«Вегас» вышел в 4-й финал Западной конференции за 6 сезонов с момента основания клуба

«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» (5:2) в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции.

«Вегас» в четвертый раз пробился в финал конференции за шесть лет с момента основания клуба (2017 год).

За выход в финал Кубка Стэнли команда сыграет с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас» (счет в серии 3-3).