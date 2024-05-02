Ожиганов: «У Кучерова получился отличный сезон, но в команде не все сложилось»

Защитник «Динамо» Игорь Ожиганов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении россиянина Никиты Кучерова за «Тампу».

— Следите за теми, кто играет в НХЛ?

— Да, Овечкин недавно вылетел. Кучеров тоже, видел, закончил. С утра просыпаюсь, мне вылезают обзоры игр. Вот недавно смотрел игру «Торонто» с «Бостоном». Не могу сказать, что пристально, но слежу за теми командами, которые мне интересны.

— За какими, например?

— Естественно, «Тампу», потому что там Никита Кучеров.

— Не очень у его команды там получилось в плей-офф...

— Да. В частности, у него отличный сезон получился, но в команде не все сложилось. «Торонто» смотрю, просто потому что там играл. Интересно, что у них происходит. Если русские ребята попадаются в обзорах, тоже смотрю.

«Флорида» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 6:1. «Флорида» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (1-3).

Кучеров провел в плей-офф пять матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.