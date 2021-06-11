Ничушкин попал под жесткий силовой прием и потерял шлем. Видео
06:04
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в шестом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ против «Вегаса» попал под жесткий силовой прием.
Его сбил канадский защитник Брейден Макнэбб, в результате чего у россиянина слетел шлем. Эпизод произошел в начале второго периода. Ничушкин избежал травмы.
В этом сезоне 26-летний форвард провел 64 матча в регулярке, в которых набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф у него 9 матчей и 3 (1+2) очка.
«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок. «Вегас» в регулярке занял второе место.
Brayden McNabb trucks Valeri Nichushkin. Monster hit. pic.twitter.com/ztdCqcSKwN— Brady Trettenero (@BradyTrett) June 11, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф в дивизионах сезона 2020 / 2021 — первый и второй раунды — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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