Бучневич выйдет в первом звене «Сент-Луиса» на третий матч серии с «Колорадо»

«Сент-Луис» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ на своем льду встретится с «Колорадо».

В первом звене «блюзменов» сыграет Павел Бучневич, во втором звене выйдет Владимир Тарасенко, Алексей Торопченко — в четвертом. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграет в первой пятерке.

Счет в серии 1-1. Третий матч пройдет сегодня, 22 мая и начнется в 3:00 мск.