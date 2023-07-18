В Америке опять подняли тему обмена Кузнецова из «Вашингтона». Кажется, это было бы хорошее решение для всех
Почему опять заговорили об обмене?
Впервые активные разговоры о нем появились еще два года назад. В 2021-м Евгений Кузнецов опаздывал на командные собрания «Вашингтона», по глупости попадал в COVID-протокол (помните такой?) и злил боссов клуба. Но до решительных действий дело так и не дошло: россиянин остался, но сезон-2022/23 провел слабо, а «Кэпиталз» и вовсе не попали в плей-офф.
Вновь говорить об обмене стали в концовке чемпионата. В марте на слухи отреагировал и сам хоккеист: «Вы знаете, как это работает. Это просто люди, которые пытаются сделать что угодно, чтобы получить лайки или твиты в соцсетях. Я говорил с ними и спросил: «Откуда это исходит?» Так что... сейчас даже говорить не о чем».
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан на фоне слухов постарался смягчить ситуацию: «Мы никогда не говорили, что обменяем Кузнецова. Я говорил, что мы открыты для обсуждения большинства наших игроков на рынке».
В июне Sportsnet включил Кузнецова в топ-20 кандидатов на возможный обмен до или во время следующего сезона. В список также попали Егор Шарангович, Алекс Дебринкет и Пьер-Люк Дюбуа, которые на текущий момент уже сменили команды.
Все это было предположениями, а не инсайдами. Но на прошлой неделе на официальном сайте «Вашингтона» появился материал журналиста Майка Фогеля, где открытым текстом говорится, что Евгений просил клуб об обмене (правда, без указания дат), а также то, что сделать это оказалось сложно.
Фогель после общения с Маклелланом написал, что в «Кэпс» хотят встряхнуть топ-6. Причины — и неудачный сезон, и большое количество травм, из-за которых команда постоянно была лишена идеальных кондиций.
«Я все еще хотел бы совершить сделку. Мы были агрессивны на драфте с нашими предложениями, но ничего не вышло. Те хоккеисты, которые нам интересны, все еще доступны для обмена. Не знаю, уйдут ли они в межсезонье либо в дедлайн. Мы хотим усилить топ-6, отдав одного или двух игроков из нашей возрастной группы» — сказал Брайан.
К «возрастной группе» помимо Кузнецова, кажется, относится и форвард Энтони Манта. Как и россиянин, канадский нападающий провел слабый чемпионат. Худший в карьере в НХЛ: 11 голов и 16 передач в 67 матчах.
Кого мог бы обменять «Вашингтон»
Единственная причина, по которой «Вашингтон» не отправился в полную перестройку в стиле «Чикаго» или «Филадельфии», — гонка Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Сейчас россиянину осталось до канадца 72 шайбы — минимум полтора сезона.
Однако жить только ради рекорда и тратить время в «Кэпс» не хотят, поэтому постепенно перестраиваются на более молодые рельсы. В прошлом сезоне в «Вашингтоне» появились Дилан Строум (26 лет), Сонни Милано (27) и перспективный атакующий защитник Расмус Сандин (23).
Однако большая часть денег тратится на зарплаты возрастных хоккеистов, которые уже не приносят так много пользы, как раньше. Контракт Овечкина (9,5 миллиона в год до 2026-го) выносим за скобки, а за ним:
— Никлас Бэкстрем (35 лет): два года контракта с зарплатой в 9,2 миллиона. Несколько лет не может завершить регулярку без травм, два сезона подряд забивает не более 7 голов.
— Евгений Кузнецов (31): два года с зарплатой в 7,8 миллиона. После яркого чемпионата-2021/22 (78 очков в 79 матчах) большое падение по статистике (55 в 81) и очень много заслуженной критики.
— Ти Джей Оши (36): два года по 5,7 миллиона. Возрастной форвард тоже страдает из-за травм и два сезона подряд не забивает хотя бы 20 голов.
У уже упомянутого 28-летнего Манты остался всего год контракта, так что боссы «Вашингтона» будут очень верить в его удачу, чтобы выгодно обменять по ходу нового чемпионата. Примерно такая же ситуация у Тома Уилсона: 29-летний крепыш, как и половина «Кэпс», мало играл из-за травм, однако стабильно держит свой средний уровень и очень заинтересовал некоторые команды. Например, «Торонто».
Почему этот обмен нужен Кузнецову?
Евгений откровенно зачах в «Вашингтоне» — хочется посмотреть, сможет ли он вернуть себя прежнего в другом месте. Причем необязательно шутить об аутсайдерах. Некоторым претендентам на Кубок Стэнли, как, например, «Каролине», очень пригодился бы опытный и техничный центр во второе звено. Правда, «Кэпиталз» почти в любом случае придется удерживать чуть ли не половину большой зарплаты россиянина.
Потенциальные покупатели для трейда точно есть. Нападающего мог бы пристроить бывший коуч «Кэпс» Барри Тротц — новый генеральный менеджер «Нэшвилла». Из других интересных вариантов — «Бостон» (в котором непонятки с переподписанием суперветеранистых центров) или «Миннесота» (а у нее постоянные проблемы с центрами в топ-6).
Очевидно, что «Вашингтону» Кузнецов сейчас нужен не очень сильно. Под потолком зарплат меньше миллиона долларов, и возможностей для реального усиления почти нет. Обмены Кузнецова и Манты могли бы помочь с местом под кого-то из свободных агентов. Не стоит забывать, что без контракта до сих пор находятся такие хоккеисты, как Владимир Тарасенко, Патрик Кейн и Мэтт Дамба.
«Кэпиталз» для их тихой перестройки стоит рискнуть. Кузнецов перестал двигать клуб вперед, а одних хайлайтов буллитов недостаточно (но хватает для того, чтобы разозлить Гретцки).
Однако надо отдавать себе отчет, что трейд не будет очень выгодным. Сделки этого лета показали, что даже за топ-снайпера в расцвете сил, как Алекс Дебринкет, не дадут гору золота. Обмен Кузнецова не принесет много реальных дивидендов (других хоккеистов или пиков), а часть контракта, о чем уже говорилось выше, обязательно придется удержать, иначе никак. Но для «Вашингтона» это шанс получить молодой талант или выбор на ближайшем драфте, чтобы продолжать готовиться к серьезным перестановкам в постовечкинскую эпоху.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -