Ожиганов: «У Кучерова получился отличный сезон, но в команде не все сложилось»
Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении россиянина Никиты Кучерова за «Тампу».
— Следите за теми, кто играет в НХЛ?
— Да, Овечкин недавно вылетел. Кучеров тоже, видел, закончил. С утра просыпаюсь, мне вылезают обзоры игр. Вот недавно смотрел игру «Торонто» с «Бостоном». Не могу сказать, что пристально, но слежу за теми командами, которые мне интересны.
— За какими, например?
— Естественно, «Тампу», потому что там Никита Кучеров.
— Не очень у его команды там получилось в плей-офф...
— Да. В частности, у него отличный сезон получился, но в команде не все сложилось. «Торонто» смотрю, просто потому что там играл. Интересно, что у них происходит. Если русские ребята попадаются в обзорах, тоже смотрю.
«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:1. «Флорида» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).
Кучеров провел в плей-офф пять матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|2.05
|02:30
|
Даллас – Вегас
|3 : 2
|2.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3