).

Наши: Малкин (20.29/3/-3) — Денисенко (10.10/0/-2).

25 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Глядя на то, как мужественно Крис Летанг переносит удары судьбы, живой легендой «Питтсбурга» остается только искренне восхищаться. В декабре защитник «Пингвинз» пережил второй инсульт за свои 35 лет, но уже всего через 12 дней вернулся на лед и отыграл больше 20 минут в матче с «Баффало». Гвозди бы из таких людей делать.

Казалось бы, хватит уже с него испытаний. Однако 2 января трехкратного обладателя Кубка Стэнли ждала еще одно несчастье — из жизни скоропостижно ушел его отец. И если последствий собственного недуга Крис практически не заметил, то смерть близкого человека оставила на сердце канадца рану, которая выбила его из колеи почти на месяц.

Практически весь январь «Пингвины», которые в полном составе посетили похороны в Квебеке, с пониманием ждали возвращения одного из своих лидеров. И этой ночью 58-й номер наконец-то вернулся в состав, с ходу набрав 4 очка в домашней игре с «Флоридой» и отплатив партнерам за ожидание и поддержку.

В этом сезоне команда Майка Салливана еще ни разу не забивала больше шести голов за матч. Но во встрече с «Пантерз», чья оборона существует лишь для галочки, сам бог велел преодолеть эту планку. Правда, для «Питтсбурга» самый результативная встреча игрового дня началась с довольно быстрых 0:2 после голов Сэма Райнхарта и Мэттью Ткачака.

Хозяева начали просыпаться лишь к середине первого периода. Причем сделали это не без помощи Евгения Малкина. На 11-й минуте после наброса Летанга от синей линии россиянин сделал изящное подставление и оказался автором голевой передачи на Рикарда Ракелля.





Ровно через минуту «Пингвины» сравняли счет усилиями Дэнтона Хайнена, а под конец первой двадцатиминутки Летанг и вовсе вывел хозяев вперед. Только уже через пару смен усилия стального канадца помножил на ноль Кейси Десмит. За 40 секунд до перерыва американский голкипер грубо ошибся на выходе и подарил легкий гол Картеру Верхаге, отправив команды отдыхать с равным счетом.





Во втором и третьих периодах убойная перестрелка продолжилась на радость заполненному 18-тысячнику в Пенсильвании. Казалось бы, при счете 5:5 на 55-й минуте «Питтсбург» должен был наконец-то успокоить «Пантер» после гола Евгения Малкина, который мощно зарядил в касание после паса Кросби. Но не тут-то было. Спустя две минуты все тот же Верхаге воспользовался ошибкой Рикарда Ракелля в чужой зоне и вновь поиздевался над Десмитом, сотворив мини-шедевр и утащив игру в овертайм.





Но в итоге испортить возвращение Летанга лучшему снайперу «Флориды» не удалось. В дополнительной пятиминутке хозяева не стали разбрасываться большинством, которое им подарил Брэндон Монтур, и все-таки забрали еще одно очко. После нескольких неудачных попыток растащить оборонительное трио «Пантерз» первый защитник «Пингвинов» решил положиться на собственную силу и, получив пас от Малкина, снял паутинку роскошным щелчком. И теперь он делит первое место с Эриком Карлссоном в истории НХЛ по количеству очков в овертаймах среди защитников (31).





Что до Джино, то сегодня он уже четвертый раз в этой регулярке набрал 3 очка за матч. А еще игра с «Пантерами» стала для него 320-й, в которой он набрал не менее 2-х результативных баллов — больше среди действующих игроков лиги только у Сидни Кросби (437) и Александра Овечкина (412).

Кузьменко не дал Токкету провалиться в дебютном матче

«Ванкувер» — «Чикаго» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Кейн — 9 (К. Джонс, Доми), 17:49 — 0:1. Кузьменко — 19 (Михеев, Петтерссон), 27:02 — 1:1. Лафферти — 7 (Маккейб, С. Джонс), 32:06 — 1:2. Кузьменко — 20 (Петтерссон, Шенн), 35:47 — 2:2. Джошуа — 7 (Бесер, Хьюз), 51:34 — 3:2. Дрис — 6 (Гарлэнд, Миллер), 52:08 — 4:2. Хорват — 29 (мен., п.в., Шенн), 58:34 — 5:2.

Вратари: Делиа — Мразек (56:43 — 58:34).

Штраф: 16 — 30.

Броски: 48 (21+14+13) — 14 (6+4+4).

Наши: Кузьменко (15.03/5/+1), Михеев (14.27/2/+1) — -.

25 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Перед первым матчем Рика Токкета в качестве главного тренера «Ванкувера» российских журналистов беспокоил только один вопрос — сумеет ли Андрей Кузьменко найти общий язык с новым коучем, которого тяжело назвать сторонником яркого и атакующего хоккея. Да, один из лучших новичков сезона успешно прошел курс молодого бойца у Брюса Будро, превратившись в настоящую грозу пятака. Но в «Аризоне» у 58-летнего канадца были настолько своеобразные требования к игре в обороне, что страдали даже нападающие, которые всегда здорово работали в обе стороны.

О том, как сложатся отношения Кузьменко и Токкета, говорить пока слишком рано. Однако Андрей решил начать знакомство с новым тренерским штабом дублем в ворота «Чикаго», который в очередной раз подтвердил его претензии на контракт с окладом минимум в 6 миллионов за сезон. Причем в обоих случаях россиянин сравнял счет в матче.

Особенно красивым вышел первый гол. На 27-й минуте праворукий воспользовался неразберихой перед воротами и изящно перебросил щиток Петра Мразека, отправив шайбу самую девятку. Со спины повтор этого момента смотрится по-настоящему сочно.





А в конце второго периода он вновь показал, что весь хлеб лежит на пятаке, выскочив из-за спин защитников «Блэкхоукс» и замкнув прекрасный пас от Элиаса Петтерссона.





И по-настоящему начал «звенеть» «Ванкувер» только в третьем периоде, сумев сломить сопротивление худшей команды Западной конференции голами Дакоты Джошуа и Шелдона Дриса. Жаль, что подвел итог матча броском в пустые ворота не Кузьменко, который бы оформить второй хет-трик в НХЛ, а капитан «Касаток» Бо Хорват. Как бы то ни было, двух шайб Андрею хватило, чтобы стать первой звездой встречи и уберечь Токкета от лишнего гнева фанатов, которые до сих пор в ярости от отставки Будро.