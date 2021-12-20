Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гончар рассказал, как проходит восстановление Малкина после травмы

15:33
Теги:

Тренер сборной России Сергей Гончар рассказал, как проходит восстановление нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина после травмы.

«Дела у него идут хорошо. Очевиден прогресс, Женя катается, прибавляет, — приводит слова Гончара русскоязычный сайт НХЛ. — Мы надеемся, что скоро его увидим на льду в матчах НХЛ. «Питтсбург» уже набирает ход, после травм вернулся Сид Кросби. Может, Женю еще немного придержат и выпустят в конце декабря или в начале января. Я думаю, это будет где-то в тех числах».

Напомним, Малкин ранее перенес операцию на правом колене. Это произошло в июне 2021 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он еще не играл.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/gonchar-do-sikh-por-podderzhivaem-otnosheniya-s-sallivanom/c-329167834

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год 2022? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Суд арестовал сына адвоката Астахова
0
Реклама