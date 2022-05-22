Защитник «Колорадо» покинул лед после мощного силового приема Барбашева

«Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ встречается с «Сент-Луисом».

В начале встречи защитник форвард «блюзменов» Иван Барбашев применил мощный силовой прием на защитнике «Эвеланш» Самюэле Жираре. После этого хита 24-летний канадец покинул площадку.