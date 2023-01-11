И возраст не помеха! Малкин провел суперматч
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
Голы: Гарлэнд — 7 (Хьюз, Шенн), 4:46 — 0:1. Бесер — 8 (Хорват, Михеев), 6:40 — 0:2. Хьюз — 2 (Шенн, Петтерссон), 7:05 — 0:3. Малкин — 13 (бол., Смит, Раст), 8:57 — 1:3. Кросби — 21 (Дюмулин, Раст), 14:25 — 2:3. Зукер — 10 (Малкин), 16:30 — 3:3. Малкин — 14 (Зукер), 27:58 — 4:3. Ракелль — 14 (бол., Малкин, Смит), 34:31 — 5:3. Дермотт — 1 (Экман-Ларссон, Бесер), 52:52 — 5:4.
Вратари: Десмит (Токарски, 7:05) — Мартин (58:01).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (20+7+9) — 24 (10+5+9).
Наши: Малкин (20.28/6/+1) — Кузьменко (15.07/1/0), Михеев (15.38/1/0).
11 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
В 36 лет мы уже не ждем от Евгения Малкина тотальной доминации на льду, как в далеком 2012-м, регулярных феерий и обязательного попадания в топ-10 статистический рейтингов. Возраст неумолимо берет свое. Однако, когда он периодически выходит и набирает по 3-4 очка за матч, никто особо не удивляется. Мастерства у Джино еще хватает, чтобы выдавать подобные праздники даже на прямых ногах. Вот и этой ночью свои 2+2 в домашней встрече с «Ванкувером» трехкратный обладатель Кубка Стэнли отгрузил как-то буднично, не напрягаясь.
В самом начале матча «Питтсбург» не был катастрофически хуже соперника, не проигрывал в скорости и активности. Но уже к середине первого периода хозяева горели со счетом 0:3, пропустив трижды всего за две с половиной минуты, а голкипер «Пингвинов» после шайбы Куинна Хьюза отправился отдыхать и уступил место в рамке Дастину Токарски. При этом проглотить «подарок» от «Касаток» 32-летний американец умудрился всего с семи бросков соперника. И если первые две шайбы еще можно списать на слабую игру защитников, то третья получилась совсем уж вратарской. Впрочем, «Кэнакс» в этом сезоне приучили к тому, что они могут слить в унитаз даже самый большой отрыв.
Парни Майка Салливана без особых проблем отыгрались еще до конца первой двадцатиминутки, а начался камбэк именно с гола Малкина. На 9-й минуте «Пингвинз» довольно легко выиграли вбрасывание и Тай Смит быстрым поперечным пасом в правый круг вбрасывания вывел россиянина на убойный бросок в касание.
Не случилось бы без магнитогорца и третьего гола «Пингвинз». Правда, в моменте с хлестким кистевым Джейсона Цукера в голевую передачу превратилось выигранное 71-м номером единоборство на точке.
Остановить напор соперника команда Брюса Будро не смогла и после первого перерыва. Во втором периоде мы вновь увидели плюс-минус равную игру. Но на этот раз на порядок лучше в завершении оказались хозяева во главе с Малкиным, который на 28-й минуте сообразил дубль и впервые вывел «Питтсбург» вперед. Джино в формате «4 на 4» обокрал на чужой синей линии Илью Михеева, завозившегося на выходе из зоны, и на пару с тем же Цукером через простенькое оставление и перепас изящно разорвал Оливера Экмана-Ларсена и Спенсера Мартина.
Впрочем, победным для пенсильванцев стал гол Рикарда Ракелля. Шведский нападающий не забивал с 19 декабря, но сегодня его наконец-то прорвало. Причем не без помощи воспитанника «Магнитки». На 26-й минуте Малкин не стал долго думать в большинстве и после быстрого входа в зону зарядил с вершины левого круга вбрасывания. Хет-трик бросок Евгения ему не принес. Зато стал ассистом скандинаву, который первым разглядел шайбу на добивании.
В итоге все, на что хватило «Касоток» — это гол Трэвиса Дермотта, случившийся в середине третьего периода. Помешать «Питтсбургу» одержать вторую победу подряд и стать Малкину первой звездой встречи гости не смогли. А ведь последний раз Малкин набирал 4 очка в одном матче в марте прошлого года, когда от его хет-трика пострадал «Детройт». А еще сегодняшний покер стал для него 28-м в карьере — больше среди действующих игроков только у Коннора Макдэвида (30), Александра Овечкина (32) и его лучшего друга Сидни Кросби (37). Но куда важнее другое: с 39 (14+25) очками в 40 матчах он максимально приблизился к своему прошлогоднему графику «очка за игру».
Примечательно и то, что сегодняшний матч стал 2000-м в НХЛ для тренера «Пингвинов» по физподготовке Криса Стюарта. Только вдумайтесь: американец, который начал работать с «Питтсбургом» в сезоне-2006/2007, помог выиграть клубу сразу четыре Кубка Стэнли и стоял у истоков становления Малкина в суперзвезду лиги с самого первого сезона Джино в Пенсильвании. Разве мог Джино в такой день не порадовать своего коуча?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Флорида
|42
|19
|23
|42
|6
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|34
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 4
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28