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Сегодня, 08:10

И возраст не помеха! Малкин провел суперматч

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Евгений Малкин празднует заброшенную шайбу с одноклубниками.
Фото USA Today Sports
Российский нападающий уничтожил «Ванкувер».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
Голы: Гарлэнд — 7 (Хьюз, Шенн), 4:46 — 0:1. Бесер — 8 (Хорват, Михеев), 6:40 — 0:2. Хьюз — 2 (Шенн, Петтерссон), 7:05 — 0:3. Малкин — 13 (бол., Смит, Раст), 8:57 — 1:3. Кросби — 21 (Дюмулин, Раст), 14:25 — 2:3. Зукер — 10 (Малкин), 16:30 — 3:3. Малкин — 14 (Зукер), 27:58 — 4:3. Ракелль — 14 (бол., Малкин, Смит), 34:31 — 5:3. Дермотт — 1 (Экман-Ларссон, Бесер), 52:52 — 5:4.
Вратари: Десмит (Токарски, 7:05) — Мартин (58:01).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (20+7+9) — 24 (10+5+9).
Наши: Малкин (20.28/6/+1) — Кузьменко (15.07/1/0), Михеев (15.38/1/0).
11 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

В 36 лет мы уже не ждем от Евгения Малкина тотальной доминации на льду, как в далеком 2012-м, регулярных феерий и обязательного попадания в топ-10 статистический рейтингов. Возраст неумолимо берет свое. Однако, когда он периодически выходит и набирает по 3-4 очка за матч, никто особо не удивляется. Мастерства у Джино еще хватает, чтобы выдавать подобные праздники даже на прямых ногах. Вот и этой ночью свои 2+2 в домашней встрече с «Ванкувером» трехкратный обладатель Кубка Стэнли отгрузил как-то буднично, не напрягаясь.

В самом начале матча «Питтсбург» не был катастрофически хуже соперника, не проигрывал в скорости и активности. Но уже к середине первого периода хозяева горели со счетом 0:3, пропустив трижды всего за две с половиной минуты, а голкипер «Пингвинов» после шайбы Куинна Хьюза отправился отдыхать и уступил место в рамке Дастину Токарски. При этом проглотить «подарок» от «Касаток» 32-летний американец умудрился всего с семи бросков соперника. И если первые две шайбы еще можно списать на слабую игру защитников, то третья получилась совсем уж вратарской. Впрочем, «Кэнакс» в этом сезоне приучили к тому, что они могут слить в унитаз даже самый большой отрыв.

Парни Майка Салливана без особых проблем отыгрались еще до конца первой двадцатиминутки, а начался камбэк именно с гола Малкина. На 9-й минуте «Пингвинз» довольно легко выиграли вбрасывание и Тай Смит быстрым поперечным пасом в правый круг вбрасывания вывел россиянина на убойный бросок в касание.

Не случилось бы без магнитогорца и третьего гола «Пингвинз». Правда, в моменте с хлестким кистевым Джейсона Цукера в голевую передачу превратилось выигранное 71-м номером единоборство на точке.

Остановить напор соперника команда Брюса Будро не смогла и после первого перерыва. Во втором периоде мы вновь увидели плюс-минус равную игру. Но на этот раз на порядок лучше в завершении оказались хозяева во главе с Малкиным, который на 28-й минуте сообразил дубль и впервые вывел «Питтсбург» вперед. Джино в формате «4 на 4» обокрал на чужой синей линии Илью Михеева, завозившегося на выходе из зоны, и на пару с тем же Цукером через простенькое оставление и перепас изящно разорвал Оливера Экмана-Ларсена и Спенсера Мартина.

Впрочем, победным для пенсильванцев стал гол Рикарда Ракелля. Шведский нападающий не забивал с 19 декабря, но сегодня его наконец-то прорвало. Причем не без помощи воспитанника «Магнитки». На 26-й минуте Малкин не стал долго думать в большинстве и после быстрого входа в зону зарядил с вершины левого круга вбрасывания. Хет-трик бросок Евгения ему не принес. Зато стал ассистом скандинаву, который первым разглядел шайбу на добивании.

В итоге все, на что хватило «Касоток» — это гол Трэвиса Дермотта, случившийся в середине третьего периода. Помешать «Питтсбургу» одержать вторую победу подряд и стать Малкину первой звездой встречи гости не смогли. А ведь последний раз Малкин набирал 4 очка в одном матче в марте прошлого года, когда от его хет-трика пострадал «Детройт». А еще сегодняшний покер стал для него 28-м в карьере — больше среди действующих игроков только у Коннора Макдэвида (30), Александра Овечкина (32) и его лучшего друга Сидни Кросби (37). Но куда важнее другое: с 39 (14+25) очками в 40 матчах он максимально приблизился к своему прошлогоднему графику «очка за игру».

Примечательно и то, что сегодняшний матч стал 2000-м в НХЛ для тренера «Пингвинов» по физподготовке Криса Стюарта. Только вдумайтесь: американец, который начал работать с «Питтсбургом» в сезоне-2006/2007, помог выиграть клубу сразу четыре Кубка Стэнли и стоял у истоков становления Малкина в суперзвезду лиги с самого первого сезона Джино в Пенсильвании. Разве мог Джино в такой день не порадовать своего коуча?

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
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2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
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