Василевский выйдет в старте «Тампы» в первом матче серии с «Торонто»

«Тампа» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде встретится с «Торонто».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Андрей Василевский. Также в первом звене сыграет форвард Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев — в третьем звене.

У «Мэйпл Ливз» в первом звене выйдет защитник Илья Любушкин, во втором — защитник Илья Михеев.

Первый матч «Торонто» — «Тампа» пройдет сегодня, 3 мая и начнется в 2:30 мск.