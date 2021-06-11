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«Вегас» вышел в третий раунд плей-офф НХЛ

06:45
11 июня. «Вегас» — «Колорадо» — 6:3. Фото Twitter
11 июня. «Вегас» — «Колорадо» — 6:3. Фото Twitter
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«Вегас» переиграл «Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ (6:3). «Голден Найтс» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин сыграл 17 минут и сделал 4 броска по воротам соперника.

Следующим соперником «Вегаса» будет «Монреаль».

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Вегас» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Тэйвз — 1 (Маккиннон, Саад), 0:23 — 0:1. Холден — 1 (Смит, Руа), 1:15 — 1:1. Карлссон — 4 (Мартинес), 15:06 — 2:1. Рантанен — 5 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 23:47 — 2:2. Колесар — 1 (Пьетранджело, Теодор), 34:27 — 3:2. Бураковски — 1 (Белльмар, Макар), 36:52 — 3:3. Пьетранджело — 1 (Так, Пачиоретти), 39:42 — 4:3. Каррье — 1 (Теодор, Макнэбб), 51:46 — 5:3. Пачиоретти — 4 (п.в.), 56:50 — 6:3.

Вратари: Флери — Грубауэр (56:39 — 56:50, 56:55 — 59:21, 59:29).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (10+6+7) — 33 (12+10+11).

Наши: — - Ничушкин (17.18/4/-2).

11 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 4-2.

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