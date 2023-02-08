Малкин спас свою команду, но в овертайме чуть все не испортил

Обзор игрового дня НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 14 (Байрам, Жирар), 30:21 — 0:1. Раст — 12 (Малкин, Зукер), 56:22 — 1:1. Летанг — 5 (Кросби, Малкин), 63:36 — 2:1.

Вратари: Десмит — Францоуз.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 38 (6+10+18+4) — 42 (13+16+10+3).

Наши: Малкин (19.58/4/+1) — Ничушкин (22.03/3/-1).

8 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18096 зрителей.

Невероятный по драматизму матч выдали «Питтсбург» и «Колорадо», пусть он и не принес большого количества заброшенных шайб. Обе команды ведут ожесточенную борьбу за место в плей-офф, однако у «пингвинов» ситуация гораздо сложнее. В последних трех играх «Пингвинз» одержали всего одну победу, поэтому проходных матчей у команды Майка Салливана быть уже просто не может. Его игроки прекрасно это понимают и после провальной первой половины встречи хозяева сумели дать «лавинам» бой.

«Колорадо» набрал отличный ход и выиграл семь матчей из десяти перед паузой в чемпионате. Их кадровые проблемы потихоньку уменьшаются, в состав вернулись Валерий Ничушкин и Боуэн Байрэм, так что гости решили не сбавлять обороты. С самого начала встречи «Эвеланш» обрушили шквал атак на ворота Кейси ДеСмита и в бросковом компоненте «пингвины» долгое время уступали больше, чем в два раза. «Лавины» уже к середине игры могли вести со счетом 3:0, но реализация сыграла с командой злую шутку.

Нэйтан Маккинон был самым заметным игроком на площадке. Канадец без устали издевался над обороной соперника, нанес восемь бросков в створ и стал автором логичного гола. Во втором периоде в формате «четыре на четыре» форвард эффектно объехал ворота и мощнейшим броском прошил голкипера «Питтсбурга». Выглядело все это слишком легко, но в исполнении самого высокооплачиваемого игрока лиги иначе быть просто не могло.

Маккинон уверенно шел на первую звезду встречи. Помимо атаки он даже успевал помогать своей команде блокировать броски в обороне. Однако «Колорадо» упустил нити игры, когда для них она полностью складывалась. «Пингвинз» стали включаться сперва эпизодически, а в концовке уже полностью забрали инициативу в свои руки. До окончания третьего периода оставалось три с половиной минуты и хозяева героически сравняли счет. Евгений Малкин отдал из-за ворот передачу на пятак, шайба сперва попала в конек Брайана Раста, а затем от щитка Павла Францоуза зашла в ворота.

Несмотря на обидный рикошет, чешский голкипер не расклеился. В овертайме после броска Криса Летанга он остановил шайбу прямо на линии ворот и спас свою команду. Вскоре Малкин получил глупое удаление и «Питтсбургу» целых две минуты пришлось выживать. Только чудом «Колорадо» не сумел забить, а затем нарушили правила уже гости. На отложенном штрафе Малкин с Кросби организовали атаку, а Летанг на этот раз не оставил никаких шансов Францоузу. Невероятная победа «Пингвинз», которая может помочь команде наконец-то обрести уверенность.

Малкин, несмотря на не самый лучший матч, поучаствовал в двух голах своей команды и продолжает идти по графику больше одного очка за игру. Всего в 50 матчах текущего чемпионата Евгений набрал 52 (19+33) балла. «Малкин поставил себя в элитную компанию. Я вижу целеустремленного хоккеиста. Он играет очень старательно. Евгений — не идеальный хоккеист, но элитный. Он по-прежнему способен доминировать. Бывают матчи, когда шайба просто следует за ним. Именно тогда он проявляет себя лучше всего», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Пожалуй, трудно с ним не согласиться.

«Тампа» снова проиграла

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Колтон — 11 (Богосян), 2:10 — 1:0. Карлссон — 17 (бол., Майер, Гертл), 6:28 — 1:1. Пойнт — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 9:21 — 2:1. Пойнт — 30 (Сергачев, Кучеров), 16:44 — 3:1. Майер — 29 (бол., Барабанов, Кутюр), 36:23 — 3:2. Гаджович — 3 (Харрингтон, Карлссон), 43:08 — 3:3. Майер — 30 (Карлссон, Гертл), 62:19 — 3:4.

Вратари: Эллиотт — Кяхкенен.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 37 (17+5+15+0) — 22 (7+7+7+1).

Наши: Кучеров (24.40/0/+1), Наместников (11.05/2/0), Сергачев (24.22/1/+1) — Барабанов (17.16/0/-1), Свечников (8.08/1/0).

8 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Казалось, что после унизительного поражения 1:7 от «Флориды», «молнии» просто размажут со злости горемычный «Сан-Хосе». В концовке первого периода «Лайтнинг» вели со счетом 3:1 и проблем у хозяев не должно было возникнуть. Никита Кучеров отдал будничные для себя две результативные передачи, преодолел рубеж в 75 очков, но дальше «Тампа» взяла и на ровном месте упустила матч. В свой день рождения Стивен Стэмкос получил не самый лучший подарок, а его гол вдобавок ко всему отменили из-за офсайда.

«Шаркс» не так остро выглядели в атаке, гораздо меньше бросали по воротам Брайана Эллитота, но словно зубами вцепились в соперника. Лучшим игроком в составе «Сан-Хосе» стал Тимо Майер. Швейцарец доказал, почему именно он — самый главный актив на дедлайне обменов для многих команд НХЛ. Швейцарец не только набрал в матче 3 (2+1) очка, но и стал автором победной шайбы в овертайме. Эрик Карлссон и Майер организовали шикарную комбинацию, а гол стал для форварда уже 30-м в текущем сезоне. Пока главным претендентом на швейцарца называют «Нью-Джерси» и будет интересно посмотреть, чем закончится эта история.