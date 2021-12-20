НХЛ перенесла 40 матчей с середины ноября
Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла 40 матчей регулярного чемпионата с середины ноября из-за беспокойства по поводу ситуации с коронавирусом.
Были отложены встречи, запланированные с 16 ноября по 23 декабря.
При этом лишь у двух игр были назначены новые даты:
— 6 декабря — «Оттава» — «Нью Джерси»;
— 17 марта — «Айлендерс» — «Рейнджерс».
Напомним, что первые игры, которые НХЛ перенесла, были матчи «Калгари» с «Чикаго», «Нэшвиллом» и «Торонто».
Полный список перенесенных в этом сезоне матчей доступен на сайте лиги.
В ближайшее время НХЛ, вероятно, откажется от участия в Олимпийских играх и отменит паузу в регулярном чемпионате на Олимпиаду. По информации «СЭ», лига совместно с профсоюзом хоккеистов в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин.
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