Защитник «Тампы» Сергачев рассказал, как проводит межсезонье

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев рассказал «СЭ» о том, как он проводит межсезонье.

В воскресенье, 21 мая защитник «Тампы-Бэй» посетил матч 28-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Так и провожу (на матче «Спартака» — прим. «СЭ»). В Москве, в ресторанах, с семьей и родственниками», — сказал Сергачев «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Лайтнинг» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Торонто» (счет в серии — 2-4).