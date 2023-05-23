Бобровский пообщался со Лундквистом после победы над «Каролиной»: «Для меня честь разговаривать с тобой»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и экс-голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист пообщались после третьего матча финала «Востока» НХЛ.

Лундквист: Боб, поздравляю. Ты в потрясающей форме сейчас! Просто хочу спросить — это твое лучшее выступление в карьере?

Бобровский: Спасибо, Хенрик. Для меня честь разговаривать с тобой. Помню, как мы бились друг против друга. Я так горд, что теперь могу говорить, что играл против такого большого вратаря, как ты.

Лундквист: Спасибо, Боб.

Бобровский: Все идет великолепно. Ребята проделывают огромную работу перед воротами на протяжении всей серии и плей-офф. Они хорошо переходят в оборону и работают очень упорно, чтобы достичь результата. Ты же знаешь какого это — это командная работа. Где-то удачный отскок, где-то везет и получается такой результат. Мне повезло быть в этом месте и хочу поблагодарить Бога за эту возможность.

На пресс-конференции после игры Бобровский также прокомментировал дебютный матч на ноль в Кубке Стэнли.

34-летний россиянин стал самым возрастным вратарем с шатаутом в Кубке Стэнли с 2009 года.