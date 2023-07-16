Русский вратарь будет спорить с «Торонто» из-за денег. Самсонов заслужил повышение зарплаты

Илью Самсонова, похоже, ждет арбитраж, а вот Алексей Торопченко заключил новый контракт с «Сент-Луисом».

Торопченко: 2,5 миллиона на два года

Игроки в статусе ОСА (ограниченно свободных агентов) в большинстве случаев мирно договариваются с клубами о новых контрактах. Закрепленные права связывают руки агентам, которым остается обсуждать условия только с одной командой. Для тех, чьи переговоры заходят в тупик, лигой предусмотрен арбитраж. Который рассудит, какой контракт заслужил хоккеист. Независимый суд рассматривает статистику и соглашения других игроков в похожем статусе. Каждое межсезонье часть игроков доходит до арбитража, однако многие по итогу договариваются с клубами до слушаний дел.

Алексей Торопченко. Фото Global Look Press

Так завершилась контрактная сага Алексея Торопченко и «Сент-Луиса». 24-летний форвард согласился на двухлетний контракт, по которому заработает 2,5 миллиона долларов. Зарплата не самая грандиозная, но стоит заметить, что россиянин только в прошлом сезоне основательно закрепился в «Блюз»: отыграл 69 матчей, набрал 19 (10+9) очков. Сомневаюсь, что арбитраж присудил бы форварду большую сумму. Платежка «Сент-Луиса» забита. Свободных средств мало, чтобы расщедриться на контракт нападающего нижних звеньев.

Торопченко получил почти двукратную прибавку к зарплате. Вместо 750 тысяч долларов, которые полагались нападающему за сезон-2022/23, кэпхит вырос до 1,25 млн. Такие контракты называют «мостиками» — за два года Алексей должен доказать, что заслуживает длительного соглашения на большую (по своим меркам) сумму. «Блюз» в прошлом году запустили перестройку и избавились от игроков с тяжелыми контрактами. Продление Торопченко вписывается в намеченную генменеджером Дугом Армстронгом стратегию омоложения команды, выигравшей в 2019 году Кубок Стэнли.

Трудности «Лифс»

Единственным россиянином, который дожидается арбитражных разбирательств, остается Илья Самсонов. Перезапустивший карьеру в «Торонто» голкипер не договорился о контракте с клубом. «Мэйпл Лифс» уже сейчас превышают потолок зарплат, не решив вопрос с основным голкипером. Мэтт Мюррей травмируется слишком часто. Экс-генменеджер «Торонто» Кайл Дубас выменял канадца из «Оттавы», но сделка обернулась провалом, который добавляет головной боли новому боссу Брэду Треливингу. С кэпхитом 4,687 млн Мюррей «съедает» значительную часть платежки. Только умалишенный выберет травматичного Мэтта первым номером на сезон, а для бэкапа канадец получает неприлично много. Хорошую головоломку Дубас приготовил для Треливинга.

Илья Самсонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Отсутствие места под потолком и скромные возможности для маневров затянули переговоры с Самсоновым. «Торонто» предложил вратарю новый контракт, но сторона хоккеиста не приняла условия. За год Илья заслужил повышение оклада. Россиянин отыграл больше матчей, чем Мюррей, и показал лучшую статистику. Вот только на счет Мэтта приходило намного больше долларов. Прошлым летом Самсонов сам настаивал на однолетнем контракте. «Мэйпл Лифс» не ошиблись, пригласив стагнирующего в «Вашингтоне» вратаря. Илья преобразился в новой команде и помог «Торонто» снять проклятие первого раунда плей-офф.

Обращение в арбитраж не подрывает доверие руководства клуба. Обычно боссы команд адекватно относятся к процедуре. Независимый судья рассудит, на какую сумму хоккеист действительно наиграл. Арбитраж в некоторой степени полезен и клубам, если агенты требуют неоправданно завышенные условия для своего клиента. «Торонто» успевает договориться с Самсоновым до слушания, которое назначено на 21 июля. Для этого генменеджеру надо придумать, как разгрузить платежку. Вариантов, собственно, не так много: избавиться от обременяющего контракта Мюррея или обменять Вильяма Нюландера, чье соглашение истекает после сезона-2023/24.

Обмен шведа не только поможет переподписать Самсонова. Через год Нюландер запросит повышение своего 6,962-миллионного контракта. Заокеанские инсайдеры докладывают, что стороны далеки от общего знаменателя. «Торонто» предлагает около 8 млн в год, Вильям просит около 10. Треливингу в любом случае придется резать по живому и выбрать категоричное решение. Краткосрочный договор, который Самсонов получит по итогам арбитража, — хороший способ закрепить веру в то, что Илья созрел для вратаря-стартера на уровне НХЛ. После чего можно подписать длинный контракт жизни на солидную сумму.