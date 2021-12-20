Гончар рассказал, как проходит восстановление Малкина после травмы

Тренер сборной России Сергей Гончар рассказал, как проходит восстановление нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина после травмы.

«Дела у него идут хорошо. Очевиден прогресс, Женя катается, прибавляет, — приводит слова Гончара русскоязычный сайт НХЛ. — Мы надеемся, что скоро его увидим на льду в матчах НХЛ. «Питтсбург» уже набирает ход, после травм вернулся Сид Кросби. Может, Женю еще немного придержат и выпустят в конце декабря или в начале января. Я думаю, это будет где-то в тех числах».

Напомним, Малкин ранее перенес операцию на правом колене. Это произошло в июне 2021 года.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ он еще не играл.