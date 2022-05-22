Раст подписал новый контракт с «Питтсбургом» на 6 лет

Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Пингвинз».

Новое соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на шесть лет, за которые хоккеист получит 30,75 млн долларов.

Раст выступает за «Питтсбург» с 2014 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 58 (24+34) очков. Также на его счету 8 (2+6) очков в семи матчах плей-офф.