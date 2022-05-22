Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон был заменен после столкновения с игроком «Колорадо»

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон получил повреждение в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо».

28-летний канадец был заменен на седьмой минуте после того, как в него врезался игрок «Эвеланш». Вместо Биннингтона на лед вышел Вилле Хуссо.