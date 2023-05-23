Бобровский — самый возрастной вратарь с дебютным шатаутом в Кубке Стэнли с 2009 года

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» (1:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска. Для россиянина это первый матч на ноль за всю карьеру в Кубке Стэнли.

Таким образом, Бобровский в возрасте 34 лет и 244 дней стал самым возрастным вратарем с шатаутом в плей-офф НХЛ с 2009 года. Тогда матч на ноль в возрасте 35 лет и 340 дней провел Тим Томас («Бостон») в матче с «Каролиной» (4:0) в пятой игре полуфинала Восточной конференции.