Бобровский о первом матче на ноль в Кубке Стэнли: «Мои одноклубники проделали потрясающую работу»

«Флорида» в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ обыграла «Каролину» (1:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска. Для 34-летнего россиянина это первый матч на ноль за всю карьеру в Кубке Стэнли.

«Мои одноклубники проделали потрясающую работу. Все эти мелкие детали, заблокированные удары, хорошее владение клюшкой и заполнение пространства — все это помогло. Так что результат действительно хорош для нас — команда проделала большую работу.

Мы счастливы победе, но следующая игра будет важной. У «Каролины» хороший состав. У них есть потрясающие игроки. Следующий матч будет еще одной зарубой и мы с нетерпением ждем этого», — цитирует россиянина пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 03.00 мск.