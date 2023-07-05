«Вашингтон» стал еще старше. Поможет ли команда Овечкину в погоне за вечным рекордом?

С кем «Кэпиталз» пойдут в сезон?

Денег под потолком уже нет

В последнее время «Вашингтон» крепко-накрепко застрял в полупозиции и мечется меж двух огней. С одной стороны, команде нужно оставаться более конкурентоспособной и помочь Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки — стало быть, уходить в полноценную перестройку нельзя. С другой — руководство в лице владельца Теда Леонсиса и генерального менеджера Брайана Маклеллана понимает — этот состав слишком стар и выхолощен для больших дел, и через некоторые обмены заявляет о желании обновить его.

Увольнение Питера Лавиолетта, последовавшее после непопадания в плей-офф впервые с 2014 года, прямо говорит о том, что бывший тренер «Кэпс» пострадал из-за итогового 13-го места на «Востоке». Не стали делать скидку в клубе ни на масштабную эпидемию травм, из-за которой в ноябре в командном лазарете оказалось сразу восемь игроков основы, ни на то, что противоречивому коучу достался один из самых старых составов в лиге (30,3 года) — старше «Вашингтона» по среднему возрасту оказались лишь заклятые друзья из «Питтсбурга» (30,6 года). Только вины Леонсиса и Маклеллана, каждый год оттягивающих перестройку ради благой и великой цели, в таком исходе не меньше.

Когда во второй половине прошлого сезона генменеджер «Кэпиталз» обменял Дмитрия Орлова, Ларса Эллера, Гарнетта Хэтэуэя и Маркуса Йоханссона, то многим могло показаться, будто он затеял плавное омоложение состава и мягкую перестройку. Как оказалось, это был лишь мираж, который развеялся в первый же день работы рынка свободных агентов. Сейчас тяжело понять, чем руководствуется канадец. Однако своими действиями он сознательно откатывает команду в состояние начала прошлого сезона, когда «Столичные» превратились в один дорогущий дом престарелых с россыпью игроков, которые давным-давно потеряли мотивацию.

Маклеллан без борьбы отпустил на рынок 31-летнего Конора Шири — крайне работоспособного скоростного вингера, который из-за скудности исполнителей и травм затыкал дыры в топ-6. Причем на контрасте с некоторыми другими крайними он смотрелся там вполне неплохо. Резон отпускать американца был бы, найди менеджер на его место более молодого и голодного нападающего. Однако вместо него во второе звено босс «Вашингтона» берет 34-летнего и переломанного Макса Пачиоретти, который за последние полтора сезона дважды рвал один ахилл на одной ноге и уже точно пропустит начало следующего сезона. Оправдывает подписание родственника Максима Афиногенова только скромный кэпхит в 2 млн долларов за сезон.

Не менее богатая история болезней у выменянного из «Монреаля» на два драфт-пика 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона, имеющего хроническую травму спины — из-за нее опытный домосед ни разу за восемь лет в НХЛ не сыграл больше 70 матчей за регулярку. Впрочем, в больничной палате «Кэпиталз» скучать ему не придется — там всегда можно будет перекинуться в карты с Бэкстремом и Оши. Кто точно оказался рад его переезду в Колумбию, так это «Канадиенс», мечтавшие скинуть канадца на протяжении последних двух лет. А еще Эдмундсон банально закрывает дорогу в состав Лукасу Джохансену и Александру Алексееву — двум леворуким защитникам из первого раунда, которых в клубе регулярно хвалят, но не поднимают вверх по лестнице и маринуют в фарме без четкого плана развития.

После продления словацкого защитника Мартина Фехервари (2.7 х 3) под потолком у «Вашингтона» осталось всего 800 тысяч долларов. Видимых вариантов для того, чтобы расчистить место для маневра и новые подписания у Маклеллана всего два: первый — обмен Евгения Кузнецова, который, по слухам, больше не получает удовольствия от хоккея в столице США, второй — слив с доплатой в виде пиков абсолютно неадекватного контракта Энтони Манты, который истекает весной 2024-го. Проблема только в одном — желающих забрать себе проблемных нападающих нет.

Нет у «Вашингтона» и людей, которые созрели в чемпионском «Херши» для игры в НХЛ. Фарм-клуб «Столичных» выиграл Кубок Колдера не столько за счет таланта, сколько благодаря системе и зрелому ровному ростеру. Но расстраивать болельщиков должно то, что никто из проспектов, прошедших в нынешнем сезоне через АХЛ, не сделал заявку на подъем в основу. Талантливый центр Хендрикс Лапьер в первый полноценный взрослый сезон лидером «мишек» не стал и потерялся в плей-офф. А его коллега по амплуа Коннор Макмайкл после полноценного позапрошлого сезона в команде Лавиолетта хоть и набрал 39 (16+23) очков, но провел регулярку крайне слабо для своего статуса.

Занести чемпионский год в актив могут только белорус Алексей Протас, ставший важной частью фарма в плей-офф, и 20-летний праворукий защитник Винсент Иорио, успевший даже набрать одно очко за три матча в основе. И наверняка первый со своими огромными габаритами и великолепной рабочей этикой начнет грядущую регулярку в четвертом звене «Вашингтона».

Глобальный повод для радости у фанатов только один — Маклеллан вместе со скаутами, на первый взгляд, неплохо поработали на драфте, и теперь глубина «Кэпиталз» выглядит не такой ужасной, как пару недель назад. Он, вопреки слухам, не стал подниматься выше и забрал под восьмым номером одного из самых недооцененных центров драфта Райана Леонарда, а также не побоялся забрать Эндрю Кристалла — великолепного плеймейкера с потрясающими руками и огромным запасом мастерства, от которого отвернулись многие клубы из-за своеобразного и местами неуклюжего катания.

Правда, ждать усиления от молодежи придется достаточно долго. Слишком рано вознесенный в сан «нового Овечкина» Иван Мирошниченко после провального сезона на Родине как минимум сезон будет привыкать к североамериканскому хоккею в АХЛ. Лапьеру и Иорио точно не помешает еще один сезон в «Херши». Леонард только-только поступил в Университет Бостона и следующий сезон проведет в NCAA. А выходец из WHL Кристалл еще не имеет права играть за фарм по возрасту. Все они — обозримое будущее команды Овечкина.

Загвоздка только в том, что новому тренеру русского снайпера Спенсеру Карбери в своем дебютном сезоне катастрофически нужны люди, способные давать результат «здесь и сейчас». Иначе он рискует повторить участь своего предшественника, не сумевшего затащить хрустальную банду пенсионеров в плей-офф. Спокойным новый коуч может быть только в одном случае: если Маклеллан и Теофанос определятся, чего они хотят больше — высокого командного результата или игры на рекорд Великой Восьмерки. Но тут как в старом анекдоте — либо придется снять крестик, либо надеть трусы.