«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал Западной конференции
«Вегас» в гостях обыграл «Эдмонтон» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:2.
В составе «Ойлерз» отметились Коннор Макдэвид и Уоррен Фогель. У «Голден Найтс» забивали Райлли Смит, Джонатан Моршессо (хет-трик) и Уильям Карлссон.
Российский форвард гостей Иван Барбашев оформил ассистентский дубль.
«Вегас» победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Западной конференции. «Голден Найтс» предстоит встреча с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас» (счет в серии 3-3).
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Смит — 2, 0:24 — 0:1. Макдэвид — 8 (Кулак, Кейн), 0:55 — 1:1. Фогеле — 2 (Райан, Маклеод), 2:43 — 2:1. Маршессо — 3 (Барбашев, Теодор), 24:26 — 2:2. Маршессо — 4 (Мартинес, Барбашев), 27:44 — 2:3. Маршессо — 5 (Пьетранджело, Айкел), 38:36 — 2:4. Карлссон — 5 (п.в., Руа), 59:21 — 2:5.
Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 40:00, 56:25 — 59:21) — Хилл.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (15+13+13) — 22 (7+10+5).
Наши: Костин (3.50/1/0) — Барбашев (14.42/1/+2).
15 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|18.05
|02:00
|
Каролина – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96