Кубок Стэнли-2021: расписание и результаты матчей второго раунда
11:00
Второй раунд Кубка Стэнли-2021.
Восточный дивизион
«Бостон» (3) — «Айлендерс» (4) — 1-1
Первый матч — 5:2
Второй матч — 3:4ОТ
Матчи — 30 мая, 1, 4, 6 июня
Центральный дивизион
«Каролина» (1) — «Тампа-Бэй» (3) — 0-1
Первый матч — 1:2
Матчи — 31 мая, 2, 4, 5 июня
Западный дивизион
«Колорадо» (1) — «Вегас» (2) — 1-0
Первый матч — 7:1
Матчи — 31 мая, 3, 5, 7 июня
Северный дивизион
«Виннипег» (3) — «Монреаль» (4)
Матчи — 3, 5, 7, 8 июня
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