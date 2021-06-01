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Кубок Стэнли-2021: расписание и результаты матчей второго раунда

11:00
Андрей Свечников, Никита Кучеров, Илья Сорокин, Валерий Ничушкин.
Андрей Свечников, Никита Кучеров, Илья Сорокин, Валерий Ничушкин.
Теги:
Второй раунд Кубка Стэнли-2021.

Восточный дивизион

«Бостон» (3) — «Айлендерс» (4) — 1-1
Первый матч — 5:2
Второй матч — 3:4ОТ
Матчи — 30 мая, 1, 4, 6 июня

Центральный дивизион

«Каролина» (1) — «Тампа-Бэй» (3) — 0-1
Первый матч — 1:2
Матчи — 31 мая, 2, 4, 5 июня

Западный дивизион

«Колорадо» (1) — «Вегас» (2) — 1-0
Первый матч — 7:1
Матчи — 31 мая, 3, 5, 7 июня

Северный дивизион

«Виннипег» (3) — «Монреаль» (4)
Матчи — 3, 5, 7, 8 июня

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей