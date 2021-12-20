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Жамнова не тревожит возможный отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх

11:50
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022.

«Когда рассмотрят, тогда и будем говорить. Сейчас то чего рассуждать? Давайте дождемся официального заявления. Вчера ответил на все вопросы, приходите на пресс-конференции. Когда будет полная информация, тогда и будем разговаривать. Все в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно», — сказал Жамнов «СЭ».

Ранее НХЛ и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде будет принято в ближайшие дни.

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Артем Бухаев все материалы автора
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